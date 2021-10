P arlami d'amore, ma in modo super social: Tinder si rinnova e promette ai suoi utenti maggiore divertimento, maggiori interazioni e (soprattutto) match sempre più accurati e precisi

Guida alle nuove funzioni di Tinder

È già da qualche tempo che la dating app più amata e usata del mondo sta mutando, e pare che non sia finita: questo autunno scopriremo nuove funzioni Tinder ancora nell'ottica di un'esperienza sempre più social, sempre più interattiva.

Dopo la notizia dell'arrivo delle monete virtuali in app è imminente il colpo di coda che permetterà agli utenti di avere maggiore controllo su chi incontrare e sulle modalità di socializzazione. Leggere per credere!

Nuova funzione Esplora

Chi sa già come funziona Tinder non deve preoccuparsi: il cambiamento non sarà spiazzante, anzi, sarà mirato a utilizzare meglio le già assodate funzioni della dating app.

Il merito sarà tutto di Esplora, un nuovo hub interno all'app, uno spazio che non rimarrà mai statico. Infatti, cambierà continuamente grazie alle categorie e all'implemento di nuove esperienze sociali e interattive.

Riguardo alle categorie, con Esplora, i membri potranno scoprire nuovi potenziali Match per ogni stato d'animo e attività: saranno attive, tra le tante, la categoria Foodies per gli amanti del cibo, Gamers per i videogame addicted, Music Lovers per musicofili incalliti, Social Causes per chi vive di attivismo e Entrepeneur per chi ha una mentalità imprenditoriale.

Inoltre, le prime funzioni/interazioni che verranno implementate (alcune subito, alcune più avanti nel tempo) saranno Botta&Risposta, Vibes, Swipe Night e Photo Verification. Scopriamole insieme.

Botta e risposta

Botta e Risposta, offrirà ai membri l'opportunità di chattare con qualcuno prima del match. Come? In primis rispondendo a una sorta di quiz sulla cultura pop e sulle preferenze personali.

Durante il quiz scorrerà un piccolo timer e alla scadenza si potrà scegliere se confermare il match o lasciare perdere e passare al prossimo incontro.

Di base, si tratta di un vero e proprio scambio che permette di sondare il terreno e che ha già fatto furore negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Botta e risposta era precedentemente una funzione che si attivava solo dalle 18 a mezzanotte: con Esplora diventerà attiva per tutto il giorno.

Vibes

Anche Vibes è un'esperienza che è stata messa a disposizione durante una serie di eventi organizzati da Tinder e con Esplora diventerà una funzione operativa settimanalmente.

Attivando Vibes le persone che a loro volta mantengono attiva la funzione ricevono una notifica: a questo punto parte un quiz che permette di trovare dei match adatti sulla base dei gusti e degli interessi personali.

Vibes rimane attivo sul profilo per 72 ore e una volta effettuato il match permetterà ai profili matchati di conoscere le rispettive risposte e confermare o annullare eventuali appuntamenti.

Swipe Night

Swipe Night è un evento firmato Tinder che si è già ripetuto più volte con successo e che diventerà fruibile con maggiore frequenza.

Si tratta fondamentalmente di un gioco, dove gli utenti della dating app fanno squadra per portare a termine una precisa avventura che richiede coesione, alleanza e astuzia.

Le scelte fatte dagli utenti hanno, ovviamente, impatto sulle persone con cui vengono abbinate e su ciò di cui parleranno. Ogni Swipe Night ha e avrà un preciso tema, che cambierà volta per volta.

Photo Verification

Chi usa Tinder lo sa, ma è bene ribadirlo: Photo Verification è una delle funzioni di sicurezza più utili e popolari della dating app.

In sostanza consente ai membri di autenticarsi e verificare il profilo (con tanto di spunta blu) per mezzo di una serie di selfie scattati in tempo reale, comparati con le foto presenti nel profilo.

Qual è, dunque, la novità? Che grazie a Esplora esisterà una precisa sezione che potrà permettere agli iscritti di vedere solo i profili autenticati, per essere sicuri di avere di fronte proprio la persona dei loro sogni.

Una dating app dall'anima social

Dunque, come avevamo già detto in passato, Tinder diventa sempre più social. D'altro canto non c'è un modo migliore per conoscere l'anima gemella se non quello di mettersi in gioco e la dating app sta spingendo tutti i suoi utenti a giocare il più possibile.

Chiaramente è sempre necessario avere almeno un'idea di come avere successo su Tinder: le nuove funzioni non mettono certo in secondo piano l'importanza di avere una buona bio, foto curate e di usare le funzioni extra e la messaggistica con criterio.

Tuttavia, grazie a Esplora diventerà sicuramente più facile riconoscere chi fa e chi non fa per noi e andare un po' più a colpo sicuro, facendo leva su tutto ciò che riguarda le passioni comuni e trovando chi ci è simile, anche soltanto per una chiacchierata disimpegnata.