U n modo per incoraggiare gli utenti a passare più tempo sull'app: sono in arrivo le monete virtuali di Tinder, per fare in modo che la piattaforma di dating diventi sempre più social

Se vi eravate abituate alla sua essenza di dating app le monete virtuali di Tinder cambieranno radicalmente il vostro modo di utilizzarla. O, almeno, questo è l'intento dichiarato di Match Group, che ha dato vita all'applicazione e che sta godendo dei suoi (tantissimi) frutti.

L'introduzione di una valuta virtuale in-app segna un passo decisivo nell'evoluzione di Tinder, che già da diversi mesi sta lavorando per scucirsi da dosso il semplice ruolo di piattaforma d'incontri e diventare un vero e proprio social network. Ma cerchiamo di capirci di più.

Il cammino di Tinder

In linea di massima tutti sanno come funziona Tinder: ci si iscrive, si impostano le preferenze e, tra un swipe e l'altro si trovano persone con cui passare del tempo (e, chi lo sa, magari la vita).

Non molti però sanno che la dating app si è evoluta implementando funzioni sempre più articolate. Per intenderci, c'è la possibilità di abbonarsi ad alcune versioni a pagamento che consentono di eliminare le inserzioni pubblicitarie, di vedere chi mette like e/o di mandare un messaggio alla persona prima di ottenere un match.

Ciò, chiaramente, permette agli utenti di divertirsi di più e di passare più tempo sull'app. Bene, le monete virtuali di Tinder sono un altro decisivo passo in questo senso: in buona sostanza permetteranno ai non abbonati di fare degli acquisti ad-hoc o una tantum per usufruire di quei servizi inclusi nelle versioni a pagamento.

Come funzionano le monete virtuali di Tinder?

Le monete virtuali si potranno acquistare in app con soldi veri, ma attenzione: pare che gli utenti che rimarranno attivi per molto tempo su Tinder ne otterranno alcune gratuitamente.

Non si parla di grandi quantità di monete ma l'obiettivo è quello di incoraggiare le persone a rimanere connessi molto più a lungo, al punto che Match Group starebbe persino pensando di inserire una serie di giochi (proprio come fece Facebook ai tempi).

Come abbiamo già detto, le monete potranno essere per acquistare i servizi extra di Tinder come i SuperLike o i Boost che ti aiutano a trovare la migliore corrispondenza possibile.

Filtri più specifici e match più accurati

Anche se avrà sempre senso creare un profilo Tinder perfetto, le monete virtuali di Tinder aiuteranno a trovare match più accurati letteralmente acquistando la possibilità di ottenere filtri più specifici.

Al magazine Bloomberg Match Group ha dichiarato: «Le monete svolgeranno un ruolo importante man mano che l'esperienza di Tinder si evolverà e diventerà più coinvolgente. Abbiamo in serbo molte altre sorprese».

Non resta, dunque, che aspettare: le monete saranno disponibili in Australia dalla fine del mese e poi, gradualmente, verranno messe a disposizione in tutto il mondo.