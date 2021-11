S e le app di dating sono per te croce e delizia forse è ora di aggiustare il tiro: 10 consigli semplici e chiari per usare al top Tinder e le altre app

Hai scaricato Tinder sullo smartphone, eppure hai difficoltà a trovare incontri interessanti. Forse un paio di consigli per usare Tinder al meglio fanno proprio al caso tuo! Se ti sei stancata di chattate inconcludenti e match che non sono nelle tue corde probabilmente stai sbagliando qualcosa.

Se un tempo in molti storcevano il naso al solo pensiero di chattare con degli sconosciuti e organizzare incontri con partner virtuali, oggi questo pensiero è stato sdoganato. E di fatto sono moltissimi gli utenti delle app di dating, sia uomini che donne, che usano regolarmente questo metodo per conoscere nuove persone, e una percentuale sempre più ingente di persone inizia relazioni con persone conosciute in questo modo.

Se però usare le app di dating è diventato per te frustrante forse è il caso di aggiustare il tiro. A meno che tu non ti renda conto che questo modo di conoscere gente non fa proprio per te, puoi provare a seguire i nostri consigli per usare davvero bene le app di dating. Andiamo a vederli.

Aggiorna bio e profilo

Come ogni social network anche le app di dating ti consentono di gestire il tuo profilo personale. Il tuo biglietto da visita, quel che in fondo ti consente di presentarti agli utenti con tutte le informazioni che ti riguardano. Anche scrivere una bio di Tinder indovinata è uno strumento molto importante.

Del resto per abbattere la barriera virtuale che ti separa dai potenziali partner è inevitabile che serva anche la tua immagine. Non tutti si mostrano con foto reali ma tra i consigli per avere effettivamente successo su Tinder e sulle altre app c'è proprio quello di evitare questo errore.

Scegli le foto giuste

Non utilizzare foto qualsiasi ma scegli degli scatti che rispecchino il tuo modo di essere. Prediligi dei primi piani senza troppi filtri, con colori accesi ma naturali e possibilmente in cui metti in mostra il tuo bel sorriso. A un volto sorridente non si può resistere!

Una buona idea è condividere sul tuo profilo anche foto a mezzo busto oppure con figura intera. Non ci sono regole in tal senso, devi essere tu a decidere come (e quanto) mostrarti online. Magari potresti optare per delle foto che raccontano di viaggi o belle esperienze che hai vissuto. In questo modo darai agli altri la possibilità di captare subito qualcosa di te.

Inserisci nella bio informazioni per te importanti

Uno dei consigli più importanti per il corretto utilizzo di Tinder è: aggiorna la bio! La app ti dà la possibilità di inserire nel tuo profilo tutte le informazioni che ritieni importanti, dalla tua età alla città in cui vivi, dal lavoro che svolgi fino ai tuoi hobby e i tuoi passatempi preferiti. Puoi anche condividere la tua musica preferita.

Ci sono utenti che scorrono i profili in maniera superficiale, questo non possiamo negarlo. Ma una bio ben curata e ricca di informazioni sicuramente ha più possibilità di attirare l'attenzione di partner interessati a conoscere realmente qualcuno. Anzi, in questo modo farai una pre-selezione senza neanche muovere un dito e gli utenti meno interessanti si "autoelimineranno" dalla tua cerchia.

In ultimo, una cosa davvero essenziale. Nella bio specifica cosa cerchi, se ti interessano relazioni a lungo termine o soltanto amicizie oppure incontri occasionali. Anche questo dettaglio ti dà maggiore possibilità di avere match a te affini.

Sfrutta Super Like, Boost e Super Boost

Consigli per usare Tinder? Naturalmente devi sfruttarne tutte le potenzialità e conoscere le funzioni che potrebbero davvero fare la differenza. Tinder si scarica gratuitamente sullo smartphone ma esistono alcune opzioni per gli abbonati, quindi a pagamento, che rendono l'esperienza di dating molto più efficace.

Una di queste funzioni è il Super Like che, come si evince dal nome, non è il semplice cuoricino che metti ai profili che ti sembrano interessanti. Il Super Like fa sapere all'utente che lo riceve di essere piaciuto davvero tanto, perciò se ricambia sicuramente saprai che è scoccata una scintilla. E se son rose, fioriranno.

