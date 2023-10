L a tua storia d'amore è finita? Dopo le lacrime e l'elaborazione è arrivato il momento di tornare sulle app di dating. Ti spieghiamo come.

Chiudere una relazione non è mai semplice, ma ripartire è ancora più complicato. Le app di incontri in questo caso possono essere un ottimo modo per “rimettersi in pista” e riprendere a frequentare qualcuno. Ma come tornare su Tinder e sulle altre app dopo mesi, se non anni, trascorsi a prendersi cura di una storia d’amore?

Certo, non diciamo che sia facile. Ma c’è una buona notizia: riprendere con gli appuntamenti dopo la fine di una relazione è un po’ come andare in bicicletta. All’inizio sarà difficile, ma a poco a poco ricorderai cosa si prova e come ci si comporta. Dunque armati di smartphone, scegli le tue foto migliori e inizia a compilare la bio di Tinder e non solo, per tornare sulle app di dating alla grande.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come avere successo su Tinder: le regole da tenere sempre a mente

Cerca di capire cosa vuoi

Prima di scaricare sul tuo smartphone l’ultima app di dating prenditi del tempo per ragionare seriamente su cosa vuoi. Cerchi un rapporto leggero e senza alcun impegno? Vorresti trovare un nuovo amore? Oppure hai semplicemente voglia di evadere per una sera?

Chiarisci a te stessa le tue priorità. In questo modo non solo riuscirai a scrivere con maggiore facilità la bio, ma saprai anche chi accettare e chi scartare per eventuali match. Insomma: non perderai tempo e renderai l’esperienza sulle app di dating piacevole e per nulla stressante.

Scrivi con cura la bio

Questa precisazione ci consente di passare a un altro elemento chiave quando si parla di app di dating: la bio. Si tratta delle informazioni che ti riguardano e che consentiranno agli utenti di conoscerti. Una sorta di biglietto da visita che ti permetterà di presentarti al meglio. Cerca di essere chiara, non dilungarti e lascia emergere la tua personalità.

Usa le foto giuste

Cerca di scegliere con estrema cura la foto profilo. Punta su uno scatto che sia ben illuminato e ritagliato bene. No a foto sgranate, con troppi filtri oppure di gruppo. Sono assolutamente da evitare pure le foto vecchie. Scegli delle immagini che siano aggiornate e che ti rappresentino nel momento in cui ti iscrivi all’app di dating.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Cosa è la cuffing season e perché può diventare il momento migliore per il dating

Mostrati per quella che sei

La tentazione quando si incontra qualcuno online è spesso quella di non mostrarsi per ciò che si è. Si tratta però di un errore. Se ti aspetti sincerità dagli altri, tu dovresti fare lo stesso. Dall’aspetto fisico al carattere sino al modo di parlare: l’imperativo è sempre essere se stessi. Questo ti permetterà di incontrare (e di esser scelta) dalla persona giusta per te e non da qualcuno che si è innamorato dell’immagine che hai creato.

Non puntare alla perfezione

Il match perfetto non esiste, così come non esistono gli appuntamenti perfetti nella vita reale. Perciò smettila di scorrere i profili in attesa di trovare la persona che ti sembrerà ideale, piuttosto cerca di metterti nei panni degli altri ed esci dalla tua comfort zone. L’amore della tua vita potrebbe nascondersi dietro il prossimo match e tu ancora non lo sai!

Fai il primo passo

Ora che la tua storia d’amore è finita cerca di rimetterti in pista con la giusta marcia. Prova a uscire fuori dagli schemi e valuta la possibilità di...fare il primo passo! Nelle app di dating infatti non ci sono regole scritte e immutabili, perciò fa quello che ti senti e segui il tuo istinto. Se la persona che ti ha appena fatto match ti piace prova a buttarti e scrivigli tu, potresti restare sorpresa dal risultato!

Creare chat infinite

Chattare è il primo passo per creare un legame nelle app di dating, ma attenzione, non devi farlo per troppo tempo! Le chat infinite, con milioni di messaggi, rischiano solo di creare una eccessiva distanza fra te e l’altra persona. Fai le giuste domande al tuo interlocutore, spiega cosa stai cercando, ma dopo i primi scambi di battute e una conoscenza superficiale passa al reale. Fissare un appuntamento e incontrarvi dal vivo vi permetterà di capire se siete davvero compatibili.

Non idealizzare il tuo match

L’errore più comune che capita a chi fa incontri sulle app di dating? Idealizzare l’altra persona. Ok, la persona con cui stai chattando ti piace e non vedi l’ora di incontrarla. Questo però non significa che le cose andranno esattamente come vuoi. Cerca invece di non farti troppe aspettative e ricordati sempre che se tu sei stata completamente sincera non è detto che chi c’è dall’altra parte abbia fatto lo stesso.

Fai sempre attenzione

Infine ricordati sempre che stai incontrando uno sconosciuto, perciò prendi tutte le precauzioni possibili. Avverti gli amici riguardo i tuoi spostamenti e per il primo incontro scegli un luogo che sia sicuro. Hai deciso di vivere un incontro occasionale? Allora ricordati di portare con te le precauzioni. Non è detto infatti che l’altra persona le abbia con sé.