Tutte le tipologie di preservativo

S apevi che non esiste un unico tipo di preservativo? Tutte le tipologie e come scegliere quello giusto

Per divertirsi davvero sotto le lenzuola è essenziale non solo usare, ma anche imparare a conoscere i metodi contraccettivi. Sapevi, ad esempio, che esistono varie tipologie di preservativo? Regalano massima sicurezza e massimo piacere, consentendoti di vivere liberamente il sesso con il tuo partner. Le opzioni fra cui scegliere d’altronde sono tantissime, grazie a nuove tecnologie che permettono di regalare piacere intenso, ma anche di ritardare l’orgasmo oppure di stimolare alcune zone. Non solo: si possono trovare pure condom coloratissimi, per giocare e divertirsi con un arcobaleno di colori, oppure profilattici aromatizzati, per il sesso orale e per testare sapori e aromi. Pronta per scoprirli tutti?

Aromatizzati

Perfetti per il sesso orale (sì, dovresti usare il condom anche per quello!), i preservativi aromatizzati non offrono solo un’ottima protezione, ma sono anche profumati e con un gusto piacevole. In commercio se ne trovano di tantissimi tipi a seconda dei gusti, da quelli alla banana a quelli alla fragola. Provali tutti oppure divertiti a trovare il tuo preferito con il partner, sperimentando fra coccole hot e passione.

Ritardanti

Studiati per chi sogna una vera e propria maratona di sesso, i preservativi ritardanti sono studiati per posticipare l’orgasmo maschile. Contengono infatti la lidocaina o la benzocaina, degli anestetici locali che consentono di ritardare l’eiaculazione. La sostanza si trova sulla punta del profilattico e viene a contatto col pene quando viene indossato. Questi condom così particolari si acquistano in farmacia e si indossano come i più comuni contraccettivi.

Fluorescenti

Vuoi passare una serata sotto le lenzuola diversa dal solito e divertirti a stuzzicare il partner? In commercio si possono trovare i preservativi luminescenti. Si “accendono” al buio e creano un effetto fosforescente sul pene incredibilmente eccitante. Solitamente hanno una autonomia di circa trenta minuti una volta indossati e risultano super hot appena si spegne la luce. Un modo diverso per proteggersi e divertirsi insieme al proprio partner.

Stimolanti

Dotati di rilievi che accendono il piacere, i preservativi stimolanti promettono un orgasmo intenso e prolungato. Come funzionano? La superficie del condom presenta una texture esterna particolare con striature e puntini che regalano delle sensazioni amplificate durante l’amplesso.

Colorati

Giallo, rosso o blu? Il colore del preservativo si può anche...scegliere! Esistono infatti dei condom coloratissimi. Una selezione divertentissima e ironica, un arcobaleno favoloso in cui scegliere, a occhi chiusi o insieme al partner, il colore del preservativo con cui coccolarsi.

Ultrasottili

Spesso chi sceglie di non usare il condom lo fa perché è convinto che fare l’amore con il preservativo non regali le stesse intense sensazioni. Non è assolutamente così! Esistono infatti dei profilattici ultrasottili che proteggono senza però impedirti di provare sensazioni intense e piacevoli. Diversamente dai classici profilattici, quelli ultrasottili presentano uno spessore inferiore e hanno una misura di circa 0,04/5 mm. Ti consentono dunque di mantenere un contatto reale con la pelle durante il rapporto inoltre sono extra lubrificati.

Extra Lubrificati

Utili per amplificare il piacere e rendere più semplice la penetrazione, i profilattici extra lubrificanti si possono utilizzare sia nei rapporti vaginali che in quelli anali dove è necessaria una lubrificazione maggiore. Il lubrificante è presente sia nella parte interna, per rendere più facile l’inserimento, che all’esterno per favorire il rapporto sessuale.

Il preservativo femminile

Nonostante sia poco conosciuto, il preservativo femminile è un’ottima opportunità contraccettiva. Parliamo di un sacchetto tubolare realizzato in poliuretano, resistente e sottile, da usare per ricoprire le piccole labbra e foderare le pareti vaginali. Il suo scopo? Impedire il contatto fra le mucose, impedendo agli spermatozoi di risalire verso la vagina. Si inserisce con facilità, proprio come un assorbente interno. Per usarlo dovrai applicarlo prima del rapporto sessuale e rimuoverlo subito dopo. Proprio come il “classico” condom maschile, anche quello femminile è monouso.

I vantaggi sono numerosi. Prima di tutto il preservativo femminile permette di risolvere i problemi legati alla secchezza vaginale, offrendo una lubrificazione extra. Inoltre consente una gestione del tutto autonoma della contraccezione. Le donne che scelgono di usarlo infatti non hanno necessità di richiedere al partner di indossare il profilattico prima di un rapporto sessuale. Non solo, l’anello esterno permette di stimolare il clitoride, aumentando di conseguenza piacere e sensibilità. La sicurezza, ovviamente, è totale, sia per quanto riguarda le gravidanze indesiderate che le malattie sessualmente trasmissibili, a patto di usare il preservativo femminile nel modo giusto. Ciò significa inserirlo (nel modo esatto) già dai preliminari, senza rimuoverlo sino al termine del rapporto sessuale.