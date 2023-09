S i tratta di un termine che abbiamo imparato a conoscere grazie ai social ma anche per una presa di coscienza che è differente da quella del passato. Scopriamo insieme che cos'è lo stashing e come è possibile uscirne

Mai sentito parlare di "stashing"? Non è l'ennesimo trend portato alla ribalta da Tik Tok, ma ci siamo vicino: in realtà si tratta di una modalità tutt'altro che nuova che alcune persone applicano all'interno della relazione, e forse ti è già capitato almeno una volta.

Stiamo parlando di quelle situazioni in cui cominciamo a sospettare che l* partner voglia in qualche modo "nasconderci", o comunque mostrarci il meno possibile. Non ci presenta alla famiglia, non ci nomina con gli altri, tende a escluderci dalle serate con gli amici, non organizza le classiche serate "a coppie". Come se in qualche modo cercasse di tenerci lontane dal suo mondo. Potrebbe essere normale a inizio relazione, ma man mano che il tempo passa può diventare una grossa criticità. Andiamo a capire perché succede e come è meglio reagire allo stashing.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come si scovano i segnali di un tradimento virtuale e non

Che cos'è lo stashing

Come ti abbiamo spiegato, si tratta di un comportamento comune e assai diffuso. Il termine è stato coniato dalla giornalista Ellen Scott e indica la tendenza a mantenere il partner fuori dalla propria vita "pubblica" (ma in realtà anche privata). La relazione non viene pubblicizzata sui social network, ma nemmeno con gran parte della cerchia di persone che si ha intorno. Di fatto, è come se non esistessi.

Il rapporto a due diventa così una mera manifestazione di esclusività nella quale sussiste solamente il legame amoroso della coppia, sradicata dal contesto sociale e - quindi - dalla possibilità di un futuro. Non c'è niente di ufficiale, se non i sentimenti talvolta dichiarati da una o entrambe le parti. Tale esclusività non è però destinata a durare nel tempo, poiché quest'unione si interrompe quando la storia viene ufficializzata.

Lo stasher è quindi colui (o colei) che tiene fuori il proprio partner dal suo mondo. E, attenzione, non si tratta di una condizione temporanea destinata a un'evoluzione. Lo stashing dura nel tempo. Se non ti ha presentato alla famiglia e agli amici dopo un certo periodo, metti pure in conto che potrebbe non farlo mai.

Non solo. Lo stashing è deleterio anche per l'autostima, perché interviene sulla sfera emotiva. Senti di non essere abbastanza, di non essere all'altezza. E, anche se nascosti, vivete comunque male il rapporto.

Perché è difficile da riconoscere

Si tratta soprattutto di tempi. Inizialmente, è normale che la coppia funzioni solamente con il rapporto a due. Tutto procede, infatti, in modo assolutamente normale. Telefonate, incontri, litigi, persino regali: non manca niente perché si possa definire come una storia in piena regola.

Tuttavia, non mancano i segnali iniziali che possono aiutarti a individuare questa condizione. La sensazione di essere messi da parte non è sempre reale, ma - a volte - è psicologica. Non si può nemmeno parlare di istinto, perché, alla fine dei conti, tutti i nodi vengono al pettine. Scopriamo insieme sapere se ne sei rimasta vittima.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come capire se il tuo partner ti sta sminuendo

Come capire di esserne vittima

Capire di essere vittima di stashing non è di certo facile. Un po' come nel caso del blame shifting o anche dell'anaffettività, si tende a scusare l'atteggiamento del partner e a relegarlo a una questione caratteriale. Eppure, i segnali esistono e si possono riconoscere.

Innanzitutto, raddrizza le antenne se questa relazione si riduce alla sola sfera sessuale. Nessuna storia prevede esclusivamente quest'aspetto. Inizia anche a porti delle domande se non hai ancora conosciuto nessuno dei membri della sua famiglia o i suoi amici.

È un indizio anche il disagio di trovarsi in luoghi pubblici. Non ha nessun senso stare nascosti e vedersi sempre e solo in casa, a meno che non si conoscano situazioni diverse che riguardano il partner. Attenzione, molta attenzione alle giustificazioni: se ne senti troppe, non è un buon segno.

Se non conosci niente di lui (o lei), allora c'è qualcosa che non va. È pur vero che non è possibile conoscere a fondo una persona, ma sapere niente è un altro discorso. Qualsiasi tipo di rapporto deve essere basato sulla confidenza e sulla partecipazione. L'una nella vita dell'altro.

Stashing, come uscirne

Non è facile uscirne. Di certo, non è impossibile. Inizia a farti delle domande se non compare nessuna tua foto sui suoi profili social. Non trarre subito delle conclusioni ma prova ad approfondire le motivazioni. Potrebbe infatti trattarsi di un comportamento difensivo che deriva da una storia precedente finita male.

L'unico modo per uscirne è quindi quello di parlarne. Comunicare con il partner senza tenerlo a distanza, senza preconcetti o ripicche. Tieni in considerazione che ognuno di noi vive una situazione diversa, anche familiare, che potrebbe essere il motivo principale di questo comportamento.

Potrebbe aver pensato di non farti conoscere la sua famiglia o i suoi amici per timore di ricevere una tua opinione. Oppure, ancora, vuole proteggerti prima di inserirti nel suo mondo. L'opzione due cuori e una capanna non esiste. E, se non c'è nessuna ragione valida dietro questi misteri, allora potrebbe essere arrivato il momento di troncare.

Chi non ti mostra in pubblico si vergogna di te. Nessun amore che si possa dire tale è soggetto alla volontà di tenere da parte, anzi. Dovrebbe essere l'esatto contrario. Prima che questa relazione mini la fiducia in te stessa, pensa di interrompere e riprendere in mano la tua vita.