V ivere il sesso senza timori, pregiudizi e vergogna. Ecco alcune delle domande che ci si pone maggiormente sul sesso gay e le relative (possibili) risposte.

Sesso gay: le domande più frequenti e tutte le risposte

A prescindere dal fatto di essere uomo o donna, etero, gay, bisessuale o di qualsiasi altro orientamento sessuale ci sono domande che, prima o dopo, arrivano nella testa. Per curiosità o per interesse, ma che in ogni caso sono alla ricerca di una risposta. Domande che riguardano il sesso e in particolare il sesso gay tra uomini.

Domande che riguardano il come, il dove, le sensazioni che si provano e/o eventuali dolori, e che vanno tutte a eliminare possibili stereotipi o paure verso ciò che attrae ma non si conosce, liberando la mente (e il corpo) e permettendo di viversi il sesso esattamente per come dovrebbe essere, divertente, dolce, intimo, coinvolgente e, soprattutto, libero. Ma quali sono, quindi, le più frequenti domande sul sesso gay? Andiamo a scoprirle, ma soprattutto andiamo a scoprire le risposte?

Il sesso tra uomini è doloroso?

Una delle domande che maggiormente ci si fa sul sesso gay riguarda il sesso anale. Una pratica che non è assolutamente esclusiva delle coppie gay ma che, indipendentemente da questo, può suscitare qualche dubbio e/o perplessità.

Una fra tutte è se sia o meno doloroso. Bene, diciamo pure che, come per ogni cosa, la risposta è puramente soggettiva. E che all’inizio probabilmente potrebbe creare delle sensazioni non piacevolissime (come il bruciore o per alcuni dolore) ma è solo questione di abitudine, pratica e di rilassamento.

Lubrificante sì o no e quanto?

Altra domanda legata alla prima e che può nascere pensando al sesso tra uomini (e come visto se si tratta di sesso anale non solo) è se sia o meno indispensabile e opportuno usare un lubrificante. Questo dipende.

Probabilmente essere alle prime armi presuppone un uso più generoso di lubrificante, ma ovviamente le preferenze sono completamente soggettive. Se l'uso del lubrificante è fondamentale per evitare l'effetto di attrito (che può causare dolore), la quantità di prodotto da usare - e quindi l'effetto che si otterrà - dipende solo e unicamente dai gusti di chi sta avendo il rapporto.

Sesso gay e protezioni

Esattamente come per il sesso cis, anche nel sesso gay tutto gira intorno alla sicurezza delle persone coinvolte. In linea di massima l'uso del preservativo è importantissimo, in particolar modo nell'ambito di una relazione occasionale. Chi invece si trova all'interno di una coppia esclusiva, monogama e impegnata, e se gli esami medici sono ok, potrà valutare se utilizzare il preservativo a ogni rapporto, ovviamente sempre col totale consenso di entrambe le parti. Come dire, la scelta è personale mettendo sempre al primo posto la propria salute.

Test si o no?

Parlando di protezione, poi, quando si tratta di sesso gay il chiedere se si sono fatti dei test (o il domandare di farli) è un diritto più che giusto per essere certi di proteggere la propria salute. Se poi avete timore che questa richiesta spenga e affievolisca il desiderio, potete sempre farlo insieme. Come una sorta di attesa complice per arrivare al piacere ma in modo sicuro e con maggior tranquillità. Ovviamente questo dovrebbe valere anche per il sesso cis.

Sesso anale: qual è posizione migliore?

Che si tratti di sesso gay o meno, quando si parla di sesso anale un’altra domanda (tra le tante) che ci si pone è quale sia la posizione migliore per praticarlo. E mai come in questo caso la risposta è che tutto dipende dalle preferenze di ciascuno e dall’esperienza. A prescindere dalla posizione Kamasutra scelta, quindi, l’importante è sperimentare, alla fine troverete la vostra e sarete voi a decretare il suo essere migliore delle altre.

I preliminari sono importanti?

Sì, i preliminari lo sono. Nella stessa misura in cui lo sono per il sesso etero e a seconda della persona che lo vive. Che si tratti di baci, carezze, parole, ecc. accendere il desiderio, la fantasia e l’eccitazione nel partner è fondamentale per avere un rapporto più completo, appagante e soddisfacente. E in mille modi diversi oltre a quello fisico vero proprio.

Sesso orale, sì ma con attenzione

Ognuno di noi ha dei limiti, alcuni superabili altri meno. Quando si tratta di sesso orale la cosa fondamentale è che piaccia, sia a chi lo fa che a chi lo riceve, e che non ci si faccia male nel farlo, spingendo troppo o usando troppo foga. Insomma, anche in questo caso è bene confrontarsi con il partner e, perché no, farsi guidare da lui nel suo provare piacere. In questo modo potrete godere delle sensazioni che procurerete al vostro partner ma senza andare contro a ciò che desidera o che desiderate voi e soprattutto senza rischiare di provare dolore in entrambe le parti. Insomma, divertitevi ma in sicurezza.

Clistere: realtà o finzione?

C’è che lo fa e chi no e anche in questo caso tutto dipende dalla persona. Nel sesso gay però è vero che questa possibilità viene spesso usata, per ripulire il corpo prima di fare sesso e sentirsi più sicuri e “ a posto”, Insomma, anche in questo caso non c’è nulla di obbligatorio, ognuno vive il sesso come meglio crede e come più piace e se questa prassi fa per voi fate bene ad eseguirla. In caso contrario non vi impedirà in nessuno modo di avere un rapporto sessuale che vi soddisfi a pieno.

Sesso tra uomini e Rim job

Per molte persone il rim job, ovvero la pratica orale che prevede la stimolazione dell’ano con la bocca è un qualcosa che non piace, che non viene fatta né subita. Per altri invece è una componente naturale del sesso. Che si tratti di sesso gay o meno, quindi, non c’è nulla di obbligatorio o di bandito, purché ciò che si decide di fare crei piacere in entrambe le persone coinvolte.

I ruoli nel sesso gay

Partendo dal presupposto che il sesso, tra le altre cose, è anche scoperta, i giochi di ruoli o lo scambio degli stessi sono assolutamente ovvi, normali e consigliati. Certo, ognuno si trova bene o si eccita maggiormente in una veste piuttosto che in un’altra, ma l’essere attivo, passivo o versatile a seconda del momento dipende unicamente da ciò che si desidera e che si cerca durante un rapporto sessuale. Non ci sono ruoli imposti o predefiniti, ma tutto sta nella rispettiva voglia di scoprirsi e di provare cose nuove, anche nel sesso.

E ovviamente provando a fare tutto ciò che vi passa nella testa senza timori, vergogna, pregiudizi o giudizi verso chi avete davanti ne verso voi stessi, facendo tutte le domande che possono liberarvi da eventuali dubbi e godendovi a pieno il sesso in ogni usa minima sfaccettatura.