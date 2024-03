S ei in grado di metterti in salvo e capire quando una relazione farà soffire? Quali sono i segnali che ti dicono che non fa per te e che hai davanti una relazione tossica?

Come capire se una relazione ti farà soffrire

Quanti di noi sono in grado di cogliere i segnali che una relazione ci farà soffrire? Quando le relazioni procedono bene, sono fantastiche. Ma quando sono tossiche, hanno il potenziale per essere molto più dannose di quanto possiamo prevedere. Infatti, quando una relazione fa più male che bene, può mettere a dura prova la tua autostima, e alterare il corso della tua vita più di quanto tu possa pensare.

Insomma, meglio non sottovalutare le potenziali conseguenze di una relazione che ci fa stare male, e che con ogni probabilità – nonostante le nostre speranze – non ha grandi prospettive di miglioramento. Ovviamente non possiamo vivere una vita in cui evitare chirurgicamente qualsiasi sofferenza, e senz’altro dagli errori si impara. Però farsi un po’ di anticorpi non guasta mai: quindi è bene cercare di avere il polso della situazione, cioè di come sta andando davvero la relazione.

Può esserti molto utile avere presente quali sono i classici segnali di una relazione che non promette niente di buono. Di seguito ne vediamo alcuni che non devi mai ignorare.

Sei infelice più che felice

Nessuna relazione è garanzia di gioia assoluta, ci sono momenti difficili, momenti noiosi e momenti irritanti. Ma questi attimi sono passeggeri, appartengono a tutte le coppie, e la relazione nel suo insieme dovrebbe portarti più felicità che dolore. Quando invece l’infelicità si diffonde in tutte le altre aree della tua vita c’è qualcosa che non va. Specie se sei all’inizio di questa relazione o conoscenza, non andare avanti: questa dose di negatività non è una buona premessa per una storia d’amore.

Sei completamente distratta dal resto della tua vita

Il nuovo amore è totalmente felice e molto distraente. Quando le persone iniziano nuove relazioni, non è raro che il lavoro, gli hobby scolastici e gli amici passino in secondo piano rispetto a questo periodo di luna di miele. Ma in una relazione sana, dopo una prima fase di perdita di controllo, alla fine entrambi i partner riescono a rimettere in carreggiata la propria vita. Se la tua relazione ti allontana da tutto al punto da mettere a repentaglio i tuoi obiettivi, potrebbe trattarsi di un caso di tempismo inadeguato. Se non riesci a mettere in ordine le tue priorità, potresti dover mettere in discussione la tua relazione.

Non sei più te stessa

Ad alcune persone può succere di perdersi nella relazione. Smettono di fare le cose che amano e perdono interesse per le proprie passioni. Potrebbero farsi carico di ciò che piace al loro nuovo partner, oppure la relazione potrebbe diventare il loro unico interesse. Spariscono dalla circolazione con i propri amici, fondamentalmente sostituendoli in toto con gli amici del partner. Questo tipo di comportamento si può definire “codipendente” e può diventare seriamente problematico. Va bene dare tanto al partner, ma non si può dare proprio tutto. Fai il punto sulle cose che amavi e assicurati di amarle ancora.

Stai subendo violenza psicologica

Molte delle persone che incappano in una relazione tossica subiscono abusi, ma sentono che l’amore possa giustificare tutto, che l’amore sia tutto ciò che conta. Le persone che vivono relazioni abusanti sono consapevoli di non essere felici, ma allo stesso tempo attraversano una enorme difficoltà a sottrarsi a una relazione che non sta funzionando.

Inoltre questo tipo di relazione spesso è un continuo di alti e bassi, dove gli alti tendono a dare l’illusione che sia ancora qualcosa di bello e profondo da salvare, e in virtù di cui tenere duro durante i “bassi”. Non è vero. L’amore non è nulla senza rispetto, sicurezza e fiducia. È difficile perdere qualcuno che ami e accettare la realtà che la tua relazione non ti faccia bene, ma se rimani, c’è la possibilità che le cose possano solamente andare peggio.

Ricorda sempre che l’abuso non è solo violenza fisica. Se il tuo partner usa la rabbia e l’intimidazione, anche indirettamente, per farti sentire come se dovessi comportarti in un certo modo, o essere a casa a una certa ora, altrimenti finirai nei “guai”, allora ti trovi in ​​una situazione abusiva. Nessuna persona dovrebbe sentirsi prigioniera dei desideri di un’altra persona o vittima costante della sua rabbia.

Una relazione che farà soffrire non hai confini

Una relazione senza confini è una bomba a orologeria. I confini fanno sapere al tuo partner come vuoi essere trattata, con cosa ti senti a tuo agio, e molto altro ancora. Se non hai limiti, è probabile che passi la maggior parte del tempo a litigare, a sentirti turbata o piena di risentimento o a preoccuparti dello stato della vostra relazione.

Il tuo partner si approfitta di te

Ti occupi di tutto tu, materialmente ed economicamente, mentre il partner apparentemente non fa nulla? È difficile per te concentrarti sulle cose che ti rendono felice quando tutta la tua energia fisica ed emotiva viene impiegata per vivere la vita di due persone. Stiamo parlando dell’ambiente tossico che si crea quando un adulto consente a un altro adulto di evitare le responsabilità. Alla fine ti metterà a dura prova finché non raggiungerai un punto di rottura.

Stai aspettando che cambi

Se resti in questa conoscenza o relazione, aspettando che il tuo partner cambi, potresti aspettare per sempre. Questa attesa potrebbe rubarti tanto tempo prezioso che potresti dedicare a te stessa o ad altre persone più meritevoli.

Accontentarsi non va mai bene: è giusto che in un rapporto si trovino compromessi e punti di incontro, sarebbe impossibile non farlo, ma ben diverso è l’accettazione dei comportamenti sbagliati e nocivi del partner. Tutti ci cambiamo a vicenda nelle relazioni, ma è salutare solo quando amiamo i nostri partner, indipendentemente dal fatto che cambino o meno. Se stai aspettando quel giorno magico in cui il tuo partner diventerà chi vorresti che fosse, rimarrai quasi sempre delusa.