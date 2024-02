I l sesso occasionale può regalarti tanti benefici e siamo qui per raccontarti quali

Il sesso occasionale può farci bene? Non ci gireremo intorno: la risposta è sì! L’avventura di una notte infatti può trasformarsi in un momento ricco di passione ed emozioni forti, capace di regalare grande appagamento.

Magari stai sognando il grande amore, ma in attesa di trovare la persona giusta nulla ti vieta di concederti un momento di intenso piacere con qualcuno che ti piace. Una notte di sesso infatti può darti la giusta carica per tornare a sentirti desiderata, aumentare la tua autostima e regalarti un po’ di buonumore. Perché forse spesso ce lo dimentichiamo, ma il sesso è essenziale per il benessere psicologico e fisico.

Ti aiuta a superare la paura dei giudizi

Abbandonarsi al desiderio istintivo e irrazionale non è sempre semplice. Spesso ci sentiamo frenati dal giudizio altrui e ci fermiamo a pensare, forse troppo, finendo per non goderci il momento. Se cedi spesso ai ripensamenti e sei tanto – troppo – razionale, il sesso occasionale potrebbe aiutarti a vivere la sessualità con uno slancio migliore. Prova, sperimenta e assapora, abbandonandoti al piacere senza se e senza ma. Il bello del sesso occasionale è che non ci sono aspettative e che non dovrai rendere conto a nessuno.

Puoi chiedere ciò che vuoi

Si tratta solo di una notte dunque…chiedi, anzi, pretendi! Assapora l’esperienza, godendoti l’attrazione fisica e la scintilla con l’altro. Pensa che questa notte si dovrà trasformare in un ricordo splendido per entrambi. Dunque approfittane e senza tentennare chiedi quello che vuoi, anche ciò che non avevi mai osato chiedere.

Il sesso occasionale è l’ideale per concedersi con maggiore slancio e rendere irripetibile e unica la notte che vivrai. Fare richieste audaci ad uno sconosciuto è più facile soprattutto perché con un estraneo non avrai assolutamente nulla da perdere.

Puoi vivere una straordinaria avventura

Un messaggio infuocato, una chiamata breve oppure uno sguardo: il sesso occasionale rappresenta un’avventura eccitante da vivere appieno. Hai la possibilità di vivere un legame senza complicazioni: non ci sono problemi, questioni di lavoro, stanchezza o noia, tutto è eccitante e favoloso.

Quando lui ti guarda senti il cuore in gola, le sue carezze ti fanno rabbrividire: assapora ogni istante nella sua unicità e vivilo al massimo. Ad aumentare l’eccitazione è soprattutto il mistero, qualcosa capace di rendere la situazione intrigante e capace di strapparti un brivido.

Con un amante di una notte potrai assaporare la magia della novità, della passione e della sorpresa, dimenticando possibili gelosie e le noie della routine. Il bello di questa esperienza è che non devi aspettarti nulla e lo sai perfettamente.

Hai tantissimi benefici (per corpo e mente)

Il sesso occasionale è un momento di scambio fra due persone, fatto non solo di sesso, ma anche di tenerezze. Fare l’amore – studi alla mano – fa bene a corpo e mente. Consente infatti di abbassare i livelli di cortisolo, ossia l’ormone dello stress, aiuta ad abbassare la pressione, protegge il cuore e rafforza il sistema immunitario. Soprattutto favorisce il tuo umore, rendendoti rilassata ed euforica al tempo stesso.

Le regole del sesso occasionale

Sei pronta per vivere l’avventura di una notte? Prima di sperimentare il sesso occasionale (e i suoi benefici) ricordati di rispettare alcune regole importanti.

Scegli la persona giusta

Che sia un locale oppure un’app di dating, è essenziale scegliere nel modo giusto la persona per fare del sesso occasionale. Prima di tutto punta su qualcuno che ti piace fisicamente e che ti attrae. Ricordandoti che potrebbe essere anche qualcuno che conosci da diverso tempo.

Proteggiti

Proteggersi (sempre) è essenziale, non dimenticarlo mai. Le protezioni sono importantissime non solo per proteggersi da gravidanze indesiderate, ma anche da malattie sessualmente trasmissibili. Porta sempre con te i preservativi per vivere ogni relazione in completa sicurezza. Assicurati di usare il preservativo nel modo corretto, ricordandoti che è importante usare precauzioni pure nel sesso orale con il dental dam.

Cerca di essere chiara

La comunicazione è importantissima quando si parla di sesso occasionale. Per prima cosa metti in chiaro le tue intenzioni, evitando che l’altra persona possa fraintendere le tue intenzioni. Svela chiaramente ciò che desideri, dando forma ai tuoi sogni erotici inespressi. Sperimenta, senza farti alcun problema a esplicitare richieste particolari durante il rapporto. Solo in questo modo il sesso occasionale sarà davvero divertente, appagante e senza imbarazzi.

Pensa alla sicurezza

Quando decidi di incontrare qualcuno per del sesso occasionale ricordati di pensare alla sicurezza. Comunica ad una persona di fiducia dove stati andando e informala sui tuoi eventuali spostamenti. In questo modo ti sentirai subito più sicura e rilassata, certa che in caso di emergenze avrai sempre qualcuno su cui poter contare.

Dai valore al tuo “No”

Se la comunicazione è importante è essenziale al tempo stesso saper dire di “no”. Se qualcosa non ti piace o se ti vuoi tirare indietro non avere paura di dire la tua, solo in questo modo potrai vivere al meglio il sesso occasionale, godendoti solo il piacere.