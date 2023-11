G li piaci, ma ha paura? Se lui lancia messaggi contrastanti prova a interpretare i segnali per capire come agire (e iniziare una frequentazione)

Non tutti sono in grado di fare il primo passo, non tutti sono pronti in qualsiasi momento a iniziare una relazione. A volte a quella persona che ti interessa piaci, ma ha paura. Di cosa? Di innamorarsi, di soffrire di nuovo dopo una storia terminata oppure di ricevere un rifiuto da parte tua. Se è così armati di pazienza e preparati ad affrontare una situazione che potrà essere un po’ più complicata del solito.

Forse ci metterete un po’ di più a organizzare il primo appuntamento, ma se gli piaci (e lui ti piace molto) è il caso di impegnarsi e attendere. Dunque armati di pazienza e impara a decodificare i messaggi per capire se la persona che hai di fronte è interessata a te e se potrebbe nascere una bella storia d’amore.

Si interessa a te, ma non lo fa notare

Se ti chiama con una scusa per sapere com’è stata la tua giornata significa che sei nei suoi pensieri e che si preoccupa per te. Si tratta di un segnale bello e inequivocabile che gli piaci.

Quando siete insieme, si agita

Valuta la sua reazione quando siete insieme. Se è particolarmente agitato e cambia atteggiamento ogni volta che sei nei paraggi probabilmente gli piaci molto, ma si sente bloccato dalla paura. Forse teme che tu non sia interessata a lui oppure sta cercando un modo per farsi notare. In ogni caso prova ad attendere e non spaventarlo: potrebbe reagire allontanandosi.

Chiede di te

Alle tue amiche, ai colleghi che incontra, a quell’amico che avete in comune: se chiede sempre di te è probabile che gli piaci, ma ha solamente paura. Può darsi che stia sondando il terreno, ma non si sia ancora deciso a fare il primo passo, raccogliendo le informazioni che desidera dalle tue amiche. Niente paura: potresti chiedere alle tue amiche di fargli capire, anche indirettamente, che provi un interesse nei suoi confronti e che stai attendendo solo un suo gesto.

Si sente in imbarazzo

Anche se prova a nasconderlo quando vi incontrate si sente in imbarazzo. Se ha paura, ma gli piaci infatti finirà per risultare un po’ goffo nel tentativo di celare i suoi sentimenti. Probabilmente sta provando a fare colpo su di te, ma al tempo stesso è a disagio.

Non appena ti vede...sorride!

Quando vi incontrate in un locale o per strada la prima cosa che fa è...sorridere! Accade se ti piace una persona, anche quando hai paura. Se in tua presenza la sua espressione cambia vuol dire che è così tanto preso da te da non riuscire a trattenere la sua felicità che si legge chiaramente sul volto. Probabilmente è così assorto nei pensieri e sta pensando a te così tanto da non riuscire a fermare quel sorriso che affiora sulle labbra.

Parla poco

Se si è reso conto che gli piaci (tanto), ma ha paura, probabilmente cercherà di nascondere i suoi sentimenti, soprattutto in presenza degli amici. Quando sei nei paraggi smette di parlare oppure comincia a dire cose senza senso? Non stupirti! Forse vuole provare ad apparire distaccato e non mostrare agli altri quello che prova, anche a costo di sembrare maleducato.

Quando parlate si comporta in modo strano

Ti avvicini per chiedergli una cosa e pronuncia a stento due parole, gli chiedi cosa farà nel week end e balbetta. Probabilmente a questo punto è davvero cotto di te. Se non riesce a terminare una frase senza inciampare nelle parole forse si sente a disagio e non sa come approcciarsi a te, soprattutto perché la paura gli impedisce di ragionare in modo lucido.

Cambia look

Forse non ti dimostra che gli piaci a parole, ma lo fa con i gesti. Se quando dovete incontrarvi noti che cambia look, si veste o si pettina in modo differente, probabilmente sta facendo uno sforzo per ottenere la tua attenzione. Fagli capire che ha fatto colpo su di te, notando i suoi cambiamenti con delicatezza. In questo modo comprenderà non solo che i suoi sforzi non sono stati vani, ma anche che tu gli piaci...e tanto!

Cosa fare

Cosa fare se capisci che gli piaci, ma ha paura? In questi casi è importante agire in modo intelligente e con cura per evitare che la persona che hai di fronte si spaventi e si chiuda a riccio, respingendoti. Per prima cosa armati di pazienza, muovendoti a piccoli passi per arrivare al risultato che desideri. In questi casi sarebbe preferibile ragionare sempre step by step, cercando di creare un legame che sia sereno e senza forzature.

Il percorso per superare la paura d’amare potrebbe rivelarsi difficoltoso e lungo. Cerca di comunicare con lui e di parlare apertamente di ciò che provate. Solo in questo modo potrai aiutarlo non solo a gestire l’ansia, ma anche a comprendere che non è possibile evitare di legarsi per la paura di soffrire, negandosi degli attimi di felicità.