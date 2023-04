A bbandona ogni tabù, esplora il tuo corpo e scopri le tecniche di masturbazione: perché il piacere in solitaria è un diritto di tutte che non puoi perderti

Nessun tabù, nessun limite, solo piacere: le tecniche di masturbazione femminile sono il modo migliore per conoscere il tuo corpo, esplorarlo e comprendere come funziona. Mettere da parte i timori e la paura del giudizio in questo caso è fondamentale, prima di tutto perché la conoscenza è senza ombra di dubbio sinonimo di piacere.

La strada verso l’orgasmo – purtroppo – è da sempre costellata di dubbi e paure, soprattutto per le donne. Ancora di più quando si parla di masturbazione. In realtà la questione è piuttosto semplice: masturbarsi riguarda prima di tutto il tuo benessere psicofisico. Può aiutarti ad aumentare l’autostima, ad acquisire una maggiore sicurezza, ma anche ad aiutare il partner a guidarti verso il piacere.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Orgasm gap: quando la disparità di genere è sotto le lenzuola

Scopri il piacere in solitaria nel modo giusto

Per prima cosa chiariamo un punto fondamentale: il piacere è qualcosa di estremamente personale. E se il clitoride è il punto di partenza, la via per raggiungere l’acme è diversa per ognuna. C’è chi ha bisogno di una stimolazione manuale e chi preferisce solo sfiorarlo, coinvolgendo di più le labbra vaginali, chi preferisce un tocco leggero e chi no. Pressione, dolcezza e voglia di giocare fanno il resto. Non a caso le tecniche di masturbazione sono diverse e ogni donna dovrebbe trovare la sua preferita, sperimentandole tutte. E ricorda: non esiste giusto o sbagliato, ma solamente quello che ti fa stare bene.

Tocchi leggeri

Dei tocchi leggeri possono essere utili per stimolare il clitoride e aiutarti ad arrivare all’orgasmo. Mettiti comoda e inizia piano, poi accelera sempre di più, come preferisci, sino a quando non avrai raggiunto il piacere.

Su e giù

Il cappuccio del clitoride è una zona particolarmente sensibile al piacere, perciò dovresti imparare a stimolarlo. Puoi utilizzare una mano, un sex toys oppure le dita. Lasciale scivolare su e giù, cambiando intensità e velocità.

Usa un lubrificante

Il lubrificante può essere un ottimo alleato, in particolare se hai difficoltà a rilassarti. Scegline uno profumato, puntando su quelli con effetto caldo-freddo. In questo modo il tuo corpo sperimenterà tante sensazioni diverse e l’orgasmo arriverà inaspettato.

Segui la musica

Alcune canzoni sono perfette per accendere la fantasia, quindi metti la tua playlist preferita, quella che scatena la tua sensualità, e semplicemente lasciati andare. Resta sdraiata sul letto oppure alzati e segui le note. Non ti preoccupare di andare a tempo o di essere sensuale, lasciati semplicemente andare e tutto verrà da sé in modo super naturale.

Diventa una cowgirl

Forse non lo sai, ma non serve togliersi i vestiti o usare le mani per raggiungere l’orgasmo. Prova la mossa della cowgirl, una tecnica di masturbazione molto particolare, ma efficacissima. Mettiti su un cuscino a cavalcioni e inizia a muovere il bacino, prima lentamente poi sempre più veloce. Questo gesto ti regalerà sensazioni inaspettate e un orgasmo che arriverà lento, esplodendo all’improvviso.

Prova il segno della vittoria

Posiziona le dita nel segno della vittoria, usando indice e medio per pizzicare con delicatezza il clitoride. Fai scorrere avanti e indietro le dita con un movimento fluido, lasciando che siano le tue sensazioni a guidarti.

VEDI ANCHE

Lifestyle

La masturbazione può alleviare lo stress?

Usa i movimenti circolari

I movimenti circolari durante la masturbazione possono essere molto eccitanti. Utilizza un dito per realizzare dei piccoli cerchi, lenti e precisi, intorno al clitoride, poi passa a stimolare le labbra. Continua così fino a quando non sentirai il piacere crescere.

Guardati allo specchio

Guardarsi allo specchio durante un rapporto di coppia può essere molto eccitante, ma lo è ancora di più se lo fai mentre ti masturbi. Posizionati di fronte allo specchio, quando ti senti pronta, poi usa le dita oppure un sex toys per regalarti piacere. Cerca di capire, a poco a poco, cosa ti piace, senza frenarti o forzarti, il tuo corpo reagirà indicandoti la via.

Stimola tutto il corpo

Non solo il clitoride, per raggiungere il piacere durante la masturbazione prova a coinvolgere anche altre zone erogene. Ad esempio massaggia l’apertura vaginale, sfiora con le dita l’interno coscia, scorri verso il perineo. Accarezza tutto il corpo per scoprire i tuoi punti più sensibili.

Scegli un sex toys

I vibratori possono rendere ancora più eccitante la stimolazione, andando a sollecitare sia la zona interna che quella esterna dei genitali. Parti utilizzando la vibrazione più bassa e aumentala a poco a poco, più il climax salirà più aumenterà il piacere!

Leggi un romanzo erotico

Ormai lo sappiamo: il piacere – soprattutto quello femminile – è legato soprattutto alla mente. Spesso tutto parte dalle fantasie più che dalla stimolazione fisica. Prova ad accendere il desiderio in un modo diverso dal solito. Crea un ambiente confortevole, in cui ti senti a tuo agio e rilassata, poi inizia a leggere un romanzo spicy. La lettura stimolerà le tue fantasie a poco a poco, sino a divampare in un incendio.