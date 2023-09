S esso al mattino si o no? Secondo la scienza sembra proprio di si e qui vi spieghiamo con quali benefici per corpo e mente.

I benefici del sesso al mattino

Quando si parla di sesso si entra in un mondo dove vale tutto e niente, un mondo dalle mille possibilità e dai mille modi di viverlo, così come sono tantissime le cose che possono piacere ma anche non piacere a seconda della persona in esame. Un esempio? Il sesso al mattino. Perché sì, pur parlando sempre di sesso, c’è a chi piace e chi vorrebbe iniziare la giornata sempre così e chi, invece, pur amandolo in altri momenti del giorno, nei primi minuti dopo il risveglio non ne vuole nemmeno sentir parlare, fino anche a provarne fastidio.

A preferire questa fascia del giorno sono generalmente gli uomini, per motivi puramente fisiologici: il corpo maschile infatti produce in genere un picco di testosterone proprio durante le ore del mattino. Per le donne, invece, avviene esattamente il contrario, tanto che per loro il momento migliore per il sesso risulta essere tra le 22.00 e le 2.00 di notte.

I perché sì del sesso al mattino

Nonostante questo, però, è indubbio che fare sesso al mattino porti con sé notevoli benefici. Un’ottima notizia per chi ama dedicarsi a questa piacevole attività fin dalle prime luci del giorno, un po' meno forse per chi la vede all’opposto. Ma la cui visione, in ogni caso, non cambia i vantaggi per corpo e mente che il sesso al mattino può regalare a chi lo pratica.

Secondo alcune ricerche, infatti, come quella prodotta dall’Oregon State University, si è dimostrato come il fare l’amore al risveglio sia in grado di rendere più creativi i due partner, più attivi e vitali nel corso della giornata e più energici. Facendo anche un pieno di buonumore non indifferente. Ma non solo.

Come detto, infatti, i benefici legati al fare sesso al mattino sono diversi e interessano sia il singolo che la coppia.

Benefici del sesso al mattino per la coppia

Parlando del rapporto a due, per esempio, il sesso al mattino aumenta l’affinità e l’intimità tra le parti. Fare l’amore appena svegli, infatti, in un momento in cui non si è truccati, pettinati, non si è fatto palestra e non si hanno pensieri verso l’altro, aumenta l’armonia e l’accettazione tra partner, affidandosi all’altro senza riserve. Un effetto non da poco se si pensa a quanta ansia si abbia oggi nel cercare di essere sempre perfetti e al proprio meglio, quasi in modo patologico.

Così facendo, oltre a stringere maggiormente il legame con il partner, a giovarne è anche la propria autostima, cosa che si riflette in ogni ambito della vita.

Benefici fisici e mentali

Ma non è tutto. Perché il sesso al mattino fa benissimo anche a livello fisico, generando come una sorta di effetto analgesico che allevia eventuali mal di testa anche tensivi, svolge un’azione antiossidante sul corpo e ne aumenta le difese immunitarie, fa bene alla salute di pelle, unghie e capelli, che risultano più belli e forti. Fino anche ad agire come un vero e proprio energizzante, un po' come il primo caffè del giorno, stimolando la produzione di endorfine e aiutando la mente a mantenersi più concentrata nell’arco della giornata.

In più, con il raggiungimento dell’orgasmo sia nelle donne che negli uomini, l'ossitocina che viene rilasciata durante l’atto, aiuta a infondere un profondo effetto rilassante e di tranquillità utile a ridurre lo stress, l’ansia e/o eventuali pensieri e paure. E cosa non da poco, genera una sensazione di benessere e soddisfazione che va a specchiarsi anche nella vita quotidiana, migliorando la propria visione della stessa.

Insomma, un vero toccasana per la serenità, la creatività e la voglia di fare, che fa benissimo al singolo ma anche alla coppia. E che, superata la non voglia o il torpore che spesso ci affligge non appena svegli, aiuta a stare bene e a sentirsi ancora meglio.