E cco cosa significa essere una persona sessualmente positiva e perché esserlo potrebbe anche migliorare la propria vita.

Quando si parla di sesso, lo abbiamo detto più volte, si entra in un mondo dalle mille sfaccettature, in cui giocano fattori diversi e che varia a seconda di ogni singola persona. Esistono però dei termini che vanno a indicare degli aspetti specifici della sessualità come, ad esempio, l’essere o meno una persona sex positive (o sessualmente positiva).

Un qualcosa che va oltre il semplice pensiero di vivere in modo sereno e libero la propria sessualità. Ma che abbraccia una sfera più ampia. Che riguarda anche l’altro.

Che cosa significa essere una persona sex positive

Nell’essere sessualmente positivo, infatti, è implicito anche il non giudizio e il rispetto della diversità sessuale e delle espressioni di genere, purché ci sia sempre consenso nell’atto e sicurezza, e promuovendo anche tutta una serie di azioni specifiche in tal senso.

Così come esiste la sessualità positiva, infatti, esiste anche il suo contrario. E lo si vede anche in quei comportamenti e/o affermazioni che, apparentemente, non sembrano entrarci nulla con l’argomento. Dire alle ragazze di vestirsi di più, guardare male una madre che allatta il proprio bambino in pubblico, ecc. per esempio, sono tutti comportamenti che sottolineano una negatività sessuale, esattamente come lo sono le violenze o le discriminazioni nei confronti di chi lavora con il proprio corpo e fino anche all’insegnamento dell’educazione sessuale basata unicamente sull’atto riproduttivo.

In questo modo si finisce col guardare al sesso con un senso di oppressione e/o paura, associandolo a concetti come vergogna, pericolo, sporcizia, danno, mentre invece dovrebbe essere inteso esattamente al contrario.

Perché l'approccio sex positive è benefico

Essere sessualmente positivo e scopo centrale della sex positivity (il movimento che tratta il sesso in maniera positiva, esaltandone i benefici e il come goderne a pieno), quindi, è quello di eliminare questi stigma, dalla vergogna al giudizio sul sesso, sulla sessualità e sulla sensualità. E questo non significa che si è obbligati a fare sesso per essere sessualmente positivi, ma basta credere sinceramente e in totale onestà che le altre persone possano farlo in qualsiasi modo vogliano, con chi vogliano e nei tempi che ritengono opportuni per loro, purché ci sia il consenso da parte dei partner coinvolti e che lo si faccia in modo sicuro.

In questo modo, a livello personale, si vanno ad eliminare tutte quelle sensazioni che inibiscono il piacere, come la vergogna, l’auto-giudizio, la paura di non essere abbastanza, ecc., migliorando sia la propria vita sessuale che quella in generale, oltre che la propria salute mentale.

Perché vale la pena diventare una persona sessualmente positiva

Un cambio di mentalità che richiede tempo, coraggio, dedizione, una costante pratica nell’essere inclusivi e consapevoli e nel sostenere ogni pratica anti-oppressiva possibile.

Un lavoro che parte dal cambio di come noi vediamo le cose in prima persona, per esempio fermandoci ogni qual volta si esprime un giudizio su come è vestito qualcuno, su quanti partner ha avuto, sul suo modo di comportarsi o di esprimersi, su sul modo di approcciarsi agli altri.

Notando tutte le volte in cui non si è positivi o ci si lascia andare ad appellativi poco gradevoli (anche se lo si fa nella mente), chiedendosi il perché lo si fa e cosa ci blocca. E correggendo, noi per primi, questa mentalità spesso derivata dalla società in cui si vive ma che non ha nulla a che vedere con la libertà di ognuno di noi di essere e di esprimersi per come si è, anche a livello sessuale.

Un atteggiamento che ci migliora come persone e che si basa su cinque tasselli fondamentali per la vita di ognuno di noi: la positività, la conoscenza, una maggior consapevolezza e apertura mentale e una maggior attenzione verso di sé e verso gli altri. Pilastri indispensabili per vivere serenamente con il prossimo e anche con se stessi, liberi da freni e paure e capaci di amare e di amarsi a 360°, nella più piena libertà di essere e delle proprie scelte.