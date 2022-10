A volte si rischia di confondere l'orgasmo vero e proprio, con la soddisfazione sessuale. Ma quali sono le differenze e perché sono due cose diverse?

Il cinema, così come la letteratura e la società in generale, hanno spesso creato delle aspettative poco realistiche sul sesso e sui rapporti in generale e hanno sempre promosso il collegamento tra orgasmo e soddisfazione sessuale, come se le due cose fossero imprescindibili.

Tuttavia non è necessariamente così: è infatti possibile che, a fronte di un orgasmo, la soddisfazione sessuale intesa in senso più ampio venga meno, in quanto questa include anche la sfera emotiva, che non va mai dimenticata.

Cosa si intende con soddisfazione sessuale

Iniziamo sfatando un mito: la soddisfazione sessuale non è semplicemente il raggiungimento dell'orgasmo, ma include nella propria sfera di pertinenza anche tutto l'aspetto emotivo legato al rapporto sessuale.

Al di là delle proprie preferenze, la soddisfazione sessuale coinvolge non solo l'aspetto prettamente fisico e meccanico, ma anche il coinvolgimento emotivo che c'è durante un rapporto. Ovviamente per alcuni non esiste soddisfazione sessuale senza orgasmo, mentre per altre persone il sesso può essere piacevole e soddisfacente anche senza provarlo, ma le due cose non devono essere necessariamente legate tra loro.

Addirittura esistono delle pratiche che prevedono come massima soddisfazione sessuale o il raggiungimento dell'orgasmo solo da parte di uno dei partner, o addirittura il prolungamento dello stato di eccitamento, senza arrivare necessariamente al dunque.

L'orgasmo: una spiegazione scientifica

Al di là di quello che ci hanno insegnato i film romantici, l'orgasmo è - dal punto di vista medico e puramente fisiologico - una potentissima sensazione di piacere fisico e mentale, conclusione della scarica di tensione erotica accumulata.

Ovviamente l'orgasmo femminile e quello maschile sono molto diversi tra loro e anche solo prendendo in considerazione quello femminile, ne esistono di varie tipologie.

Avere un partner che fa provare orgasmi e soddisfa dal punto di vista "fisiologico" è sicuramente una cosa positiva e un ottimo punto di partenza, ma venire spesso durante i rapporti non è necessariamente segno che proviamo soddisfazione sessuale a trecentosessanta gradi, e anzi, potrebbe essere che ci siano mancanze in altri ambiti che non ci fanno vivere bene il rapporto nel quotidiano.

La differenza tra orgasmo e soddisfazione sessuale

Perché questi due concetti sono così legati e la contempo uno non presuppone l'altro? È presto detto: provare molti orgasmi è una reazione fisiologica, a volte quasi chimica e meccanica - anche se per molte persone è difficile venire senza un legame emotivo con il partner - mentre la soddisfazione sessuale è associata a tutta una serie di fattori e vantaggi legati alla sfera emotiva, come ad esempio la soddisfazione all’interno di una relazione sentimentale, la fiducia nel partner o la salute fisica e mentale.

Le due cose spesso però si confondono e sebbene l’orgasmo non sia sinonimo di soddisfazione sessuale, le due cose sono collegate, e l'orgasmo è considerato una sorta di misura di successo di un rapporto sessuale, così come non venire, o non riuscire a far provare l'orgasmo al partner può divenire motivo di ansie e preoccupazioni nella coppia.

Uno studio del 2018 condotto da Willis, Jozkowsky, Lo & Sanders riporta anche che spesso nei rapporti ci siano i cosiddetti imperativi fallocentrici, ovvero legati all'orgasmo maschile, che sposterebbero il focus principale sulla soddisfazione maschile rispetto a quella femminile, cosa che ha spesso influenzato la sfera della sessualità femminile spesso ancora vissuta in modo quasi colpevole in molti contesti culturali.

Di fatto, in particolare nei rapporti di coppia stabili, basati su amore e fiducia reciproca, la soddisfazione sessuale va oltre l'atto in sé o l'orgasmo, e interessa tutta una serie di fattori come la stima, la sensazione di potersi fidare dell'altro e l'affetto reciproco.

Diverse tipologie di soddisfazione sessuale

Ad ogni modo, come non esiste un solo tipo di orgasmo, anche la soddisfazione sessuale può avere diversi aspetti: se per alcuni avere intesa sessuale significa avere un rapporto stabile ed è imprescindibile per provare soddisfazione, altre persone potrebbero provare piacere solo se consapevoli che si tratta di rapporti passeggeri, di una notte e che non si ripeteranno.

La sessualità è una sfera molto complessa, e ancora poco studiata, e ognuno ha diversi trigger che portano all'eccitamento e alla soddisfazione sessuale e l'orgasmo non è necessariamente tra questi, né una garanzia di soddisfazione.

La cosa importante è imparare a conoscersi senza giudizi e senza timori e divenire consapevoli delle proprie preferenze e parlarne apertamente con il partner. Se necessario anche un percorso con uno psicoterapeuta specializzato in sessuologia può essere un aiuto in un momento della vita in cui ci si sente bloccati in questo ambito e si sente il bisogno di approfondire questa tematica con un professionista.