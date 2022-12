Si può cambiare orientamento sessuale con il tempo?

S i può cambiare orientamento sessuale con il tempo? La risposta e perché dovresti smetterla di usare etichette

Combinazioni, variabili diverse e mutamenti: l’orientamento sessuale e il genere sono – ormai lo sappiamo – fluidi e tutt’altro che statici. Qualcosa che si colloca oltre le etichette, ricco di sfumature, di sentimenti e sensazioni. Se le parole a volte ci servono necessariamente per definire chi siamo, è anche vero che con il tempo mutiamo e ci evolviamo, non solo nella sfera relazionale, ma anche in quella sentimentale e sessuale.

Perché si può cambiare orientamento sessuale

In sostanza, quello che ci attraeva e verso cui venivamo spinte con gli anni può modificarsi radicalmente. L’orientamento sessuale può cambiare, portandoci ad approdare su lidi che consideravamo distanti e inarrivabili o che, semplicemente, non avevamo mai considerato. Tutto ciò a cosa è dovuto? Semplicemente al fatto che nel corso dell’esistenza non restiamo immobili, ma facciamo esperienza, mutiamo, cresciamo e magari scopriamo cosa ci piace davvero. Noi cambiamo e cambia anche l’orientamento sessuale.

Al di là delle etichette

Attenzione: non è detto che l’oggetto della tua attrazione debba per forza cambiare, ma va sottolineato che questo può accadere ed è del tutto naturale. D’altronde quando si parla di sessualità le etichette rappresentano solo delle convenzioni, spesso anche antiquate.

Se senti nel profondo di non rientrare in nessuna categoria, non hai nessun obbligo di etichettarti. Al contrario, rifiutare le etichette significa non avvertire l’esigenza di descriversi, vivendo la sessualità con la massima libertà possibile. Ricorda infatti che quando parliamo di orientamento sessuale ci riferiamo a qualcosa di soggettivo che non si può misurare oppure definire a priori.

Non solo: va chiarito che l’orientamento sessuale in nessun modo coincide con il genere. Sono due cose separate e distinte che si possono combinare però in vari modi. Trovare un’etichetta (o per meglio dire un nome) per ognuna di queste combinazioni sarebbe difficile e inutile, soprattutto perché ogni persona non corrisponde a un’unica combinazione. Infine – come già spiegato – non puoi sapere a priori chi ti attrarrà.

Cos’è la pansessualità

Da questo punto di vista possiamo fare riferimento al principio alla base della pansessualità che colloca l’attrazione oltre le definizioni e il genere. Per i pansessuali l’attrazione sessuale e romantica verso qualcuno non sono legati in alcun modo all’identità sessuale dell’altro. Lo stesso termine deriva da “pan”, parola greca che vuol dire “tutto”.

Il modo in cui percepiamo la sessualità si sviluppa con il tempo e dipende dalle esperienze, ma anche dall’educazione vissuta nell’infanzia e nell’adolescenza. La pansessualità semplicemente parte dal presupposto che a contare non siano le etichette, ma la persona che si ha di fronte, a prescindere da qualsiasi sesso biologico. Il punto fondamentale? La sessualità è in continua evoluzione e ognuno di noi intraprende, nel corso dell’esistenza, un percorso per scoprirla, con un unico obiettivo: sentirsi davvero libero.

Love is love

In fondo la regola nelle relazioni – dal sesso all’amore – è una sola: love is love. Non a caso sono sempre di più le persone che sentono di non essere attratte da un solo sesso. Chi, per un’intera esistenza, ha frequentato solamente uomini, potrebbe ad esempio provare una forte attrazione e un interesse verso una donna. Magari dopo un matrimonio o relazioni lunghe, con figli e certezze che sembravano già stabilite.

In questi casi ci si può sentire molto confuse ed è molto utile fare riferimento alla sessualità fluida. Un concetto che negli ultimi anni ha preso sempre più piede, liberandoci da schemi e preconcetti abusati e vecchi. La fluidità infatti ci offre l’opportunità di conoscerci nel profondo, di esplorare e allontanarci dalle aspettative legate al genere.

Un concetto appoggiato e diffuso da tantissimi personaggi che negli ultimi anni hanno parlato d gender fluid. Da Lily-Rose Depp a Cara Delevigne, passando per Miley Cyrus e Demi Lovato. Star convinte che le preferenze sessuali non siano qualcosa scolpito nella pietra e che non ci sia bisogno di etichette.

Abbracciare il mutamento

Abbracciare il cambiamento dell’orientamento sessuale – ce ne rendiamo conto – non è sempre semplice, ma necessario in una società e in un mondo che stanno sempre più mutando. Ognuno vive la sessualità come meglio crede, in base a desideri, alle emozioni e alle persone che si trova a incontrare sulla propria strada.

L’importante è non categorizzarsi e non costringersi, nella convinzione che tutto sia immutabile, fermo e deciso in modo irrimediabile e rigoroso. Quello che volevi a vent’anni, ad esempio, potrebbe non essere quello che desideri a trent’anni. Lo sviluppo sessuale non si blocca in una determinata età, ma continua per tutta l’esistenza. La chiave per essere davvero felici è quella di accogliere e abbracciare i cambiamenti e le evoluzioni, senza opporsi ad essi, ma considerandoli come una grande opportunità in cui non porsi nessun limite. Perché, come ripetiamo spesso, love is love, punto.