D opo San Valentino è arrivato il momento di sapere cos'è il thawing e perché è un dating trend su cui riflettere subito

Si chiama thawing la tendenza di dating su cui dovresti riflettere e che arriva – non a caso – subito dopo San Valentino. Se febbraio per molti è il mese dell’amore e il momento per celebrare la propria relazione, per altri è un periodo fatto di profonda tristezza, accompagnato dalla consapevolezza di non aver ancora trovato l’amore.

Il risultato? Spesso si finisce per chiamare l’ex, tornando a vivere una storia d’amore che era finita ormai da tempo.

Cos’è il thawing

Cos’è il thawing? Si tratta di un trend sulla scia (negativa) di San Valentino che arriva dopo il trend negativo dell’avalanching e racconta la tendenza a tornare con l’ex. Una scelta legata alla paura di restare da soli e alla volontà di creare una relazione a tutti i costi.

Ma tornare con l’ex è davvero una buona idea? Chiariamolo subito: un ex, solitamente, è un ex proprio perché c’è una ragione. Quando pensi di tornare oppure no con un ex infatti è essenziale ripensare in modo serio alla relazione terminata e ai motivi per cui ciò è accaduto.

Anche se l’idea che due persone che si erano lasciate possano tornare insieme può sembrare romantico in realtà raramente ciò accade. Nonostante ciò sarebbe meglio non lasciare che gli stessi errori possano ripetersi eppure il rischio c’è.

Probabilmente infatti hai dimenticato ciò che ti ha portato a dire addio al tuo ex ed è altamente possibile che i problemi riemergano se decidete di tornare insieme. A volte infatti sarebbe meglio pensare di aver amato qualcuno e averlo perso, piuttosto che compiere di nuovo gli stessi errori.

Le cause del thawing

Ma perché scegliamo di tornare con i nostri ex? Dietro non c’è solo la paura di restare da soli, ma anche quella di affrontare l’ignoto. A volte infatti preferiamo rimanere in una situazione negativa, ma che conosciamo bene, anziché affrontare un cambiamento e la sua incertezza.

Di fronte all’incertezza degli appuntamenti e alla mancanza di opzioni dunque troviamo molto più facile la possibilità di ricontattare l’ex e riprendere la situazione da dove l’avevamo interrotta. Meglio dunque puntare su ciò che si conosce anziché sull’ignoto.

Solitudine, noia e pochi appuntamenti dunque costituiscono una spinta per inviare un messaggio all’ex e riprendere la relazione da dove era stata interrotta. Il thawing non è pericoloso solamente per chi lo mette in atto, ma anche per chi lo subisce.

Se un tuo ex ti ha contattato di nuovo dopo mesi (o peggio anni) di silenzio, forse dovresti valutare con attenzione il suo comportamento e capire se vorrebbe riallacciare il rapporto solo perché non ha altre opzioni. Rischieresti solo di vivere l’ennesima delusione d’amore.

Le domande da farti se vuoi tornare con l'ex

Stai pensando di riscrivere all’ex, spinta dalla nostalgia del thawing? Prima di inviare quel messaggio forse dovresti farti alcune domande.

1. Perché è finita?

Fedeltà, mancanza di sesso, disinteresse, incompatibilità caratteriale oppure idee diverse sul futuro: chiediti per quale motivo la tua relazione passata è finita. Cerca di valutare con lucidità le motivazioni che vi hanno spinto a dire addio, provando a comprendere se si tratta di circostanze interne oppure esterne.

2. Sei accecata dal romanticismo?

Chiediti se stai valutando la tua relazione passata accecata dal romanticismo. A volte prendiamo delle decisioni solamente perché non siamo in grado di considerarle in modo oggettivo. Questo potrebbe accadere soprattutto se la storia d’amore è finita da tempo, portandoti a dimenticare il dolore provato. Se la tua storia è finita male invece dovresti guardare in faccia la sofferenza che hai provato, ripercorrendola con onestà.

3. Ti manca quella persona o una compagnia?

È normale avere voglia di condividere la vita con qualcuno, soprattutto dopo un lungo periodo da single. Spesso siamo costretti a subire una pressione sociale che ci vuole in coppia e se le cose non vanno così ci sentiamo sconfitte. Cerca di ragionare su questa questione, provando a capire se stai cercando il tuo ex solamente perché vorresti colmare un vuoto e non perché ti manca quella specifica persona.

4. Siete cambiati o ti stai aggrappando al passato?

Se scegli di tornare con un ex dovresti prima capire se sei davvero cambiata e se anche l’altra persona l’ha fatto. Avete lavorato su voi stessi e sulle situazioni che intossicavano la relazione? Forse ti stai solamente aggrappando al passato e comportandoti in questo modo rischi di ripetere lo stesso (doloroso) copione.

Se in passato la storia era terminata e non aveva funzionato, non riuscirai a trasformarla in qualcosa di positivo e di felice se non hai fatto qualche sforzo per migliorare. Andare a guardare come siete cambiati ti consentirà di capire quale potrebbe essere il futuro del vostro legame e se davvero stai facendo la cosa giusta.

Entrando in una nuova relazione con il tuo ex portandoti dietro vecchi sentimenti negativi rischierai solamente di soffrire ancora e di non andare avanti, ritrovando la felicità che ti meriti.