U n amico è un tesoro perché è un prezioso alleato, anche quando la nostra vita sentimentale va a rotoli. Quando ti innamori del tuo migliore amico, frase bellissima sulla carta ma non sempre realizzabile, possono iniziare i problemi. Ma non per forza

Avere una storia d'amore con un amico

L'amicizia tra uomo e donna è possibile, e non lasciatevi ingannare da chi dice il contrario. Ciò detto può capitare che le cose cambino e che si cominci una storia d'amore con un amico o con un'amica

L’amicizia dovrebbe essere uno spazio sicuro dove vivere serenamente le proprie emozioni. Se è vero che la nascita di un sentimento diverso dall'amicizia non è affatto scontato, certo è che in alcuni casi può capitare, e può anzi essere l'origine di una relazione che funziona particolarmente bene. Allo stesso tempo però una storia che comincia in questo modo ha anche i suoi contro: andiamo a vedere quali sono.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Che cos’è una situationship?

È una buona idea?

L’unica persona che può dirti se iniziare una storia d'amore con un amico è una buona idea sei tu. Ogni amicizia, ogni situazione e ogni relazione è un mondo a sé stante, e non esiste una guida universale.

Tuttavia, ciò che è sicuro, è che questo tipo di relazione non è impossibile: al contrario, i suoi lati positivi possono superare i lati negativi, specie per quanto riguarda alcune persone che ci sono particolarmente vicine.

In linea generale, se tutto dovesse andare bene, queste storie possono funzionare incredibilmente bene: avrai accanto una persona che ti conosce già piuttosto bene e ha già avuto a che fare con i tuoi difetti – e viceversa.

Pro di cominciare una storia d'amore con un amico

Avere a che fare dal punto di vista sentimentale con una persona che già conosci e con cui hai già un rapporto di affetto ha indubbiamente i suoi vantaggi, andiamo a vedere quali sono:

È una persona che ti conosce bene

Sa come sei fatta e apprezza le tue qualità così come comprende i difetti. Insomma: ha già visto tutto il pacchetto e lo ha apprezzato e accettato. Conoscersi bene già da prima dell’inizio della relazione significa gettare le fondamenta della storia su un’amicizia, ovvero su un rapporto di affetto e intimità che diventerà ancora più profondo. Non è sempre vero che il partner sia anche il proprio migliore amico, ma in questa situazione, lo diventerà.

È una persona di cui ti fidi.

Molto spesso la paura iniziale che circonda le relazioni, e la paura di impegnarsi, riguarda una mancanza di fiducia in sé e nel partner. Conoscendolo bene, forse da una vita, la fiducia non dovrebbe rappresentare un problema.

VEDI ANCHE

Lifestyle

La delusione in amicizia può essere peggio di quella in amore: 3 dritte per gestirla bene

Avete degli interessi in comune

E sapete come divertirvi. Il bello del cominciare a uscire con una persona amica è che probabilmente siete tali perché condividete una serie di interessi. Passione per uno sport, per un determinato tipo di serate o per un hobby in particolare, come i comics o magari il buon cibo.

Contro di cominciare a uscire con una persona amica

Niente mistero all’inizio della relazione.

Mancherà un po’ di quel brivido che contraddistingue una relazione in cui due sconosciuti si incontrano, si conoscono e si frequentano. Mancherà quell’alone di mistero che piace all’inizio della storia, ma che all’atto pratico è solo un piacere transitorio e, per quanto soddisfacente, di poco valore nel lungo periodo. Se sei in un momento della tua vita in cui hai bisogno di un partner che ti sorprenda, forse il tuo migliore amico non è la persona giusta. Ma poi chissà? In una relazione le persone cambiano sempre un po’.

Se la storia finisce, potrebbe finire anche l’amicizia.

Specialmente quando la relazione si conclude in maniera unilaterale, o per motivi spiacevoli come un tradimento o un cambio di rotta, preparati alla possibilità che l’amicizia non sopravviva all’amore. Si tratta di una possibilità concreta che però non dovrebbe soffocare il tuo amore, specie se senti di volere qualcosa di più.

Ci saranno conseguenze nel gruppo di amici

Come è cambiata la vostra relazione, da amicizia a storia, cambieranno anche le dinamiche e gli equilibri all’interno della compagnia di amici. Fate parte dello stesso gruppo? Potresti sperimentare fazioni, o comunque potresti non essere più parte di tutto il gossip che gira nei gruppi Telegram. Insomma: quando diventi partner di qualcuno nella compagnia, è molto probabile che anche il resto dei tuoi amici cambieranno il modo in cui si comportano con te, e anche con l’altra persona.

Superare l’imbarazzo

Una delle cose più importanti che si possono fare per superare l’imbarazzo iniziale, anche con gli amici, è quella di dare l’annuncio a poche persone alla volta. Specie se la compagnia è numerosa, si può stare certi che i primi a saperlo saranno le persone più vicine alla nuova coppia.

Ufficializzare il rapporto con un brindisi a tavola è un po’ eccessivo, specialmente per una relazione appena cominciata. Molto meglio procedere per gradi, evitando grandi colpi di teatro – ma anche incomprensioni o frasi a sproposito.