S tai rischiando di sottometterti al tuo partner? I segnali per capire cosa sta accadendo e come agire

Quando si inizia una relazione non sempre tutto è rose e fiori, ma ci sono dei rischi in cui si potrebbe incappare, fra questi c’è quello di sottomettersi al partner e finire in una relazione non equilibrata. La dipendenza emotiva o affettiva è un problema particolarmente complesso, ma soprattutto difficile da riconoscere.

Tutti possiamo, prima o poi, caderci, l’importante è imparare a riconoscere i segnali e correre ai ripari. Perché in una relazione sana i partner si trovano allo stesso livello e non si vivono momenti di paura o tensione legati a fragilità o debolezze. L’amore è bello, certo, ma prima di tutto dovresti sapere che quando ci innamoriamo (spesso follemente) rischiamo di commettere un errore: affidare al partner la chiave della nostra felicità, lasciandogli le redini dei nostri stati emotivi. Un problema che va affrontato se vuoi trovare davvero la serenità che desideri, partendo dai segnali che possono indicarti che stai rischiando di sottometterti al partner. Li abbiamo individuati e te li spieghiamo di seguito.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come allontanare e depotenziare chi ci sminuisce

Cerchi il partner in modo compulsivo

Chiedere un consiglio al partner oppure avere voglia di provare con lui quel nuovo ristorante è normale, la situazione però potrebbe diventare dannosa per te se inizi a pensare che il tuo partner sia l’unica soluzione possibile. In una relazione sana è essenziale ritagliarsi i propri spazi e prendersi del tempo per sé. Se continui a cercare in modo compulsivo il tuo partner senza dargli (e darti) tregua, probabilmente c’è qualcosa che non va.

Fai sesso anche se non ne hai voglia

Il sesso non rappresenta una moneta di scambio, perciò impara a dargli il giusto peso all’interno della relazione. Se non hai voglia di fare l’amore dovresti dirlo invece di dire “sì” solamente per fare contenta la persona che hai di fronte. Non dovresti mai sentirti in dovere di fare sesso e non dovresti preoccuparti in alcun modo di poter perdere il suo amore se non lo farete spesso.

Hai paura di restare sola

Se il solo pensiero di perderlo ti manda nel panico significa che non ti senti al sicuro nella relazione. Questo significa che la paura di mettere fine alla relazione potrebbe portarti ad accettare anche situazioni in cui non ti senti bene oppure a tuo agio. Una condizione che, se protratta nel tempo, potrebbe portarti a sottometterti al partner e ai suoi desideri senza fiatare.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Cosa è davvero una relazione tossica, come riconoscerla e come uscirne

Non pensi più a te

Essere in una relazione non significa mettere da parte sé stessi. La sottomissione al partner si verifica proprio quando perdiamo di vista ciò che siamo per dedicarci totalmente all’altro. Vuoi fargli un bel regalo oppure aiutarlo con le bollette? Va benissimo! Ma non dimenticarti di curare le tue finanze e non indebitarti per lui. Lo pensi costantemente? Ok, ma non perdere di vista la concentrazione al lavoro, rischiando di fare errori che potrebbero compromettere la tua carriera. In una relazione sana è essenziale continuare a restare focalizzati su sé stessi. L’errore che tanti fanno è proprio quello di “perdersi” nel legame, dimenticando ciò che vogliono davvero per assecondare in ogni modo il partner.

Quando è lontano stai male

Sentire la mancanza del partner in una relazione è normale, certo. Ma dovresti affrontare questi momenti nel modo giusto. Ad esempio se lui decide di partire in vacanza con gli amici, tu organizza un week end con le amiche. Cerca di prenderti cura della tua salute mentale, senza mettere il partner al centro di tutto, soprattutto della tua felicità.

Cerchi sempre la sua approvazione

L’amica di chiede di uscire? Prima di senti in dovere di contattare lui per avere un “lasciapassare”. Devi prendere una decisione al lavoro o per la casa? Lo contatti immediatamente. E se lui non comprende il tuo punto di vista questo ti rovina non solo l’umore, ma l’intera giornata!

Non hai tempo per altro

Il rapporto con il partner deve aggiungere qualcosa di bello alla tua vita, non toglierlo. Se non hai tempo di vedere le amiche, di chiamare i tuoi, di fare il bucato oppure pagare le bollette perché ogni secondo della giornata è occupato da quell’unico pensiero, evidentemente qualcosa non va. Se non pensi ai tuoi bisogni e alle tue esigenze questo causerà delle conseguenze nella tua esistenza.

Hai paura del suo giudizio

A volte incappiamo in relazioni che finiscono per minare la nostra autostima, portandoci a non credere più in noi stesse. Accade in tante relazioni tossiche in cui comportamenti perpetrati ci portano ad avere paura del giudizio del partner. Se hai costantemente paura di ciò che pensa e temi di deluderlo, finirai sempre per fare scelte che non rispecchieranno chi sei o cosa vuoi.