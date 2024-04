G li interessi oppure stai solamente perdendo tempo? Ti sveliamo i segnali per scoprirlo subito!

Segni che non gli interessi

“Forse non gli interesso?”. Tutte almeno una volta ci siamo fatte questa domanda di fronte a un telefono che non squillava o ad un primo appuntamento perfetto che non si trasformava immediatamente in un secondo incontro. Quando questo succede quasi sempre è perché non hai saputo cogliere i classici segni che non gli interessi.

In un mondo ideale i rapporti umani sarebbero semplici e la persona che ti piace sarebbe chiara con te, svelandoti da subito se gli piaci davvero oppure no. Purtroppo però le cose non vanno sempre così e dobbiamo fare i conti con risposte evasive e segnali contrastanti che non fanno altro che alimentare l’illusione di un possibile nuovo amore.

Per fortuna esistono alcuni segni, piuttosto chiari, che possono svelarti se non gli interessi. Certo, è dura scoprire che l’altra persona non prova lo stesso slancio che avverti tu, ma una brutta verità è preferibile a una bella bugia che non farebbe altro che illuderti e farti perdere tempo.

Dunque armati di coraggio e prova a scoprire con noi se non gli interessi ed è arrivato il momento di chiudere quella porta (e guardare al futuro con fiducia!).

Non ha mai tempo per te

Organizzare un appuntamento con lui sembra un’impresa impossibile e anche quando si “concede” per una cena oppure un aperitivo sembra sempre che stia facendo un enorme sforzo per accontentarti. Eppure su Instagram continua a postare foto in cui si diverte con gli amici e organizza attività con chiunque tranne che con te.

Non ti scrive

Quando non siete insieme non ti scrive. Zero messaggi o chiamate, a volte passano giorni interi senza che ti scriva. La scusa più comune? “Non ho guardato il telefono questo week end, perdonami!” oppure “Non sono per niente bravo a messaggiare!”, "Non sono uno che sta sempre a guardare il telefono".

Inventa scuse per non impegnarsi

Quando parlate del vostro futuro inventa scuse continue, spiegando che non vuole impegnarsi o che non è pronto per una relazione seria. Frasi come: “Non so come si fa, non ho mai avuto una relazione lunga” oppure “Sono sicuro che potrei ferirti”, indicano che non ha nessuna intenzione di costruire qualcosa con te, ma che, al contrario, sta cercando solo di dileguarsi.

Non si scompone mai

Tante persone dopo una storia finita male oppure una delusione scelgono di “andarci piano” quando iniziano una nuova frequentazione. Ma c’è una bella differenza fra l’andarci piano e il tenere le distanze. In quest’ultimo caso lui non si scompone mai, ossia non fa mai un passo verso di te, ma è come se affrontasse tutto il vostro legame con “il freno a mano tirato”.

Il motivo? Non ha voglia di svelarsi con qualcuno che, probabilmente non gli interessa. Eppure non gli stai chiedendo nulla di difficile o complicato se non di conoscerlo meglio.

Non hai la priorità

Il calcetto con gli amici, la palestra, la partita di tennis, il pranzo con i colleghi: lo spazio per te non c’è mai e la sua agenda è sempre fittissima di impegni in cui tu occupi, puntualmente, l’ultimo posto.

Probabilmente per lui non sei una priorità e non sente la necessità di includerti nella sua routine quotidiana o settimanale. Sì, potete anche incontrarvi, ma solamente quando non avrà altro da fare e nei ritagli di tempo.

Ti dice bugie

Quando lo inviti a uscire fuori per un drink si defila all’ultimo minuto inventando scuse che non reggono. Se gli chiedi cosa sta facendo ti dice che è in ufficio, salvo poi scoprire dalle Storie di Instagram che è andato a pranzo al mare con gli amici.

E se gli fai notare che sta mentendo si arrabbia con te, accusandoti di controllarlo e finendo per farti sentire in colpa. Per poi ripetere lo stesso schema qualche giorno dopo.

Non ti include nella sua vita

Se parte per un viaggio di lavoro, esce per un compleanno o si sente poco bene lo sai sempre all’ultimo minuto e magari perché sei stata tu a fare domande. In sostanza non ha alcuna intenzione di includerti nella sua vita e anche quando vi incontrate – quelle rare volte – non si sbottona raccontandoti qualcosa delle sue giornate e di ciò che gli succede.

Non condivide le sue emozioni

Non condivide mai con te le sue emozioni e si tiene tutto dentro, senza svelarti cosa prova davvero e come si sente. A volte hai come l’impressione che di fronte a te ci sia un muro emotivo e quando gli fai delle domande, anche dirette, tutto ciò che ottieni è il silenzio oppure delle risposte evasive.

Quando fai progetti cambia argomento

Quando inizia a parlare del prossimo week end, delle vacanze oppure di quel locale in cui vorresti andare lui cambia argomento. Evidentemente non ha alcuna intenzione di guardare più in là con te e preferisce viversi il momento, con la certezza che domani potresti non essere più nella sua vita.