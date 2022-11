Uno di voi due ha preso una sbandata e ora vuole ricominciare. Può funzionare, ma prima leggi la nostra check list

Tornare insieme dopo un tradimento

«Per la coppia, il tradimento è uno spartiacque: dopo non si è più gli stessi» afferma lo psicoterapeuta Roberto Cavaliere. «E la riconciliazione può essere insidiosa, perché ci si trova all’improvviso di fronte una persona diversa da quella che si pensava di conoscere». Fatta questa premessa, diverse coppie riescono a superare un momento così delicato. E il successo dipende dal non compiere passi falsi, come suggeriscono gli psicologi Roberto Cavaliere e Francesca Saccà.

Capita spesso che chi ha tradito si accorga di aver preso un abbaglio e chieda di tornare insieme. Ecco come fare con i consigli dei nostri esperti.

Cominciamo col vedere come è meglio comportarsi a tradire siamo stati noi.

Accogli nel modo giusto la dell'altroreazione

Sei già convinta di voler ricominciare, ma l'altra persona non è certo nella stessa condizione. Dopo quello che è successo, ha bisogno di esprimere rabbia e dolore e tu devi dare importanza a queste emozioni.

Se lo fai, sente che gli stai tendendo una mano e questo atteggiamento lo aiuta a predisporsi meglio nei tuoi confronti. Conviene allora invitarlo a sfogarsi e non dire frasi come «Dai, non fare così».

Riconoscere lo sbaglio

Ammettere sinceramente che il tradimento è il primo segnale di cambiamento che aiuta entrambi a ricominciare. Fondamentale tornare dal partner tradito con il capo coperto di cenere, ammettere l'errore, chiedere scusa in tutti i modi possibili, se necessario parlare delle problematiche che in qualche modo ci hanno spinto a fare un passo falso (ma senza mai accusare l'altra persona di averci spinto a tradire). Quel che abbiamo fatto non è certo un reato, e non giustifica l'altra persona a trattarci male, ma bisogna tenere in conto la necessità di riconoscere l'errore al 100%.

Non prendere scorciatoie

In questo momento il sesso riparatore non funziona, quindi non sperare che possa diminuire la distanza tra voi. Anzi, l’idea che tu abbia condiviso la tua sfera più intima con un estraneo porta l’altro a provare un senso di rifiuto nei tuoi confronti. Ci vuole del tempo e sarà l'altr* a farti capire quando è arrivato il momento giusto di ricominciare. Anche a letto.

Dosa bene il senso di colpa

Sei dispiaciuta, ma non esagerare: anteporre a tutto il tuo rammarico gli fa pensare che stai cercando di sminuire il suo dolore.

Il punto focale in questa situazione non è il tuo malessere, perché sei stata tu a creare il problema. Concentrati piuttosto sull'altra persona.

Punta sulla riservatezza

Rassicuralo che cercherai di parlare il meno possibile di quello che è successo con gli amici che avete in comune. La persona tradita ha subito uno shock e l’autostima è ai minimi termini.

Dal suo punto di vista, pensare che altri lo giudichino (o lo compatiscano) è umiliante e rischia solo di aumentare ancora di più l’astio verso di te.

E se invece noi siamo la persona tradita? Ecco qualche consiglio utile ad affrontarequesto trauma.

Non trattenere la rabbia

Dai sfogo alla tua collera. Se non lo fai, scatta l’istinto di fargliela pagare per il dolore che ti ha provocato. In altre parole, rischi di diluire il malessere senza mai sfogarlo del tutto.

Resisti alla tentazione di interrogarlo

Ti basta sapere che è successo: non infierire ulteriormente su te stessa accumulando dettagli su chi, dove, come e quando. I particolari della sbandata servono solo a ferirti e ad aprire nuovi fronti di conflitto tra voi.

Ricorda che il perdono non è automatico

Il tradimento è un trauma emotivo che richiede tempo per essere rielaborato. Non forzarti a richiudere subito la ferita pur di non perderlo: lasciala cicatrizzare. E sii pronta ad accettare anche il fatto che potrebbe rimanerti il segno. Per lo stesso motivo, non fingere che tutto stia andando bene come se non fosse successo nulla. Quello che provi veramente verrebbe fuori alla prima occasione. E ti farebbe fare passi indietro. Il perdono non è sempre una strada semplice e diritta.

Evita di continuare a chiederti: «Dove ho sbagliato?»

Non sei solo tu aver fallito, ma è il vostro rapporto ad avere qualcosa che non va. Serve un lavoro di squadra per ricominciare.

Preparati ad ascoltare le sue ragioni

Puoi non condividerle, ma prendere atto che dall’altra parte c’è dell’insoddisfazione è il presupposto per cominciare a cambiare rapporto. Ed evitare che l’episodio si ripeta.