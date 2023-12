G li esperti hanno dimostrato che il sesso può portare benefici a noi e alla coppia fino a 48 ore dopo il rapporto: questo è il sexual afterglow, e qui vi spieghiamo perché è importante e come mai non dobbiamo sottovalutarlo nel nostro rapporto.

Hai mai provato una sensazione di appagamento e soddisfazione dopo il sesso, che continui ad avvertire per molto tempo dopo la fine dell'atto fisico? Secondo studi recenti questo benessere esiste davvero, e ha preso il nome di sexual afterglow, "bagliore sessuale”. Spesso lo viviamo senza rendercene conto, e forse attribuendo il merito ad altre azioni e situazioni del nostro quotidiano. È importante per le coppie che hanno anche una relazione romantica, poiché rafforza il rapporto e riduce i rischi di tradimento.

Cos'è il sexual afterglow?

Si definisce sexual afterglow, letteralmente bagliore o benessere sessuale, una maggiore soddisfazione (sessuale appunto, ma anche del vissuto) che permane dopo aver fatto sesso.

I ricercatori statunitensi che hanno coniato questo termine hanno studiato più di 200 coppie di sposi provenienti dal Texas e dalla Florida, reclutate tramite lettere, Facebook, volantini e passaparola; erano tutti sposati da meno di sei mesi. I ricercatori hanno misurato la soddisfazione coniugale delle coppie e il momento in cui hanno fatto sesso per un periodo di 14 giorni. Le coppie hanno anche riferito la loro soddisfazione sessuale ogni giorno durante lo studio e se avevano fatto sesso quel giorno o meno.

Gli studiosi non erano interessati solo alla soddisfazione delle coppie il giorno dell'attività sessuale, ma anche per quanto tempo sarebbe durata quell’appagamento. Hanno scoperto che l’aumento della soddisfazione sessuale delle coppie è durato non solo 24 ore dopo, ma anche 48 ore dopo.

Come funziona il “bagliore sessuale”?

Sebbene i ricercatori non abbiano misurato le variabili biologiche o neurologiche in questo studio, ritengono che il sesso attivi i recettori della dopamina e dell'ossitocina nel cervello. Queste sostanze neurochimiche sono associate all’esperienza dell’amore romantico, e quindi favoriscono il rapporto di coppia.

L’ossitocina, nota anche come “ormone dell’amore”, è responsabile dell’induzione di sentimenti di attaccamento e legame emotivo. La dopamina è un neurotrasmettitore che induce piacere e crea sentimenti di ricompensa e motivazione, mentre le endorfine sono antidolorifici naturali che contribuiscono anche a sentimenti positivi.

Secondo i ricercatori, questa scoperta suggerisce che un miglioramento del rapporto sessuale ha contribuito alla soddisfazione della relazione delle coppie. I ricercatori sottolineano che le coppie coinvolte in questo studio erano tutte giovani e quasi interamente eterosessuali. Ma è importante notare che il sexual afterglow non è limitato solo alle coppie eterosessuali. Anche le coppie dello stesso sesso possono provare questi sentimenti positivi dopo il sesso, che possono portare a connessioni emotive più forti e a un senso di intimità più profondo. Inoltre, gli studi hanno dimostrato che impegnarsi in un’attività sessuale con un partner può aumentare i sentimenti di fiducia e impegno, che sono componenti essenziali di una relazione sana e duratura.

E ancora, i ricercatori ipotizzano che le coppie anziane in relazioni a lungo termine possano avere questi benefici post sex per un periodo ancora più lungo, il che supporta le loro relazioni durature. Infine, hanno ipotizzato la relazione tra il sexual afterglow e l'infedeltà; teorizzano che un sexual afterglow più lungo possa essere associato a un ridotto rischio di tradimento.

Il sexual afterglow è diverso per le donne e per gli uomini?

È interessante notare che, secondo gli studi condotti, uomini e donne non differiscono nella loro soddisfazione sessuale e, non a caso, quando le coppie facevano sesso, quel giorno riferivano una maggiore soddisfazione e appagamento, dentro e fuori dal letto.

È interessante notare che questo fenomeno sembra essere lo stesso per tutti noi, semplicemente parte dell’esperienza umana condivisa. I risultati di questo studio sono validi per diverso sesso, frequenza dell’attività sessuale, tratti della personalità.

Perché i benefici del sesso sono importanti

Il sesso è indiscutibilmente una parte importante di qualsiasi relazione romantica, e ha portato i ricercatori a riflettere su quanto si estendono effettivamente i poteri del sesso. Può il sesso sostenere il legame romantico con tale importanza? Questo "bagliore" è davvero importante quando si tratta delle nostre relazioni e di mantenere vivo il romanticismo? Apparentemente sì. Anche se la maggior parte delle coppie fa sesso solo un paio di volte a settimana (in questo studio la media era di quattro volte ogni due settimane), l'afterglow è un meccanismo cognitivo attraverso il quale il sesso promuove il legame di coppia. A lungo termine, questo benessere può essere legato a livelli più elevati di soddisfazione coniugale.

Secondo la ricerca, questi cambiamenti ormonali possono aiutare le coppie a sentirsi più legate e connesse. Infatti, gli intervistati hanno riferito di aver sperimentato un forte senso di benessere sessuale e si sentivano più saldamente attaccate ai loro partner.

Inoltre, è stato scoperto che il sexual afterglow ha anche benefici fisici. Gli studi hanno dimostrato che il rilascio di endorfine durante il sesso può aiutare ad alleviare il dolore, ridurre lo stress e l’ansia e persino rafforzare il sistema immunitario. Ciò significa che impegnarsi in un’attività sessuale può avere effetti positivi sul benessere fisico ed emotivo.