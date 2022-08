E state, sole, mare, spensieratezza e tanta, tanta voglia di divertirsi e conoscere gente nuova. Sperimentare nuove emozioni e magari, forse, quella voglia di fare sesso che risorge dalle ceneri del cambio di stagione. Cosa c’è di vero?

La summer libido, quella voglia di innamorarsi e fare l’amore che si dovrebbe esperimentare nella stagione calda, è un mito che si perpetra da tanto tempo. Cosa c’è di vero, però? Non lo sanno che le ragazze vogliono solo di(vertirsi)ritti umani fondamentali?

A parte le battaglie politiche, la libido estiva è una storia che ci raccontiamo da una vita. Ne parlano i film, le riviste patinate, i libri. Si fa un gran parlare di certe challenge opinabili su TikTok. Del resto d’estate si esce di più, ci si scopre di più, si conosce più gente. Come si fa a dire che giugno, luglio e agosto non siano i mesi dell’amore?

La potenza dell’ormone a briglia sciolta

Tutto ciò che ha a che vedere con la sfera sessuale degli esseri umani è sempre, indiscutibilmente influenzato dagli ormoni. Quegli stessi ormoni che, in premestruo, ti fanno piangere davanti al video di un cagnolino che fa amicizia con una foca. Gli stessi ormoni che ti conferiscono un odore caratteristico e unico. Gli stessi ormoni che ti fanno sudare e, beh, puzzare. Il sudore puzza soprattutto a causa degli ormoni, lo sapevi?

Gli ormoni si fanno guidare da una moltitudine di fattori, e di sicuro la stagionalità è uno di essi. Alcuni studi hanno dimostrato che l’esposizione al sole prolungata diminuisce la produzione di melatonina, la sostanza che regola gli ormoni “del sesso”. Cosa significa? Meno melatonina, più voglia di fare l’amore?

Non solo: la luce del sole porta a migliorare la produzione di serotonina, facendoci sentire meglio in senso lato. La serotonina potenzia il benessere e ci fa sentire meglio quando già stiamo bene. Potrebbe essere una delle cause chimiche per cui la summer libido esiste.

Rimettersi in forma: la strada per la summer libido?

Flashback: è primavera. Gli uccellini cantano tra i boccioli in giardino e tu ti stai provando i pantaloncini dell’anno scorso che, per qualche motivo, non ti entrano più. Potrebbe essere il troppo cibo, ma a noi piace pensare che il mondo stia collassando su se stesso e tutto si stia rimpicciolendo, a partire dai tuoi shorts.

Non fa niente: ti iscrivi in palestra. Vai a correre. Qualsiasi cosa: è giunto il momento di rimettersi in forma per ricominciare a piacersi. O salvare il mondo dalla sindrome di Ant-Man. Quello che preferisci. In ogni caso, il workout ha i suoi benefici: non solo ti rimette in forma, ma fa bene alla mente. Il workout ci rende mentalmente più serene e sane. Una mente e un corpo sano possono sviluppare un sano appetito sessuale.

Fare sport ci rende più sicure di noi stesse, più sicure di quello che possiamo mostrare in pubblico. A mente serena, sappiamo che stiamo facendo del nostro meglio per apparire al top. Una donna che si sente così è automaticamente più desiderabile, lo sai?

E il caldo invece? Il caldo, in teoria, opera in senso contrario: la calura è l’ambiente ideale per la siesta, e non per la fiesta. Col caldo ci sentiamo esauste, spossate, demolite.

La stagione in cui ci si scopre

Allusioni e riferimenti sessuali si trovano un po’ dappertutto durante l’estate. Anche solo l’abbigliamento succinto ammicca a una maggiore consapevolezza del proprio magnetismo sessuale. Incrementa il nostro potere di sedurre. È vero anche che lo svestirsi è ormai una routine consolidata: non è che forse ci stiamo anestetizzando a tutta quella pelle scoperta?

Anche la questione abbronzatura vuole la sua parte, e gioca un ruolo quintessenziale nell’autostima di chi ama mostrare le gambe. Non importa che l’abbronzatura sia un costrutto modaiolo e una convenzione sociale più che un’abitudine sana. Abbronzate si traduce in più belle e, anche se magari non siamo tutte dello stesso avviso, di certo è un elemento che fa la differenza per tante ragazze.

Non esiste una risposta univoca a questa domanda, e non esiste la verità assoluta sulla summer libido. L’unica cosa che ci sentiamo di consigliare alle lettrici, è di seguire il loro istinto e fidarsi degli ormoni. A patto, naturalmente, che si possa fare tutto in piena sicurezza.

La soluzione migliore a una summer libido fuori controllo

Pensi che sia impossibile resistere al richiamo sessuale dell’estate? Sentire il bisogno di amore è perfettamente ragionevole. A questo punto del discorso, però, entrano in gioco tanti altri fattori che concorrono a rendere il sesso un’esperienza davvero gratificante. Non si tratta solo di farlo meglio, o farlo più spesso.

È una questione di farlo con le persone giuste. Dando per scontata la sfera del consenso e della trasparenza di intenti, il sesso è prezioso e meraviglioso. Se non possiamo farlo con qualcuno con cui valga la pena, facciamolo da sole. La masturbazione, demonizzata da secoli, non fa diventare ciechi. Anzi, al contrario, ci rende molto più abili a scrutinare i possibili partner.