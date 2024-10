Sex toys per donna: quelli che devi assolutamente conoscere

G iocattoli erotici e non solo, perché la ricerca del piacere è un viaggio alla scoperta del proprio corpo, di sé stesse e dell'essere donna

Sai che i giocattoli sessuali hanno un'origine antichissima? Non solo: possono perfino aiutare la salute e il motivo principale è che, attraverso il piacere, si allena il pavimento pelvico e la muscolatura. Proprio così, i sex toys per la donna rappresentano un'occasione importante per andare alla scoperta del proprio corpo e conoscere meglio le dinamiche legate a ciò che è capace di accendere il nostro piacere.

LEGGI ANCHE - Giochi erotici di coppia e non solo: idee spicy da provare subito

Perché i giocattoli erotici ci aiutano

I sex toys dedicati alle donne aiutano a raggiungere il piacere velocemente e in modo esplosivo, molto intenso. Perché? Facile! Il design concepito per l'anatomia femminile certamente aiuta, ma non si tratta solo di questo. Esiste una ragione nascosta a un livello molto più profondo ed ha a che fare con la tua privacy e intimità. Quando sei da sola nella tua stanza sai che nessuno può giudicarti o anche solo semplicemente osservarti: sei semplicemente libera di provare e vivere ogni emozione.

Sex toys: li hai mai provati?

Sperimentare un giocattolo erotico, da sole o in coppia, può migliorare la confidenza che abbiamo con il nostro corpo e permetterci di scoprire i "tasti segreti" in grado di portarci direttamente al piacere. Non preoccuparti se ti senti bloccata, per ogni persona la ricerca del piacere è un viaggio che ha bisogno di tempo e va ricercato con consapevolezza.

LEGGI ANCHE - Libri femministi da leggere

Alla ricerca del piacere

I primi sex toys iniziano a essere venduti nei primi anni del Novecento come "massaggiatori": attrezzi vibranti oggi realizzati con materiali anallergici, forme sinuose e colori accattivanti, la loro funzione si unisce a un aspetto ludico che invoglia a esplorare, essere curiose. La curiosità verso il proprio corpo e il proprio piacere è... femminista! Sì, è la prima rivoluzione che possiamo giocare, con cui cambiare la nostra vita. Perché un giocattolo erotico non vuol dire essere sexy per qualcuno, bensì trovare la nostra carica erotica per noi stesse.

Il giocattolo erotico più antico

Sembra che il primo dildo sia un manufatto in legno di frassino ritrovato in Inghilterra: avrebbe oltre 2000 anni e risalirebbe all'epoca dell'Impero Romano. Sarà stata davvero quella la funzione? Secondo alcuni studiosi nonostante la forma allusiva è probabile che fosse utilizzato semplicemente come pestello, oppure considerato come talismano portafortuna. Al di là dei ritrovamenti archeologici, gli strumenti per il piacere hanno una lunga storia che negli ultimi anni ha incontrato una vera e propria rivoluzione grazie alla tecnologia e allo studio di nuovi materiali.

Ovetto vibrante

I "love eggs", ovvero gli ovetti vibranti, rappresentano uno dei giocattoli erotici più amati dal pubblico femminile: sono piccoli e grazie all'utilizzo della tecnologia possono essere utilizzati a distanza in modalità wireless anche tramite smartphone. Un'idea intrigante anche come gioco di coppia.

Per allenare il pavimento pelvico

Se c'è una cosa utile che ogni donna, anche con i sex toys, dovrebbe iniziare è l'allenamento del pavimento pelvico: si tratta di una ginnastica che negli anni aiuterà a evitare diverse problematiche, fra cui l'incontinenza urinaria, e preservare al massimo la salute. Gli esercizi di Kegel hanno iniziato a diffondersi intorno agli anni Quaranta: sono utili per saperne di più sul piacere e come sperimentarlo, ma anche per allenare il perineo. Bastano dieci minuti al giorno per iniziare un cambiamento positivo.

Giochi di coppia

Dagli anelli vibranti in grado di stimolare il clitoride fino ai massaggiatori di ultima generazione ideati per risvegliare il perineo, i sex toys possono diventare un gioco erotico in grado di aggiungere alla relazione di coppia un livello nuovo e più profondo. Qual è il motivo? Nonostante il lungo cammino percorso dall'Ottocento a oggi per quanto riguarda la libertà sessuale, siamo tutt* consapevol* che è ancora estremamente difficile avere accesso al proprio piacere: si tratta di tema difficile, ancora permeato dal senso di vergogna e proibito.

Piacere = sesso + gioco + rispetto

Abbiamo sulle spalle secoli di senso di colpa, oppressione, mancanza di una reale possibilità di confronto fra uomo e donna e tutto questo ha bisogno di tempo per poter essere trasformato. Non sarà un giocattolo a cambiare le cose, ma forse sperimentare il nostro lato ludico e iniziare a pensare al sesso in questa chiave sarà uno dei modi in cui potremo trovare nuove modalità di espressione, meno legate al senso del dovere o dell'apparire, più al nostro autentico stare bene. Perché il sesso questo dovrebbe essere: gioco, libertà, sperimentazione, nel rispetto nostro e dell'altra persona.

Riproduzione riservata

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.