Tutti gli utenti iscritti a Tinder, anche senza abbonamento, hanno un Super Like al mese a disposizione. Invece è un'esclusiva degli utenti Tinder Plus e Tinder Gold il Super Boost. Di base tutti possiamo usare il normale Boost, che aumenta di dieci volte la visibilità del tuo profilo per 30 minuti. Con il Super Boost è tutta un'altra storia: il tuo profilo potrebbe essere visto fino a 100 volte di più rispetto al normale.

Attiva Tinder Smart Photos

La app di dating da qualche tempo ha implementato una funzionalità chiamata Tinder Smart Photos. Di che si tratta? Semplicemente ti consente di lasciare alla app la scelta della foto principale da mostrare quando gli utenti "inciampano" nel tuo profilo. In sostanza la app analizza il numero di swipe ricevuti da ciascuna foto e a seconda della quantità riordina le tue foto in ordine di popolarità. Quindi in teoria la foto migliore viene messa in primo piano.

Rendi il tuo profilo animato

Hai presente i boomerang di Instagram? Da qualche anno Tinder ha introdotto qualcosa di simile. Ti dà la possibilità di sfruttare la funzionalità Loops, ovvero puoi inserire al posto di una normale foto statica una GIF di due secondi nel tuo profilo (in loop, appunto). In questo modo quando gli utenti scoveranno il tuo profilo, non solo ti vedranno in tutto il tuo splendore ma anche in movimento!.

Magari ti sembrerà banale ma fidati, tra i consigli per usare Tinder al meglio è uno dei più utili. Lo dicono proprio i dati ufficiali della app, secondo i quali da quando gli utenti usano Loops le probabilità di match sono aumentate quasi del 30%. Niente male.

Collegati su Tinder nelle "ore di punta"

Sapevi che ci sono dei momenti migliori (e più fruttuosi) per usare Tinder? Ebbene sì, se vuoi avere maggiori possibilità di successo devi scegliere attentamente giorni e orari in cui connetterti alla app. Secondo gli esperti sono due quelli da tenere d'occhio, il giovedì sera e la domenica tra pomeriggio e sera.

Il giovedì sera a quanto pare è un momento della settimana ad alto "traffico" di utenti, in cui moltissime persone sono predisposte a dare più match e passare del tempo a chattare online. Del resto il weekend è alle porte ed è il giorno ideale per iniziare ad organizzarsi.

La domenica pomeriggio (ma anche sera), invece, a quanto pare da statistiche rappresenta proprio l'apice dell'utilizzo di Tinder. C'è sempre il maggior numero di utenti online quindi, anche in questo caso, tieni a mente che potrebbe darti più possibilità di conoscere persone interessanti e organizzare appuntamenti.

Non cercare l'amore a tutti i costi

Non possiamo negare che la maggior parte degli utenti scarichino Tinder probabilmente con l'idea di conoscere l'anima gemella, o per avere incontri anche sporadici con nuovi partner. Ma non precluderti alcuna possibilità e sii aperta anche alle nuove amicizie. In fondo si tratta di una app che ti consente di scambiare due chiacchiere con persone che non conosci e tra queste potresti trovarne di interessanti e affini, anche se non sono esattamente "il tuo tipo".

E poi non dimenticare che non tutte le love story più appassionate iniziano con un colpo di fulmine. Magari all'inizio non c'è molta chimica, ma con il tempo da cosa può nascere cosa. E se così non fosse potresti sempre trovare amici con cui condividere esperienze, uscite o viaggi in compagnia.

Un po' di netiquette non guasta

Arriviamo al consiglio dei consigli per usare Tinder e qualsiasi altra app o social che esista: non scordare la netiquette. La buona educazione dovrebbe essere alla base della vita di ognuno, sia quando ci troviamo nella realtà che nelle situazioni virtuali. Non è sempre così e purtroppo questo rende spesso difficile l'utilizzo di app come Tinder.

Ma tu distinguiti e vai per la tua strada. Ricorda di porti con gentilezza nei confronti del tuo interlocutore. Questo verrà sicuramente apprezzato da persone rispettose proprio come te e ti dà la possibilità di avere conversazioni tranquille e interessanti. Ovviamente in caso di utenti molesti l'unica cosa da fare è ricorrere al pulsante per bloccare.

Sii te stessa!

Tra i consigli per usare Tinder al meglio, cos'altro possiamo aggiungere se non "essere te stessa"? Per quanto possa apparire banale, la sincerità e la genuinità sono caratteristiche che ripagano sempre. Quindi non sforzarti di essere qualcun altro, metti a frutto le tue doti e i tuoi pregi.