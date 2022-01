A more, amicizia, relazioni. Ecco quali sono i segni zodiacali più compatibili per creare e vivere rapporti di vera armonia, passione e intesa profonda

Ah l’amore. Ma anche l’amicizia e tutte le meravigliose emozioni che porta con sé il trovare la persona giusta con cui condividere momenti magici di serenità, allegria, passione (e/o passioni comuni), sentimenti, ecc. E che dire poi se, oltre all’attrazione fisica e/o mentale, al piacersi, allo stare bene insieme ci si mettono anche le stelle a rendere due persone perfettamente compatibili? Perché sì, anche gli astri influenzano le nostre relazioni e ci sono segni zodiacali che maggiormente si abbinano ad altri. Incastrandosi perfettamente come un puzzle del destino.

Ma quali sono, quindi, i segni zodiacali maggiormente compatibili tra loro e che, salvo complicazioni o bizze caratteriali impreviste, sono destinati ad andare d’accordo e vivere in perfetta armonia molto più a lungo di quanto ci si possa immaginare? Proviamo a scoprirlo insieme e perché no, a sondare tra le nostre relazioni di amore e/o amicizia se è davvero così.

Ariete

L’Ariete è un segno di fuoco, forte, impulsivo, a tratti impaziente e pieno di energia. Un mix di caratteristiche esplosive che lo porta spesso ad agire senza troppa razionalità, sfidando se stesso e le circostanze che gli si parano davanti. Un segno passionale che si trova benissimo con i suoi simili, altri segni zodiacali di fuoco come il Leone o il Sagittario. Ma anche con il Toro con cui riesce a trovare un equilibrio maggiore e la Bilancia, per un rapporto pieno di alchimia.

Toro

Le nate/i sotto le stelle del Toro sono solitamente persone tenaci, concrete, a volte possessive, gelose, ma anche piene di tenerezza e di una gran voglia di stabilità. Proprio per queste ragioni chi si avvicina al Toro è destinato a vivere un rapporto duraturo soprattutto se dei segni zodiacali del Cancro, della Bilancia o della Vergine. Per non parlare poi dell’Ariete, un accoppiata che si compensa a vicenda e per questo vincente.

Gemelli

Da tipico segno di aria, il Gemelli ha un’anima ribelle che tende a lasciarsi trasportare dalle emozioni pur restando sempre in equilibrio. Proprio come i segni zodiacali con cui risulta particolarmente compatibile per una relazione a lungo termine come il Leone, il Sagittario e il Capricorno. Con cui hanno caratteristiche in comune e affinità pazzesche.

Cancro

Il primo tra i segni zodiacali d’acqua, il Cancro ha un carattere molto particolare, esuberante, pieno di entusiasmo. Caratteristiche che attraggono come una calamita chi è del segno dello Scorpione ma anche il Toro e la Bilancia e con cui, quindi, riesce a instaurare dei rapporti durevoli e armoniosi. Una combinata davvero unica.

Leone

Brillanti e travolgenti. Chi è nato sotto il segno del Leone ama essere al centro dell’attenzione e farsi notare, cosi come ama le lusinghe e chi gliele fa. Ma non solo. Il Leone, infatti, è uno dei segni zodiacali più generosi che ci siano e di grande cuore. Tutte peculiarità che lo rendono estremamente compatibile con la Bilancia ma anche con Gemelli e lo Scorpione.

Vergine

Se un amico o il partner hanno bisogno di aiuto la Vergine non si tira mai indietro. Un segno altruista, pieno, vivace e positivo. Che sa donarsi altri e con cui è facile andare d’accordo. Soprattutto se si è nati sotto i segni zodiacali del Toro o della Bilancia. Ma anche dei Gemelli e del Leone, tutti molto compatibili e affini a questo segno di terra.

Bilancia

Equilibrio e armonia sono le sue parole d’ordine. Ed è anche per questo che il segno della Bilancia è uno dei segni più amati, apprezzati e capace di creare relazioni forti e basate su sentimenti veri e duraturi. Tra i segni zodiacali che maggiormente si trovano a loro agio con la Bilancia, il Toro è sicuramente uno tra i più affini per un’amicizia, ma anche il Gemelli, il Sagittario e il Leone, con cui sa costruire storie d’amore davvero uniche.

Scorpione

Lo Scorpione è un segno dal fascino indiscutibile. Intelligente e arguto sa come attirare l’attenzione e come mantenerla. Essendo un segno d’acqua, lo Scorpione è compatibile con segni come il Cancro, il Toro, i Pesci o il Leone. Con cui si sente davvero libero di esprimersi e di essere ciò che è. Che dire, niente di più bello.

Sagittario

Il Sagittario è uno dei segni zodiacali più vivaci e attivi. Sempre in viaggio e in movimento è anche molto determinato nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Aspetti che lo rendono particolarmente amabile agli occhi dei nati sotto le stelle dell’Ariete, dei Gemelli e dell’Acquario. Con cui riesce a instaurare rapporti pieni e duraturi.

Capricorno

I nati Capricorno sono solitamente persone introverse, schive, che amano sentirsi amati e coccolati ma che manifestano una generosità e premurosità senza fine. Tutte peculiarità che li rendono particolarmente affini e compatibili con un segno che è al suo opposto, il Leone. Ma anche come il Sagittario e solo in determinati casi anche con lo stesso Capricorno.

Aquario

L’Aquario è indubbiamente il segno più 'intellettuale' e creativo dello Zodiaco. Un segno fantasioso, libero, che sperimenta diverse forme di espressione. Uno dei segni zodiacali più imprevedibili e con cui trova particolare affinità, il Cancro. Così come il già citato Sagittario o la Bilancia. Un mix di qualità che generano coppie davvero uniche.

Pesci

Infine ecco arrivare i Pesci, timidi, sognatori, empatici e sensibili. Un segno che sa come farsi amare da tutti anche senza il minimo sforzo ma che trova la sua massima compatibilità e intesa con segni zodiacali come il Cancro, il Toro, lo Scorpione. Che ben apprezzano le sue caratteristiche e che sanno a loro volta far amare le loro.

Che dire, le combinazioni tra segni zodiacali sono davvero tante. Una più affine dell’altra. Non vi resta che seguire le stelle o rischiare a vostro piacimento, per vivere delle relazioni che sappiano appagarvi e rendere la vostra vita ancora più meravigliosa.