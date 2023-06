A vete mai sentito parlare di summer shading dating? Probabilmente lo avete messo in pratica senza nemmeno saperlo. Scopriamo subito in cosa consiste

Cosa è il summer shading dating?

Sole, spiaggia, mare, mete lontane, party all’insegna del divertimento e nuove luoghi da esplorare. L’estate ci invita a vivere con pienezza la vita e lo fa donandoci carica e positività. Ma è proprio l’aumento di serotonina dovuto alla maggiore esposizione solare e al conseguente miglioramento dell’umore, che nella stagione più calda dell’anno ci porta a vivere tutto con più leggerezza, anche le relazioni. Avete mai sentito parlare di summer shading dating?

È un termine coniato dal team dell'app di dating Wingman, che ha notato come ben il 67% degli utenti tenda, durante i mesi estivi, a ricercare relazioni poco impegnative e a mettere in stand by quelle in corso per riprenderle eventualmente con l’arrivo della stagione fredda. Traducibile come “appuntamenti all’ombra dell’estate” il summer shading dating è un fenomeno che riguarda, ha riguardato e potrebbe riguardare tra qualche settimana, tanti di noi. Ecco cos’è il summer shading dating e come capire se fa al nostro caso.

Estate e voglia di leggerezza

La ricerca dell’amore accomuna la maggior parte delle persone. In versioni più o meno romantiche, questa tendenza porta a ricercare quel partner con cui condividere emozioni ed esperienze legate dal sentimento che rubando le parole al sommo poeta Dante “move il sole e l'altre stelle”. Ma non sempre siamo propensi alla ricerca dell’amore e in generale di una relazione sentimentale. E il fenomeno del summer shading dating ce lo conferma.

Avventure vacanziere, flirt estivi, relazioni poco impegnative nei mesi più caldi, vi dicono qualcosa? Il summer shading dating sarà anche un termine attuale, ma la sua essenza attinge dalla notte dei tempi. Eh sì, perché la voglia di leggerezza che si ha in estate non è solo una leggenda metropolitana contemporanea, è un’esigenza che si protrae da sempre e che si rivela nella tendenza ad allontanarsi da situazioni troppo pesanti e impegnative in favore di esperienze meno intense, fugaci e senza pressioni.

L’atmosfera estiva, più informale e rilassata, e soprattutto il tempo libero da dedicare alle vacanze e al relax staccando la spina dalla routine quotidiana, ci portano con più facilità a volere evadere dalla vita di tutti i giorni mettendo in stand by gli impegni e godendosi pace, libertà e leggerezza. Tutto questo influisce anche sui rapporti, soprattutto su quelli meno solidi.

Come funziona il summer dating sharing

Il summer dating sharing funziona infatti sia per chi non vive una relazione di coppia, sia per chi è impegnato. Certo, non avrà lo stesso impatto su chi è impegnato in una storia d’amore intensa e duratura, ma può averlo certamente su chi vive un rapporto di coppia agli albori o non più stimolante come un tempo. Secondo gli studi e il report dell’app di dating Wingman, gli utenti impegnati in una relazione tenderebbero a metterla in pausa durante i mesi estivi, sia per non precludersi altre conoscenze, sia per staccare completamente la spina dalla vita quotidiana.

Un discorso analogo avviene per i single che a differenza della stagione fredda, in cui si mostrano più inclini verso la ricerca di un partner con cui costruire una relazione stabile, nella stagione calda preferiscono approcciarsi in maniera diversa. Come? Prediligendo flirt senza impegno o annullando totalmente la ricerca di un potenziale partner a favore della libertà e dell’assenza di vincoli.

Concentrarsi su se stesse

Mettere in stand by la ricerca di un partner o una relazione, vuol dire avere più tempo per concentrarsi su se stesse ed è questa una delle esigenze maggiori che si riscontrano in chi opta per il summer shading dating. Certo, non cercare una relazione seria durante l’estate e metterne in pausa una già in atto sono due cose diverse, soprattutto perché nel secondo caso c’è un’altra persona coinvolta che dovrà scegliere scientemente se aspettarci o meno, ma l’essenza alla base della scelta non cambia.

Vivere in prima persona il periodo estivo mettendo al primo posto esclusivamente se stesse e le proprie esigenze, senza legami e senza vincoli, vuol dire imparare a godere della propria compagnia, seguendo la propria indole e le proprie passioni in maniera completamente libera, leggera e senza pressioni esterne di alcun tipo.

Ma è così che dovrebbe essere una vacanza, si dovrebbe lasciare vacante la vita e fare cose inaspettate Dal film "L'amore non va in vacanza"

Questo affermava Cameron Diaz nel film cult “L’amore non va in vacanza” ed è un po’ il pensiero di tante donne e uomini che optano per il summer shading dating. Una pratica che proprio come la vacanza stessa, può sorprenderci e stupirci perché anche se adottandola mettiamo un freno momentaneo alla ricerca dell’amore è l’amore stesso che potrebbe trovarci inaspettatamente. Sta solo a noi capire se è il momento giusto per accoglierlo o se continuare a goderci l’estate senza impegni adottando un po’ di sano summer shading dating!