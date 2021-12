Questi segnali indicano che la tua relazione non ha dei confini sani

D elusione, stanchezza, perdono eccessivo. Siete sicure che il rapporto che state vivendo sia davvero ciò che desiderate? Ecco quali sono i segnali che possono indicarvi che la vostra relazione non ha dei confini sani (e che forse è meglio uscirne)

Quando si parla di relazioni e di sentimenti non esistono né regole né vademecum da seguire. Ognuno li vive come vuole, come può, come riesce. E questo anche in base alle peculiarità caratteriali di ciascuno, alla propria indole, alle diverse esperienze vissute, ai valori che si seguono, ecc. Ma attenzione, perché così come non si può stilare una lista di cosa da seguire per vivere una relazione “perfetta” (che comunque non esiste) ci sono dei segnali che vi possono indicare se il rapporto che state vivendo non ha dei confini sani.

Degli aspetti o atteggiamenti, vostri o del/la partner, che vi indicano chiaramente che qualcosa non va. E che la vostra relazione, seppur apparentemente senza problemi, può nasconderne di molti. Soprattutto per voi stesse e per il rispetto che vi dovreste dare sopra ogni altra cosa al mondo. Ma quali sono questi segnali che sarebbe meglio non trascurare mai e che vi indicano che la relazione che state vivendo non ha dei confini sani e costruttivi?

Mettere sempre al primo posto i bisogni del/la partner

Quante volte vi è stato detto che il bene si dimostra mettendo sempre al primo posto la persona che avete vicino? E quante volte avete rinunciato a qualcosa a cui tenevate in favore delle richieste del vostro/a compagno/a? Magari anche vedendovi indicare come egoiste o poco attente alla vostra relazione nel momento in cui avete preso una decisione senza che questo aspetto fosse rispettato?

Bene, sappiate che il mettere al primo posto sempre e costantemente le richieste o il bene di chi avete vicino, mettendo da parte voi stesse/i è uno dei sintomo più utili per prendere coscienza che nella vostra relazione non ci sono dei confini sani. Non c’è nulla di sbagliato, infatti, a tenere talmente tanto alla persona che avete vicino da mettere i suoi bisogni e il suo bene davanti a ogni cosa.

Ma farlo costantemente, dimenticandosi del proprio bene, dei propri bisogni, sogni, necessità ecc. è il segnale che vi siete totalmente scordate di voi. Del rispetto e dell’attenzione che vi dovete prima che a qualsiasi altra persona. Ecco, perché è importante mediare e imparare che prima di far star bene gli altri, dovete prendervi cura di voi stesse.

Dare senza mai ricevere significa non avere confini sani

Dare senza aspettarsi nulla in cambio dovrebbe essere il principio di base che governa la predisposizione a occuparsi di chi si ha vicino. Ma dare senza mai ricevere nulla in una relazione non è la stessa cosa. E non si parla di cose materiali ma anche e soprattutto di gesti e attenzioni che vanno a dimostrare, giorno dopo giorno, il bene che si prova, il rispetto e la cura verso il proprio/a partner.

Se nel rapporto che state vivendo questo genere di manifestazioni sono a senso unico, da voi al vostro/a compagno, allora è piuttosto chiaro che la relazione di cui fate parte non ha dei confini sani. E che uno dei due, voi, è quello che ne sta risentendo maggiormente. Tutti abbiamo bisogno di sentirci amati, considerati e coccolati da chi abbiamo vicino. E se questo non avviene forse sarebbe meglio fermarsi e domandarsi se è davvero questo il rapporto che si desidera vivere.

Provare mortificazione e/o delusione vero se stessi per nulla

Capita a tutti di non arrivare in tempo, di non riuscire ad assecondare una richiesta che ci viene fatta, di non riuscire ad aiutare la persona amata nei tempi e nei modi desiderati. Capita sì. E non c’è nulla di male. Se, quindi, il vostro stato d’animo cambia e vi sentite arrabbiati, delusi di voi, mortificati verso il/la partner sia in queste circostanze che in altre piccolissime questioni del vostro quotidiano in cui non riuscite a mettere al primo posto la persona amate, sappiate che no, quello che state provando non è uno stato d’animo giusto.

E la vostra relazione non ha confini sani. In un rapporto equilibrato, infatti, ci si aiuta quando si può, reciprocamente, con comprensione e senza giudizio e/o offesa nel caso in cui questo, per qualsiasi ragione, non può avvenire.

Perdonare tutto e non avere più dei confini sani

Infine, un altro segnale da non sottovalutare per capire se la relazione che state vivendo ha dei confini sani, riguarda la vostra propensione al perdono. Una qualità bellissima che fa di voi delle persone splendide ma che allo stesso tempo non deve sottomettervi a un rapporto dove tutto, anche ciò che a voi non sta bene, è consentito o ammesso. Ogni relazione vive di un equilibrio proprio, di aspetti che vengono accettati e condivisi da entrambe le parti, di valori reciproci, di cose comunemente decise che si possono o non si possono fare all’interno del rapporto che state costruendo.

Se il vostro perdono arriva per qualsiasi cosa fatta o detta dal partner, anche per quelle che chiaramente vanno contro la vostra idea di amore e bene ( bugie, tradimenti, parole sgarbate, ecc.), significa che la vostra relazione non solo non ha sani confini ma anche che state perdendo completamente il rispetto verso voi stesse. Verso ciò che siete e che fa parte del vostro sentire.

Non c’è nulla di male a reagire a qualcosa che fa soffrire o che non vi sta bene. E questo non potrà che giovare alla vostra relazione, riportandola sua una via più vicina a ciò che desiderate o facendola terminare. In favore di una rapporto migliore, piena e soprattutto di un ritrovato amore per voi stesse. La cosa più importante e sana di tutte.