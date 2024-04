Cosa sono i tabù sessuali e perché ne abbiamo così tanti?

C i incatenano e non ci fanno vivere il sesso come dovremmo: ti sveliamo i tabù sessuali (e come scardinarli)

Radicati, difficili da cancellare e spesso decisamente assurdi: sono i tabù sessuali, argomenti di cui non si può parlare e che rappresentano un mistero (purtroppo) per tanti. Eppure scardinarli dovrebbe essere una priorità per tantissimi motivi. Prima di tutto perché non ci fanno affatto bene: ci fanno sentire inadeguate, ci bloccano e contribuiscono a creare paranoie e problemi che non esistono.

Sesso e tabù

Sesso e tabù d’altronde hanno un legame piuttosto antico che affonda le radici nella concezione, ormai superata, che la sessualità sia un’attività utile solo per procreare. In realtà, come ben sappiamo, il sesso è prima di tutto divertimento, piacere e condivisione.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Questi sono i 5 falsi miti sul sesso che dobbiamo assolutamente sfatare

Per viverlo nel modo giusto però è necessario non solo lasciarsi andare senza pregiudizi, ma anche essere ben informati e affrontare argomenti che rappresentano ancora oggi un vero e proprio tabù.

Quali sono i più comuni

Dal sesso anale alla masturbazione, passando per l’uso dei sex toys (soprattutto in coppia) e i rapporti sessuali durante le mestruazioni: scopriamo (e sveliamo) tutti i tabù, per vivere il sesso finalmente in modo libero e sincero, senza nessuna paura o imposizione.

L’uomo deve fare il primo passo

Fra i tabù più duri a morire c’è quello che vede la donna disinteressata al sesso e l’uomo intento a corteggiarla per avere un incontro sotto le lenzuola. Si tratta di una visione antica e stereotipata della sessualità che rischia di negare il diritto al piacere delle donne. Oggi sappiamo bene che le donne amano il sesso quanto gli uomini e che non c’è nulla di male a fare il primo passo. Affermare le proprie scelte e i propri desideri, anche quando si parla di sessualità, è infatti fondamentale.

Se in passato il piacere maschile veniva privilegiato, oggi sappiamo bene che perché una coppia funzioni (per una notte o per sempre) è essenziale che il sesso sia vissuto in modo positivo da entrambi.

La masturbazione (soprattutto in coppia)

La masturbazione ha sempre rappresentato un tabù quando si parla di sesso. I miti intorno all’autoerotismo sono stati negli anni tanti e tutti piuttosto dannosi. Il primo riguarda la convinzione che chi è in coppia non dovrebbe masturbarsi, ma dedicarsi solo al sesso con il partner.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Ma il sesso occasionale può essere benefico?

In realtà la masturbazione non indica che sei insoddisfatta della tua relazione (come credono tanti), ma rappresenta un modo per esplorare la tua sessualità, per scoprire cosa ti piace e per regalarti un momento di piacere solo tuo. E poi chi l’ha detto che non è possibile masturbarsi di fronte al partner per accendere la passione durante una serata very spicy?

Il sesso anale

Se molti tabù sono ormai caduti, quello del sesso anale resiste ancora. In realtà sono sempre più persone a praticarlo, incuriosite dall’idea di provare un’esperienza che – almeno sulla carta – si preannuncia decisamente eccitante, ma affrontare la questione è spesso difficile.

In tanti sono convinti che sia una pratica dolorosa e che possa rivelarsi molto imbarazzante, in realtà basta arrivare informati a quel momento per godersi un incontro hot molto eccitante. Il sesso anale infatti può essere particolarmente piacevole e farti arrivare all’orgasmo persino senza nessun altro tipo di stimolazione. Il segreto sta nel creare un’intesa con il partner, scegliere il lubrificante giusto e la posizione ideale per godersi al massimo quest’esperienza.

Sex toys

Spesso considerati come qualcosa di estraneo, colpevoli di togliere naturalezza al rapporto, in realtà i sex toys sono gli alleati perfetti per una sessualità sana e felice. Vibratori, ovetti e stimolatori possono infatti aiutarti a capire cosa ti piace e a conoscere attraverso il gioco il tuo corpo, individuando le zone erogene e consentendoti di raggiungere l’orgasmo velocemente.

Non solo: i sex toys rappresentano dei validi alleati per chi vorrebbe vivere il sesso senza ansie e in modo leggero, in particolare in coppia. Aiutano a migliorare la complicità e l’intesa sessuale, rendendo legame più sensuale ed erotico.

Il sesso durante le mestruazioni

Sin dall’antichità le mestruazioni sono state associate a qualcosa di sacro o, peggio ancora, di pericoloso o impuro, scatenando paure e credenze difficili da cancellare. Per questo non si parla quasi mai di sesso durante le mestruazioni, un periodo del mese che viene vissuto come lontano dalla sessualità e dal piacere.

In realtà il sesso durante le mestruazioni potrebbe rivelarsi meglio del previsto. Un motivo fra tutti? L’intensità dell’orgasmo. In questa fase del ciclo, non a caso, la libido ha un picco e raggiungere il piacere potrebbe rivelarsi un’esperienza intensa e coinvolgente. Attenzione: non solo in coppia, ma anche in solitaria! L’orgasmo inoltre è il rimedio perfetto contro i crampi, durante il rapporto infatti gli ormoni che vengono prodotti aiutano a ridurre i dolori.