M ettere da parte l’orologio, dimenticare la corsa all’orgasmo e godersi ogni sensazione quando si fa l’amore: ecco cos’è lo slow sex e perché vale la pena sperimentarlo

L’elogio della lentezza, applicato all’Eros: ebbene sì, lo slow sex è proprio quello che dice il suo nome in inglese. Tra le varie tendenze erotiche, quest’ultima è quasi rivoluzionaria, poiché rappresenta il superamento dell’associazione secondo cui il sesso più passionale e soddisfacente coincide con quello rapido, simil sveltina.

Nella sessualità non ci sono tendenze migliori di altre: ciò che conta è che quando fai l’amore ci sia il consenso da parte dei partner su ogni punto di vista. Incuriosita da questo famoso slow sex? Ecco quello che devi sapere sull’argomento e, soprattutto, i motivi più intriganti per sperimentarlo in coppia.

La fretta non fa rima con passione

La fretta è un elemento che contraddistingue spesso anche l’ambito sessuale della nostra cultura. Un po’ perché il fast sex è stato sdoganato in nome della libertà sessuale, in parte anche perché anche le app di incontri, spesso, vengono sperimentate proprio in funzione di incontri occasionali, senza vincoli. Inutile dire che, in un contesto di frequentazioni occasionali, è raro che si possa sviluppare tra i partner un’intimità che non punti rapidamente al raggiungimento dell’orgasmo.

Nel caso delle relazioni di lunga data, il sesso rischia facilmente di finire nella routine o, appunto, di soccombere anche in nome della fretta: si è stanchi, c’è più frenesia nella vita quotidiana e questo condiziona anche quando si fa l’amore.

I vantaggi dell’amore lento

In netta controtendenza a questa visione dell’eros, c’è appunto lo slow sex. L’espressione inglese significa, letteralmente, sesso lento. Il concetto chiave è un invito a prendersi del tempo per vivere il rapporto sessuale. In questo modo, aumentano la connessione al proprio corpo e a quello del parner, e l’attenzione alle sensazioni corporee interiori, con lo scopo di amarsi meglio.

Praticare il sesso lento non significa rinunciare del tutto alle "sveltine". Anzi, quando una coppia riesce a ravvivare la passione prendendosi del tempo per fare l’amore, anche i rapporti più rapidi diventano molto più stimolanti.

Perché conviene andare con calma

Il vantaggio principale dello slow sex è doppio. Da una parte, migliora l’intesa tra i partner, dall’altro l’intensità del piacere. Fare l’amore con calma significa permettere ai entrambi i protagonisti della coppia di connettersi con il proprio corpo e con quello del partner. Lentezza, connessione, delicatezza, sono gli ingredienti della ricetta dello slow sex. Prendendo in prestito e riadattando un vecchio adagio, si può riassumente anche così lo slow sex. Chi va piano, insomma, va verso il piacere, insieme.

C’è anche un plus: aumentando l’intesa sessuale, aumenta il piacere e, per di più, si può dire addio alla routine, così pericolosa nelle coppie di lunga data.

L’effetto terapeutico

Praticare lo slow sex è anche molto indicato quando si è stressati (e quindi la mente va facilmente altrove), quando c’è calo del desiderio (il fuoco lento è più esplosivo delle fiammate). Fare l’amore con lentezza è anche un valido aiuto nel caso di disfunzioni sessuali (eiaculazione precoce, anorgasmia, disturbo erettile). Una volta recuperata l’intesa con il partner, crea infatti una tensione erotica quotidiana che può essere mantenuta facilmente anche con poco tempo a disposizione.

Consigli per fare l’amore con calma

Chi va piano, va verso un piacere più intenso, abbiamo detto. Nella pratica, tuttavia, in cosa consiste lo slow sex? Per comprendere meglio come si può fare l’amore lento, è bene pensare a quelli che sono i suoi “ingredienti” sovracitati, cioè lentezza, connessione, delicatezza. Ecco alcuni punti da cui prendere spunto.

Dimentica l’orologio

Abbiamo detto che lo slow sex consiste nel fare l’amore concentrandosi sulle proprie sensazioni e abbandonandosi al piacere, senza preoccuparsi di raggiungere o far raggiungere in tempi brevi l’orgasmo al partner. Un trucco, molto semplice, è quello di dimenticarsi dell’orologio. Da una parte, l’incontro va “pianificato” riservandolo a un momento di relax per entrambi i partner. Dall’altra, una volta iniziato, bisognerebbe davvero dimenticare il concetto di tempo. A proposito di relax e di eros, qui ci sono le posizioni sessuali che favoriscono il rilassamento.

L’importanza dei preliminari

Nello slow sex i preliminari giocano un ruolo da protagonisti. Com’è noto, i preliminari hanno una grande importanza quando si tratta di eccitazione, e quanto propone lo Slow Sex è proprio fermarci a questi per aumentare la temperatura e rendere il coito più soddisfacente. Via libera, dunque, e in grande quantità, ai baci profondi, al guardarsi negli occhi, alle carezze (reciproche e lente).

Tutto ma con lentezza

Oltre ai preliminari, sono consigliati i massaggi erotici, il sesso orale reciproco o individuale, la masturbazione in coppia, etc. Nello slow sex vanno preferite tutte le pratiche che permettono di sperimentare rapporti sessuali più lenti e di migliore qualità. Addirittura la penetrazione, che pure rientra tra le possibili attività, non è considerata la principale, proprio perché l’orgasmo non è l’obiettivo cui mirare (anche se comunque ci si arriva, con soddisfazione di entrambi).

Un rito d’amore

Tutte le pratiche erotiche, effettuate all’insegna della lentezza, fanno parte dello slow sex. Fare l’amore con lentezza può coinvolgere anche la respirazione (che viene in un certo senso influenzata dal ritmo del rapporto, e viceversa). E, per aumentare l’intensità dell’esperienza, i partner possono fermarsi prima di arrivare all’orgasmo e poi riprendere. Il sesso, insomma, diventa un vero rituale d’amore.