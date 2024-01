B asta fingersi perfetti per piacere: secondo un sondaggio condotto da Bumble nel 2024 vivremo il dating all'insegna dell'autoaccettazione

Tendenze dating 2024

Qualcosa sta cambiando sul fronte dating online? A quanto sembra tra i nuovi trend di dating per il 2024 troviamo finalmente l'autenticità e il rifiuto dell'ideale di perfezione.

La app di incontri women-first Bumble, ha condotto una ricerca tra i suoi utenti, da cui è emerso che noi Millennials e GenZ ci siamo davvero stancate della perfezione a tutti i costi. Questa tendenza vede un numero crescente di persone che smettono di voler apparire "perfette" come strumento per trovare un partner e, invece, ricominciano a dare priorità a bisogni personali, accettazione di sé, e alla ricerca della propria felicità.

Secondo i dati raccolti da Bumble, oltre la metà dei single in Italia (52%) avverte la pressione di dover migliorare continuamente, influenzati da social media, podcast motivazionali e pareri di familiari e amici. I giovani della Generazione Z si sentono particolarmente giudicati, con il 27% di loro che prova imbarazzo per le proprie abitudini finanziarie, per le scelte legate all'attività fisica, o per la velocità di progressione nella propria carriera lavorativa.

Perfezione a tutti i costi: un'arma a doppio taglio

La Dott.ssa Valeria Locati, psicoterapeuta ed esperta di relazioni di Bumble, sottolinea che è incoraggiante vedere che le nuove generazioni stanno gradualmente comprendendo che non devono farsi schiacciare dalle pressioni legate al costante miglioramento. Invece di fissare obiettivi spesso irrealistici di miglioramento personale, è molto più funzionale prestare attenzione alle proprie caratteristiche uniche e alle differenze che rendono ciascuno speciale.

Nel 2024, si prevede una vera e propria ribellione contro l'ossessione dell'auto-miglioramento. Circa il 52% degli intervistati ha affermato che preferirà di agire secondo il proprio benessere piuttosto che seguire i trend del mondo wellness. Questa tendenza si riflette in tutta Europa, dove un numero significativo di persone si sta liberando da vecchie abitudini. L'abbandono della retorica dei buoni propositi è evidente, con un quinto dei Gen Z e Millennials che li considera superati e sceglie di non fissarne.

L'importanza dell'autoaccettazione

Prioritizzare il proprio benessere sta emergendo come un modo efficace per combattere il burnout e dallo stress, con il 25% delle persone che preferisce concentrarsi sulla propria felicità piuttosto che sul miglioramento personale. Questo è particolarmente vero tra GenZ e Millennials, dove un terzo dei single sotto i 35 anni (32%) ha deciso di dare priorità al proprio piacere, specialmente in ambito sentimentale.

Nel mondo del dating il concetto di autoaccettazione è sempre più preponderante. Il 64% delle donne italiane intervistate ha dichiarato che la priorità è accettare se stesse. Il 38% ha dichiarato di voler frequentare solo persone che non cercano di cambiarle.

Secondo la Dott.ssa Locati, esplorare se stessi aiuta ad essere più aperti nelle relazioni. Invece di proiettare aspettative irrealistiche sull'altro, si inizia a comprendere e accogliere, aprendo la strada a esperienze umane più ricche e stimolanti.

Consigli di dating

Ma allora come affrontare il mondo del dating che continua a cambiare così velocemente nel 2024?

Varietà

Perché appiattirsi sempre sugli stessi copioni? È ora di introdurre varietà nella vita sentimentale. Cambiare routine, esplorare nuove attività e luoghi, e partecipare a eventi diversi può ravvivare gli incontri e in generale la nostra vita sociale.

Essere se stessi

Essere fedeli a se stessi è fondamentale esattamente come stabilire aspettative realistiche.

No al dating burnout

Gestire il proprio tempo e gli impegni sociali con chiarezza, senza sovraccaricare la propria agenda: meglio "poco ma buono".

Privilegiare i propri interessi e passioni

Coltivare le proprie passioni non solo è un modo per stare meglio, ma anche un ottimo modo per conoscere nuove persone e condividere qualcosa con loro. Non a caso i profili dating più aggiornati su questo fronte sono anche quelli più di successo.