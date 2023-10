R elazioni tossiche e sesso appagante? Perché spesso ci sembra migliore a discapito di tutto il resto? Scopriamolo insieme.

Quando si parla di relazioni tossiche, si entra in un mondo fatto di tantissime sfaccettature con un unico denominatore comune, il profondo disequilibrio della stessa e la presenza di atteggiamenti che non hanno nulla di sano o che c’entri con l’amore.

Nonostante questo, però, cadere nella trappola tirata da questa tipologia di relazione, è molto facile. Poiché all’inizio della stessa, tutto sembra funzionare alla perfezione e gli attori che vivono il rapporto possono essere anche molto in sintonia tra loro, affini, come se fossero fatti da sempre per stare insieme.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Chi sono i pick me boy e perché possono essere tossici

La realtà, però, è ben diversa, e nasconde una serie di pericoli che vanno via via a minare il benessere personale di chi la vive. Sia a livello emotivo, che psicologico, fino anche a volte ad essere deleteria a livello fisico. Ma allora perché accade che, spesso, alcuni aspetti come quello sessuale risultino migliori all’interno di una relazione tossica piuttosto che in un rapporto sano a tutti gli effetti?

Relazioni tossiche e sesso

Principalmente perché, quando si vivono delle relazioni tossiche, molte sfaccettature del rapporto stesso e dei bisogni che ognuno di noi ha, non vengono soddisfatti. Aspetti che spesso vengono trascurati dal fatto che si vuole continuare a credere all’idillio iniziale vissuto e non a quello che si sta passando davvero, arrivando ad attaccarsi all’altro nel tentativo di ritrovare quello che ci ha fatto “innamorare” in principio.

Un meccanismo che porta a minare la propria autostima e il proprio benessere. E che cerca soddisfazione nell’unica persona che si pensa possa ridarli, appunto il/la partner. Senza però rendersi conto del male che ci si infligge e della perdita d’identità che avviene in funzione di chi si ha davanti.

Ma cosa c’entra questo con l’appagamento sessuale?

Perché il sesso sembra più appagante in una relazione tossica

Quando si vivono delle relazioni tossiche, il sesso viene usato molte volte come elemento di contatto con il partner. Come tassello di unione, di affinità, intimità e coinvolgimento.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Ecco perché chiudere una relazione tossica è così difficile

Tutti aspetti che mancano nella relazione ma che si possono ritrovare durante l’atto sessuale. Ed è per questo che il sesso risulta essere migliore, perché in quel momento la necessità di essere accuditi, voluti, desiderati e cercati viene appagata, nutrendo l’illusione di essere in un rapporto sano e permettendo a chi lo vive di lasciarsi andare. Senza paure, remore o dubbi.

Tutte cose che portano ad avere rapporti più intensi e soddisfacenti ma che, una volta terminati, si riportano a quello stato di disequilibrio relazionale, di violenza verbale e a volte non solo, di insicurezze e di mancanze tipiche delle relazioni tossiche.

Una sorta di disperato tentativo (anche non consapevole) di ritrovare ciò che si credeva e che invece non è. Usando il sesso e ‘l’intesa’ fisica, come mezzo per recuperare quel rapporto e quelle sensazioni che si avevano all’inizio e a cui si tende ad aggrapparsi.

Nulla di buono, quindi, ma solo un modo per non guardare alla realtà. E che differenzia totalmente le relazioni tossiche dai rapporti sani, in cui invece si può essere davvero se stessi. Con i propri limiti e con la facoltà e la libertà di poter dire di no se qualcosa non va. O di lasciarsi andare gradualmente imparando insieme a stare insieme.

Un processo più lungo che spesso fa paura ma che è infinitamente più appagante rispetto al tentativo costante di tenere in piedi una relazioni basata sul niente e su una dipendenza deleteria.