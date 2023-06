I l nuovo trend dell’estate è lo spread dating, una tecnica (che di nuovo ha ben poco) dove si preferisce frequentare più persone alla volta invece che dedicarsi a un singolo interesse

È ufficialmente arrivata la stagione dello spread dating, che per la maggior parte dei single chiuderà la cosiddetta cuffing season (il desiderio di fare coppia in inverno). Da una parte abbiamo l’approccio classico del “mettersi le manette” (cuffs) e frequentare un singolo individuo – pratica piuttosto frequente nelle stagioni fredde.

L’arrivo del caldo e la rinascita della natura possono spingerci però verso nuove frontiere dell’amore, dove una persona è troppo poco, e grande è la voglia di cogliere davvero tutte le opportunità che attendono là fuori. Di cosa stiamo parlando? Andiamo a scoprirlo nel dettaglio!

Cosa significa "spread dating"

Sei alla ricerca del vero amore, o comunque più verosimilmente di una relazione stabile ed equilibrata con qualcuno? Per capire se chi hai vicino è davvero chi dice di essere, e per essere sicura al 100% che stai spendendo il tuo poco tempo in maniera proficua, esiste lo spread dating.

Questa pratica che di innovativo non ha molto, ma che adesso ha un nome tutto ridipinto e rinfrescato, riguarda tutte quelle persone che scelgono di non vincolarsi a un singolo partner per l’estate. Piuttosto, preferiscono frequentare un numero di potenziali partner, così da avere più probabilità di trovare quello giusto.

Insomma: lo stesso tempo, ma tante serate con persone diverse. In questo modo è più facile capire chi ci attira davvero, e chi invece è una scelta di comodo fatta apposta per avere qualcuno accanto. Tanto per non rimanere sole, insomma.

Lo spread dating è un approccio strategico al dating che ci vede parte proattiva nella ricerca di vari appuntamenti, in un lasso di tempo molto breve, e con persone diverse. Così diventa davvero facile mettere a confronto i partner e farsi un’idea di ciò che si desidera. Ma è davvero così?

È sbagliato lo spread dating?

La risposta potrebbe includere mille sfaccettature, ma per farla brevissima: no. Lo spread dating non è sbagliato, o ci mette nelle condizioni di essere giudicate, nel momento in cui mettiamo in chiaro con noi stesse e con gli altri che siamo in un momento di espansione dei nostri orizzonti.

Potremmo andare avanti per paragrafi interi a spiegare perché lo spread dating è un pieno diritto di ogni uomo e ogni donna, ma sarebbe un tentativo di giustificare qualcosa che non ha nulla di sbagliato in partenza.

Lo spread dating non è per tutti

Ora che abbiamo messo in chiaro la nostra posizione sul concetto di spread dating, c’è da dire una cosa. Non è adatto a tutti. Non a tutti, infatti, piace incontrare nuove persone con così elevata frequenza. Gli introversi sentono le batterie sociali in crollo verticale anche quando sono fuori con una ristretta cerchia di amici: figurarsi quello che può succedere quando schedulano tre appuntamenti in una settimana. Con tre persone diverse.

I periodi di spread dating fanno bene, però, a chi si trova nel momento giusto per saperli apprezzare. Permettono di conoscere tante persone nuove, tanti punti di vista diversi e di allargare il proprio network di amicizie. Non tutti gli appuntamenti finiranno bene, e non tutti in ogni caso finiranno con una relazione amorosa. Potrebbero semplicemente finire con una bella amicizia.

C’è chi usa lo spread dating per trovare nuovi partner, c’è chi invece sceglie di farlo per allargare i propri orizzonti sessuali. Fintanto che lo si fa con il cuore e la mente nel posto giusto (non stai pensando al tuo ex, vero?), allora sarai libera da ogni auto-giudizio o valutazione altrui. Sei una donna del 2023: sei libera.

E se loro sono interessati più di te?

Quando si pratica lo spread dating e si ha un po’ di esperienza con le persone, non ci vorrà molto per capire se qualcuna di loro ha preso l’appuntamento in maniera molto più seria. Se all’appuntamento si presenta una persona che ha tutta l’intenzione di fare sul serio, bisognerà capire se si è in grado di raggiungere lo stesso livello di impegno.

Qualora una delle due parti non fosse interessata quanto l’altra, è importante adottare l’onestà sentimentale di fare un passo indietro prima che qualcuno si faccia male.

Il bello dello spread dating

Lo spread dating è un periodo di sperimentazione che può davvero concludersi con una relazione profonda e intrigante. Oppure no. Che importanza ha, quando alla fine ci insegna così tanto di ciò che siamo e ciò che vogliamo dal nostro partner?

In ogni caso, è importante ricordare che lo spread dating è una pratica che richiede trasparenza. Senza sbottonare troppi dettagli sulle altre persone che si stanno frequentando, a domanda diretta si risponde sempre con sincerità. “Sì, sto vedendo anche qualcun altro. Sto cercando la persona giusta e preferisco tenere aperte le porte finché vorrò saperne di più”. Questa frase o variazioni sul tema sono importanti forme di trasparenza che ti permettono di capire anche chi hai davanti.

Potresti avere davanti un progressista che comprende la situazione, o una persona che inizia da subito a manifestare gelosia o comportamenti giudicanti. Quale delle due persone preferisci? Sappiamo che sai già la risposta!