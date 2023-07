P oter godere del sesso senza dolore non è sempre possibile: sono molteplici le cause di questo problema, che spesso sono rintracciabili nella salute sessuale femminile, e in una scarsa conoscenza di patologie come la dispareunia.

Provare dolore durante un rapporto sessuale è molto più comune di quanto si pensi, e il sesso può diventare un vero incubo per molt* di noi. Le cause possono essere molteplici, spesso riguardano gli organi sessuali femminili, ma non solo, ci sono patologie che possono colpire anche gli uomini.

Si parte da una scarsa conoscenza e difesa della salute sessuale, la mancanza di una educazione al piacere, sia nell’atto fisico che nell’approccio psicologico, e ci sono condizioni fisiche scatenanti.

Che cos’è la dispareunia

Dispareunia è il termine medico generico per indicare rapporti dolorosi o, meglio, per i dolori genitali che si avvertono durante l’atto sessuale. Può essere causata da una serie di fattori fisici così come psicologici. Si può trattare di un’infezione o di un trauma alla regione genitale, e colpisce circa il 10-20% delle donne, con picchi del 40% dopo la menopausa.

Questo perché, oltre ad essere legata a disturbi pelvici, dipende anche da una diminuzione della lubrificazione vaginale dovuta all'avanzare dell'età. Il fattore psicologico proviene, invece, da una paura della penetrazione, da un trauma passato che si teme si ripeta, con una conseguente contrazione del muscolo pubococcigeo, che rende l’atto più difficile e traumatico.

Tra le infiammazioni più comuni ci sono quelle della cervice, delle ghiandole di Bartolini, delle vie urinarie.

Perché l’endometriosi può rendere il sesso doloroso

Un’altra causa dei rapporti sessuali dolorosi è l’endometriosi, insieme alle cisti ovariche e qualsiasi condizione che includa il dolore pelvico. Le donne con endometriosi possono provare dolori acuti o lancinanti durante il sesso, poiché la penetrazione allunga il tessuto endometriale. Il sesso doloroso per chi ha una cisti ovarica può indicare una rottura (spesso causata dall'attività stessa). Molti trattamenti per l'endometriosi possono causare secchezza vaginale, quindi senza un'adeguata lubrificazione, la penetrazione può causare ulteriore irritazione.

Come riconoscere queste cause? Si manifesta sotto forma di un dolore sordo, generalmente nel basso addome o nella parte posteriore all'utero, che può risultare peggiore da un lato, e può essere alleviato cambiando le posizioni del coito.

Il vaginismo può rendere doloroso il sesso?

Un altro motivo comune per cui le donne provano dolore durante il sesso è il vaginismo. Parliamo di una patologia che combina sintomi neuromuscolari e psicologici, che portano ad una contrazione involontaria dei muscoli che circondano la vagina e una reazione ansiosa rispetto alla penetrazione.

Questa contrazione involontaria può essere molto dolorosa per coloro che la sperimentano. È il corpo che reagisce automaticamente con paura a qualsiasi forma di penetrazione. Può essere sperimentata durante il sesso, ma anche durante altre penetrazioni, come l'inserimento di un tampone. Secondo gli esperti, alcune donne trovano la sensazione di tensione così grave da non poter gestire alcun grado di penetrazione e altre descrivono una sensazione di bruciore che si sviluppa quando la penetrazione viene prolungata o approfondita.

Il fattore stress

La salute mentale, lo stress e l’ansia sono fattori determinanti in molti dei nostri problemi, anche nel sesso. Quando siamo stressat*, il nostro corpo sarà ovviamente molto più teso e i nostri muscoli si contraggono e questo può includere la regione pelvica. Potremmo trattenere un po' di tensione nel nostro pavimento pelvico, e questo può causare dolore durante la penetrazione per le persone. Nella maggior parte delle donne lo stress può causare una riduzione delle sensazioni di eccitazione. Questo perché lo stress fa credere al corpo di essere in una situazione di pericolo. qualcosa che dice al nostro corpo che siamo in pericolo.

La mancanza di piacere durante il rapporto

L'eccitazione sessuale è uno dei motivi da non sottovalutare quando si prova dolore nel sesso. Se non si è adeguatamente eccitat*, il sesso penetrativo può essere scomodo e doloroso per alcune persone se non hanno prodotto abbastanza fluido per la lubrificazione. Non solo, ci si ritrova spesso ad impegnarsi troppo nel sesso, affrettandoci, non prendendoci il nostro tempo, non dicendo no quando non siamo pront* o non vogliamo, ed è un gravissimo errore, perché il nostro corpo lo percepisce. Secondo gli esperti è sbagliato affettarsi o sentirsi sotto pressione in attività specifiche, bisogna invece concentrarsi sul piacere di tutti i tipi (tocco erotico, connessione emotiva, esplorazione di tutto il corpo, vibrazioni, orale, baci).

Perché è importante parlarne

Il primo passo per affrontare il dolore nel sesso è parlare con il proprio medico e ginecologo per valutare eventuali problemi medici. Una delle soluzioni è quella di lavorare con un fisioterapista del pavimento pelvico, che fornisce esercizi specifici che possono aiutare ad affrontare la disfunzione del pavimento pelvico stesso.

In secondo luogo, è giusto parlare con un consulente sessuale o terapista che possa supportare con le componenti emotive del sesso doloroso. Ovviamente, specie in caso di partner fisso, è necessario parlarne insieme, per tutta la serie di problematiche psicologiche prima elencate.

Quando si tratta di trattare il sesso doloroso, spesso sono richiesti approcci multipli. Può essere un problema che forse inizia in modo più semplice, ma che nel tempo tende solo ad essere esacerbato da cose come l'anticipazione del dolore, la sensazione di non avere nessuno a cui rivolgerti, ti senti senza speranza e quindi non agisci adeguatamente o non ottieni abbastanza risposte.

Oltre a seguire il piano di trattamento dei tuoi operatori sanitari, il consiglio degli esperti è di esplorare il piacere più in generale. Spesso, quando si ha a che fare con rapporti sessuali dolorosi, ci chiudiamo ad altri tipi di piacere, quindi il primo passo può essere imparare di nuovo queste sensazioni.