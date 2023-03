L a curiosità e sana e aiuta a dipanare ogni dubbio anche quando si tratta di un interesse puramente scientifico. Infatti, per la scienza, oggi parleremo di un tema che incuriosisce tutte, facendo luce su uno dei momenti più intimi della coppia saffica

Il sesso tra donne incuriosisce donne e uomini alla stessa maniera, ma per motivi molto diversi. Spesso i motivi sono molto diversi anche tra ragazza etero e omosessuale che si è appena capita tale. Esaudire queste curiosità spesso porterebbe a fare domande decisamente indelicate e quindi si evita di farle (giustamente).

Ma quindi dove trovare le risposte? In questo articolo rispondiamo a 5 domande sul sesso fra donne che forse ti sei fatta, e che soprattutto potrebbero aiutarti a evitare di fare domande sciocche alle tue amiche che lo sperimentano.

Chi fa "l’uomo" nel sesso tra donne?

Questa domanda è concettualmente sbagliata poiché fa riferimento a un concezione binaria del sesso, nella quale per forza ci devono essere una donna e un uomo (o facente funzione). È una domanda da non fare alle lesbiche, e in realtà non ci vuole un articolo per spiegarvi che già di primo impatto sembra costruita per giudicare in qualche modo chi si ha davanti.

Se proprio vogliamo essere puntigliosi, questa domanda non è neanche spiritosa, quindi dovremmo davvero astenerci dal farla se vogliamo instaurare un dialogo maturo e curioso sul sesso fra lesbiche. Ciò detto, non è insolito che una lesbica della coppia assuma una posizione che per stereotipo potremmo definire più “mascolina” dell’altra nella vita quotidiana e in parte anche nel sesso, ma si tratta in ogni caso di una domanda molto privata e personale, e soprattutto che fa riferimento a schemi di pensiero patriarcali che potremmo tutti cominciare a superare. Soprattutto, non stupitevi se la risposta cambia col tempo o con l’arrivo di una nuova partner.

Cosa conta come sesso nella comunità lesbica?

Adesso che abbiamo disinnescano la domanda più sciocca che si possa fare a una coppia felice, parliamo di sesso lesbico. Quali sono i parametri standard per poter affermare di aver fatto sesso fra lesbiche? Esiste una checklist che dobbiamo rispettare per essere assolutamente certe di poterlo chiamare sesso e non petting?

Il sesso lesbico riguarda gli strap-on e i sex toys? Prevede la penetrazione? Oppure è sesso orale e strusciatine?

La verità è che non c’è una verità. Chiedi a dieci lesbiche che cos’è per loro il sesso, ed è molto probabile che otterrai dieci risposte differenti. Ma c’è una certezza che accomuna tutte quante: quando lo stai facendo lo sai. In altre parole: non importa il modo in cui le donne raggiungono l’orgasmo, purché accada.

In che modo l’assenza di penetrazione può influire sulla coppia lesbica?

Una delle domande che spesso ci si pone sul sesso saffico è quella che riguarda l’assenza di penetrazione da parte di un pene. Insomma, il pene è importante, e la connessione fisica che ne consegue è un veicolo immediato e diretto per la connessione emotiva. Giusto? Sbagliato.

La connessione emotiva derivante dal pene è facile da raggiungere perché la natura provvede a quasi tutto. Insomma: il sesso con gli uomini può sembrare in apparenza più connesso. Chi desidera un buon sesso saffico, però, sa che la connessione emotiva è tutto: per fare l’amore, due donne devono lavorare un po’ più sodo di un uomo e una donna. E non esiste connessione emotiva più interessante di quella che si forma in quei momenti, in cui si lavora attivamente per il piacere dell’altra.

Che cos’è la sforbiciata?

La sforbiciata era un meme prima ancora che esistessero i meme. Si parlava di lesbiche a bassa voce, tra i corridoi di scuola, e ci si immaginava la famigerata sforbiciata come qualcosa di esotico e acrobatico. Bene, se ancora oggi sei rimasta a quella concezione, è giunto il momento di fare un passo avanti.

L’obiettivo della sforbiciata è quello di intrecciare le gambe per mettere in contatto le due vulve, ovvero le parti esterne della vagina. È una procedura che si può fare o meno, a discrezione della coppia, e può richiedere un certo grado di acrobazia.

Se pensi che potrebbe fare al caso tuo, in altre parole, dovresti davvero provare la sforbiciata (scissoring in inglese): esistono varie scuole di pensiero a riguardo, ma molte lesbiche dichiarano che si tratta, una volta trovata la posizione, di un’esperienza intensa ed altamente erotica.

Le lesbiche indossano lingerie sexy?

Per qualche motivo la stessa domanda risulta ovvia se i due partner sono uomini, ma quando si pensa al sesso tra donne ci si chiede degli abiti sexy. E la risposta, come sempre, dipende da persona a persona. Ci sono donne che indossano solo reggiseni sportivi, altre invece prediligono il ferretto con il pizzo. Altre, invece, il reggiseno non lo indossano affatto.

In linea generale solo perché due donne stanno insieme non si deve pensare vi sia una mutua intesa per “limitare gli sforzi”. L’obiettivo comune è quello di eccitare la partner secondo i propri gusti personali. E ogni partner si eccita in maniera differente, dunque è importante provare e la lingerie, sì, può avere un ruolo importante nel procedimento, ma dipende tutto dai gusti personali.