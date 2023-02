T rovare l'anima gemella con il dating online è sempre più difficile, anche a causa della swipe fatigue: di cosa si tratta e perché devi fare attenzione

Si scrive “swipe fatigue”, si legge ansia da dating app. Dopo anni in cui gli appuntamenti si sono spostati online, le applicazioni che promettono amore e sesso (forse) ci hanno stufato. I motivi? Affrontare gli incontri virtuali è diventato sempre più difficile, trasformandosi in un vero e proprio slalom fra foto indesiderate, match mancati e swipe continui.

L’amore ai tempi delle dating app

Proprio così, perché se inizialmente cercare un partner (per una sera o per la vita) con le app di dating sembrava divertente, ben presto tutti i rischi di questa scelta sono emersi. Ghosting, caspering e catfishing sono solo alcuni dei pericoli che si nascondono nel mondo degli incontri online. Per non parlare degli appuntamenti che, dopo qualche chiacchiera in chat, si rivelano quasi sempre deludenti, fra love bombing e scammers.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Una app di incontri etica? Ecco Heyhoosh

Insomma, gli ostacoli da schivare sono davvero tanti e i profili non compatibili non sono gli unici. Perché spesso di mezzo ci si mette anche la necessità di continuare a fare swipe, alla ricerca del profilo (e del partner) giusto.

Cos’è la swipe fatigue

La swipe fatigue è il risultato di numerosi fattori che hanno portato diverse persone ad allontanarsi (almeno temporaneamente) dagli incontri online. I motivi dietro questa scelta sono tanti. Innanzitutto le delusioni a cui, irrimediabilmente, si va incontro quando si iniziano a utilizzare le dating app. Perché dopo l’entusiasmo iniziale, subentrano i primi problemi.

Colpa di una scelta illimitata, con migliaia di profili che potrebbero fare match, e della perenne convinzione che il prossimo appuntamento sarà quello giusto. Così si finisce per fare swipe in modo compulsivo, trascorrendo ore alla ricerca di profili e di compatibilità. Il risultato è una stanchezza mentale innegabile, una rincorsa al Like e un abbassamento dell’autostima legato alla necessità di avere più match possibili. Insomma: le app di dating annoiano e spesso si rivelano insidiose, ma farne a meno sembra davvero difficile.

La soluzione

Dati alla mano sembra proprio che questa sensazione di insofferenza si sia diffusa un po’ ovunque, da Londra a New York sino a Roma. Trovare l’amore sulle app non sembra più un sogno, bensì una fatica insostenibile. E a tornare di moda sono sempre più le interazioni face to face. Serate in cui ci si incontra, si scambiano chiacchiere dal vivo e si guarda negli occhi l’altra persona.

In generale tante persone stanno sviluppando una nuova consapevolezza: le dating app non sono la soluzione per trovare l’amore, ma solo uno dei tanti mezzi possibili. L’ideale dunque sarebbe usarle con consapevolezza e senza cadere in tranelli come quelli della swipe fatigue che ci portano lontano dalla realtà e dalla possibilità di avere interazioni vere.

VEDI ANCHE

Lifestyle

10 consigli per usare bene Tinder e le altre app di dating

Come incontrare persone nuove

Dunque la domanda sorge spontanea. Come incontrare persone nuove senza usare le app di dating? In realtà esistono moltissimi modi per fare nuove conoscenze e per avvicinarsi a qualcuno che – perché no – potrebbe essere un potenziale partner.

Spesso ci sentiamo dire che “l’amore arriva quando meno te lo aspetti”. Niente di più vero, solamente però se anche tu fai la tua parte. Cosa significa? Uscire di casa, smetterla di usare lo smartphone e vivere esperienze reali. Per chi è in cerca di idee le soluzioni sono tantissime, alcune decisamente impensabili.

Vai ad un evento sportivo

Che sia una partita di calcio o di basket, gli eventi sportivi sono sempre l’occasione giusta per conoscere persone nuove. L’atmosfera è festosa, ci si diverte e si chiacchiera con facilità, facendo il tifo. Il risultato, si sciolgono timidezze e blocchi, ma soprattutto si fanno nuovi incontri.

Frequenta i musei

Sembra incredibile, ma i musei sono luoghi perfetti per incontrare persone nuove. L’arte non solo è un balsamo per il cuore, ma rappresenta anche il modo giusto per fare chiacchierate stimolanti e interessanti con chi non conosci. E in men che non si dica, di fronte a un quadro, potresti innamorarti di qualcuno.

Parla con qualcuno in libreria

La libreria è uno dei posti migliori per incontrare persone nuove. Perditi fra gli scaffali, sfoglia qualche volume, leggi i titoli, poi attacca bottone con qualcuno che ti potrebbe piacere chiedendo consiglio su quale sia il libro da leggere in questo periodo e sulle trame. Potresti restare sorpresa dal risultato!

Porta il cane al parco

Il modo perfetto per fare conoscenze? Portare a spasso il cane. I parchi infatti sono super frequentati da single sportivi o appassionati di animali pronti a incontrare l’anima gemella. Iniziare una conversazione, in questo caso, è davvero semplicissimo, il resto lo faranno la chimica e il tuo istinto.

Iscriviti a un corso

Che sia di cucina o dedicato a uno sport, un corso è sempre una buona idea per conoscere qualcuno di nuovo, magari con i tuoi stessi interessi. Punta su qualcosa che ti piace davvero e che vorresti imparare, unendo l’utile al dilettevole.