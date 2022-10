S e il sesso occasionale può trasformarsi in amore è perché rientra nella natura dell’essere umano cambiare, trasformarsi e diventare ogni giorno una versione diversa di sé. Dunque, perché no?

Il sesso può diventare amore, perché no? Esistono forse delle regole predeterminate che stabiliscono cosa dovrebbe essere giusto, e cosa invece è bene evitare? Siamo una moltitudine variopinta e differente, tanto diversi tra noi da cambiare anche di giorno in giorno. Come si può decidere a priori che cosa sarà una storia di sesso tra qualche mese?

Il dating non ha regole precise: qualunque cosa tu stia cercando, a patto di essere per quanto più possibile sicura di ciò che vuoi, è là fuori. E se i tuoi bisogni o le tue idee saranno un po’ differenti già domani, che importanza potrà mai avere?

Il sesso può diventare amore

Inutile dire che su questo tema sono stati versati fiumi di lacrime e di inchiostro. Inutile dire che fin troppi alberi vengono immolati da qualche felice imbrattacarte che ti racconta le regole dell’amore, come se ne esistessero. Il punto è questo: l’amore non ha ancora un manuale di istruzioni, né tantomeno può essere condensato di una formula matematica. Qualunque cosa non rientri nello spettro del dimostrabile non è detto che non sia però effettivamente esistente.

Qualcuno, comunque, ci ha provato. C’è chi dice che può essere vero amore se e solo se il sesso viene dopo un certo numero di appuntamenti. C’è chi dice invece che l’amore è un sentimento completamente slegato dal sesso, una cosa pura e idealizzata.

Il sesso non è il coronamento di una storia d’amore che funziona: è un momento che può inserirsi in qualsiasi momento di questa, e deve farne parte tanto quanto dovrebbe farne parte la comunicazione e la sincerità. Il quando, però, è a piena discrezione della coppia. C’è chi lo vuole subito, chi gradisce aspettare. Ciò che conta è che il momento in cui si deciderà di indulgere nell’atto non diventi un modo per etichettare il partner. “Troppo facile”. “Sembra che ce l’ha solo lei.” – e altri gradienti sul tema. Spiacevoli, vero?

Una storia che si basa sul sesso occasionale può funzionare per tutto il tempo necessario. Quello che sarà domani è difficile da prevedere, perché spesso i desideri che verranno sono ben difficili da razionalizzare.

Come faccio a essere sicura di non mescolare sesso e sentimenti?

La risposta lunga è davvero lunga e complessa. La risposta breve, e che non ti piacerà, è che non puoi. Il sesso può diventare amore perché un giorno può andarci bene solo il sesso, ma quello successivo potrebbe scattare qualcosa di diverso. Non migliore, né peggiore. Solo diverso.

In linea di massima, liberandoci per quanto più possibile dagli stigmi sociali e dal senso di colpa, dovremmo vivere quanto più liberamente possibile la nostra vita sessuale. In sicurezza, mi raccomando. Ciò detto, però, non dobbiamo neanche colpevolizzarci o flagellarci perché in un particolare momento della relazione di sesso ci sentiamo confuse e non sappiamo più bene ciò che ci aspettiamo dal partner.

Meglio parlarne con lui o con lei, e capire ciò che sta succedendo prima di entrare in collisione con una divergenza di intenti. Liberiamoci dalla persecuzione mentale per cui dobbiamo sempre essere certe al 100% di quello che stiamo facendo: non è realistico.

Il sesso può diventare amore: e vi diremo di più!

Fare sesso senza sentimenti non significa vivere una vita superficiale. Per qualcuno, anzi, le storie significative devono iniziare per forza in questa direzione. Senza menzionare l’astensione, argomento del tutto a parte, si può anzi addirittura affermare che da una certa chimica sotto le lenzuola è possibile conoscersi in modi assai più intimi e profondi di quanto non accada durante una conversazione.

L’attrazione sessuale non si finge: il piacere di indulgere nell’atto sessuale è un modo come un altro per comprendere se tra due persone può esistere qualcos’altro. Non è una condizione necessaria, ma per alcune persone potrebbe essere una soluzione decisamente funzionale per imparare ad esplorare il proprio partner.

Ogni persona è fatta a modo suo, e gli strumenti attraverso i quali essa decidere di esplorare il mondo, o i suoi partner, non competono a nessun altro se non a lei stessa. Dunque mettiamo da parte una volta per tutte l’esigenza assoluta di doversi omologare alle regole convenzionali, o di ricercare da qualche parte la risposta magica a questi quesiti. Sei fatta come sei fatta.. In altre parole, le regole le decidi tu. Tutto il resto è scritto o detto per farti sentire sicura di te.