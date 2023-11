L a vostra relazione è finita, ma sei costretta a vederlo ogni giorno? Ti spieghiamo come superare questo momento difficile e tornare ad essere più forte di prima

Chiudere una storia d’amore non è mai semplice e lo è ancora di più se sei costretta a vedere il tuo ex ogni giorno. Può accadere, ad esempio, se ti innamori di un tuo collega oppure se la persona che amavi vive a pochi passi da te o fa parte dello stesso giro di amici. Il risultato? Superare una storia con qualcuno che vedi ogni giorno è ancora più difficile che superare una normale rottura, perché siamo impossibilitati a usare una delle più efficaci arme di guarigione: vale a dire smettere completamente di vedere quella persona.

Se è vero che "Lontano dagli occhi, lontano dal cuore", in questo caso non hai questo strumento a disposizione. Anzi, per questioni che non dipendono da te sei costretta a vedere questa persona incredibilmente spesso. Cosa fare? Oltre a riprometterti di non farti mai più una storia con un collega, esistono una serie di strategie che puoi mettere in atto nonostante la difficoltà oggettiva. Continua a leggere per scoprirle.

Accetta ciò che è accaduto

Il primo passo per affrontare una relazione finita è accettare quanto accaduto. Facile a dirsi, un po’ meno a farsi nella pratica. Ma è la verità: provare a contrastare la solitudine e il senso di profonda tristezza che provi non ti aiuterà a stare meglio. Prendi invece atto di quanto accaduto e prova a fare un esame di realtà: fra di voi è finita e purtroppo sarai costretta a rivederlo. Ciò non significa che starai male per sempre, semplicemente che dovrai passare attraverso questa prova (durissima) per farcela. Non si può scappare dal dolore, ma si può superare semplicemente affrontandolo con serenità e con la consapevolezza che non sarà per sempre.

Non rimuginare

Dopo la fine di una relazione tendiamo spesso a rimuginare. Pensare di continuo e in un modo assolutamente inconcludente non farà altro che farti soffrire. Soprattutto se la tua relazione è terminata in modo traumatico e il ti capita di vedere spesso il tuo ex continuerai a ripensare al passato, analizzando quanto accaduto.

Prova a esplicitare i tuoi pensieri, confidandoti con un’amica o con qualcuno che possa sospendere il suo giudizio nei tuoi confronti. Ti aiuterà a provare sollievo e ti consentirà di affrontare con leggerezza le tue giornate, nonostante tutto.

Ascolta le tue emozioni

Soprattutto nelle prime fasi della rottura, quando ti capiterà di trovarti di fronte il tuo ex, tenderai a reprimere le emozioni. Non provare a negare ciò che stai vivendo, ma cerca di ascoltare le tue sensazioni, anche se fanno male. Contrastare sentimenti come tristezza o rabbia, cercando di cancellarli, non farà altro che logorarti dentro. Cerca invece di accogliere quei sentimenti con la certezza che non solo non dureranno a lungo, ma anche che ti insegneranno qualcosa, aiutandoti a scoprire nuove risorse e una forza che, forse, non credevi di avere. Molto probabilmente avrai voglia di mostrarti forte a tutti i costi, ricordati che non sempre ce n'è bisogno: accetta i tuoi cedimenti.

Recupera quello che hai tralasciato

Pensaci bene: durante la tua relazione finita sei scesa a compromessi e, magari, hai cambiato le tue priorità, tralasciando qualcosa per dare spazio ad altro. Prova a riprendere, a poco a poco, i fili della tua vita e stringili riannodandoli come preferisci. Riprova quell’hobby che avevi lasciato, iscriviti di nuovo a quel corso in palestra per cui non avevi mai tempo e fai finalmente qualcosa che sia solamente per te.

Condividi ciò che provi

Trovarsi di fronte un ex significa prima di tutto vedersi costretti a reprimere certe emozioni con il rischio di chiudersi nella solitudine. Non fare questo errore perché rischieresti di affrontare la rottura in modo esasperato o – peggio ancora – passivo. Cerca invece di condividere quello che provi, comunica le tue emozioni a persone di cui ti fidi. Ti consentirà di sfogarti, ma anche di avere finalmente un punto di vista differente riguardo ciò che hai vissuto e che stai vivendo.

Non dare colpe

Se la tua relazione è finita male, magari per colpa di un tradimento, potresti finire nella spirale delle colpe. Certo, sei arrabbiata e ferita ora, ma provare a trovare un colpevole o continuare ad accusare il tuo ex non servirà a farti sentire meglio. Se continuerai a pensare al passato infatti non farai altro che restare ancora legata a lui. Pensieri di vendetta e rabbia finirebbero solo per avvelenare la tua vita e impedirti di essere finalmente libera. Prova a reprimere i pensieri ossessivi, soprattutto all’inizio, e sforzati di comprendere che dando le colpe finirai solo per soffrire tu. Lasciare andare è difficile, ma necessario.

Cambia le tue abitudini

Non solo i pensieri, anche le azioni concrete possono fare la differenza di fronte a una relazione finita. Prova, ad esempio, a cambiare le tue abitudini. Inserisci nella quotidianità qualcosa di nuovo che ti consenta di sperimentare e ti aiuti a scoprire una parte di te nuova. Non solo potresti restare sorpresa, ma capirai a poco a poco quanto questo sia positivo per spostare i tuoi pensieri dal dolore verso qualcosa di buono che ha a che fare con il futuro. Cerca un’esperienza che non hai mai provato, visita un posto diverso dal solito, frequenta persona nuove: ogni cosa, anche la più piccola, può rappresentare una rottura rispetto ai soliti schemi. Proprio quelli che ti riconducono continuamente a pensare alla tua relazione terminata.