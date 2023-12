H ai mai fatto un sogno sessuale? Ti svegliamo perché e qual è il significato dei tuoi sogni erotici più comuni.

I sogno sessuali più comuni

I sogni sessuali non sono mai “solo” sogni erotici. Si tratta piuttosto di messaggi che ci vengono inviati dal nostro inconscio e che ci vogliono mettere di fronte a realtà che, magari, non affronteremo mai. A tutti è capitato almeno una volta di risvegliarsi confusi oppure eccitati dopo aver fatto un sogno in cui si faceva sesso con un ex, con il capo, un collega oppure uno sconosciuto.

I sogni erotici che si possono fare sono tantissimi, così come sono tantissime le interpretazioni possibili e le chiavi di lettura. Conoscerlo è il modo migliore per dare voce a quella vocina che è dentro di noi e che scalpita per dirci qualcosa.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Fantasie erotiche: viaggio nell’erotismo femminile

Sognare di fare sesso con un ex

Quando sogni di fare sesso con un ex al risveglio potresti sentirsi confusa. Forse non sei felice con il tuo attuale partner e vuoi tornare con la persona con cui stavi? In realtà questo sogno non significa affatto che sei segretamente innamorata ancora dell’altro, per gli esperti infatti i sogni erotici in cui è coinvolto un ex sono piuttosto comuni e indicano tutt’altro.

Ma andiamo con ordine. Tutto dipende innanzitutto dalla persona che sogni. Quando chiudi gli occhi ti ritrovi coinvolta in baci roventi e carezze con il tuo primo amore. Questo potrebbe indicare la volontà di ricevere attenzioni, di sentirsi desiderati e di desiderare ardentemente qualcuno. Tutti ricordiamo l’eccitazione del primo amore, un periodo della vita in cui ci si sente vivaci, vivi e attivi. Probabilmente il tuo subconscio vuole ricordarti che devi riportare all’interno della tua relazione un po’ di pepe, riaccendendo la scintilla e il fuoco della passione.

La situazione si complica se ti ritrovi a sognare il tuo ex con cui avevi una relazione tossica e burrascosa. Un sogno che ti può causare una profonda sensazione di disagio e fastidio. Ciò non significa affatto che non hai superato quella storia, ma semplicemente che hai bisogno ancora di elaborare al meglio i problemi che hai vissuto e che, un passo alla volta, stai facendo finalmente pace con il passato.

Sognare di tradire il partner

Fra i sogni sessuali più comuni c’è quello in cui si tradisce il partner (o si viene traditi). Per cercare di fare chiarezza prova a chiederti cosa rappresenta il partner sessuale nel tuo sogno, probabilmente il tuo inconscio vuole inviarti un messaggio. Analizza inoltre le emozioni che provi. Se provi senso di colpa probabilmente anche nella vita reale hai la sensazione di comportarti in modo sbagliato con il partner. Se invece non hai nessun senso di colpa forse nel vostro rapporto nell’ultimo periodo è venuta un po’ a mancare l’eccitazione.

In ogni caso tradire il partner non vuol dire in alcun modo che si sta progettando di lasciarlo. Piuttosto il tuo inconscio sta provando a dirti che provi una forma di insoddisfazione nei confronti del tuo legame e che dovresti comunicarlo apertamente. Il sogno inoltre potrebbe rappresentare una lotta interiore con il senso di colpa, la lealtà e la vergogna. Usa questo sogno come un’occasione per iniziare a riflettere sui tuoi sentimenti e per affrontare nella tua relazione un discorso importante riguardo ciò che desideri.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Tradire non è sempre uguale: 6 tipi di tradimento e come riconoscerli

Cosa accade invece quando sogni di essere tradita? A tutti è capitato di sognare un tradimento (possiamo chiamarlo incubo, no?) e di risvegliarsi all’improvviso nel proprio letto con un misto di rabbia e risentimento nei confronti del partner che dorme serenamente accanto, ignaro di tutto. Attenzione però: non si tratta di un segnale d’allarme. Piuttosto vuol dire che ti senti trascurata all’interno della relazione e che ti vorresti sentire più importante.

Sognare di fare sesso con il capo

Un sogno erotico legato al capo fa riferimento a una persona che occupa una posizione di potere rispetto a te. Ti suggerisce dunque che hai la necessità inconscia di iniziare nuovi progetti sul lavoro o semplicemente di comunicare di più con il capo, entrando in contatto con lui. Potrebbe inoltre significare che stai cercando di prendere il controllo in alcune aree della tua vita. Fare sesso con il capo in un sogno dunque è un aspetto legato soprattutto alle dinamiche di potere e alla volontà di prendere delle decisioni importanti.

Sognare il sesso orale

Sognare il sesso orale è un sogno sessuale piuttosto comune. Cosa significa? Per gli esperti la risposta sta tutta nella bocca. Questa parte del corpo infatti è legata a una conversazione intima. Per interpretare il tuo sogno prima di tutto presta grande attenzione a chi riceve e a chi dà. Chi pratica su qualcuno sesso orale è probabilmente la persona che nella vita reale dà il via a una conversazione. Se la persona in questione ha avuto una relazione con te, probabilmente il tuo inconscio ti sta dicendo che dovresti parlargli. Questa tipologia di sogno può indicare inoltre la necessità di guardarsi dentro e di esprimere a voce alta i propri desideri e bisogni.