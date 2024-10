Sex toys per uomo, per provare qualcosa di nuovo

D ai massaggiatori di ultima generazione fino agli anelli vibranti una selezione di giocattoli per stimolare l'erotismo maschile

Sex toys uomo, dedicati a lui: se credi di non averne bisogno... ricrediti! I giocattoli erotici per lui o da utilizzare in coppia costituiscono una parte importante rispetto all'espressione della nostra sessualità.

Sex toys per uomo

Fra i sex toys per uomo di nuova generazione troviamo il vibratore prostatico, ergonomico e ideato in modo da stimolare contemporanemente perineo e prostata. Non solo: hai mai provato gli anelli vibranti? Giocare sarà un nuovo modo per affrontare il sesso, con una mente più libera e leggera, capace di prendersi meno sul serio.

I giocattoli erotici rappresentano un'invenzione antichissima, eppure non è detto che oggi, al momento presente, riusciamo a vivere la nostra sessualità con la sufficiente libertà, in modo disinibito e spontaneo. Viviamo in una società ancora densamente popolata da schemi mentali duri a morire, pregiudizi fuorvianti e senso di colpa. Anche nella relazione a due contemplare la possibilità di sperimentare il piacere in ogni sua forma, o semplicemente parlarne e darci la possibilità di esprimere ciò che sentiamo, sarà una vera rivoluzione. Perché il sesso ci parla di un aspetto fondamentale di noi: la parte più segreta e, troppo spesso, censurata.

Stimolatore per lui

Realizzato in morbido silicone, il massaggiatore prostatico può essere utilizzato anche sotto la doccia e offre 8 diverse modalità di funzione. Silenzioso e potente, perfetto per sperimentare il piacere nella privacy della propria solitudine, ovunque.

Alla scoperta del piacere

La zona anale costituisce sempre un ambito sovraccaricato da secoli di tabù e vergogna. Il bello dei sex toys è che permettono di usufruire della calma e dell'intimità necessaria per giocare con il sesso senza temere di sentirsi sotto giudizio. A fare la differenza sarà l'ascolto verso le necessità e le emozioni profonde.

Giochi di coppia

Oltre ai sex toy uomo da usare in solitudine. Ogni oggetto è da scegliere con cura e sperimentare senza fretta: quante piccole scoperte si possono fare se solo osiamo prenderci tutto il tempo necessario per allenarci al piacere. Dagli attrezzi per il bondage ai piccoli accessori da provare insieme, l'ideale per risvegliare l'eros.

Emozioni a fior di pelle

Hai mai pensato che una semplice piuma può diventare uno straordinario strumento erotico? La pelle rappresenta il nostro organo più esteso... e sensibile, terribilmente sensibile. Accarezzare l'epidermide e percepirla in tutte le sue potenti emozioni potrebbe trasformarsi in un viaggio verso un piacere sconosciuto e totale.

Anelli vibranti

Tra i sex toys uomo più utilizzzati, indossati durante l'erezione possono regalare sensazioni molto intense grazie alla funzione vibrante: gli anelli vibranti sono semplici da utilizzare e si trasformeranno in un gioco di coppia molto stimolante.

