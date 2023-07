D urerà o non durerà? Questo è il dilemma! Ma non se si impara a osservare i segnali che indicano se la relazione durerà poco o se siete destinati al vissero per sempre felici e contenti

Se c’è una cosa che tutte/i quante/i abbiamo imparato dalle favole che ci leggevano da piccoli è che, una volta che si incontra la persona giusta, il tanto sognato “tutti vissero per sempre felici e contenti” è davvero a portata di mano. O forse no. Elemento fondamentale di questo romantico obiettivo, infatti, sta proprio nell’incontrare la persona giusta, cosa che spesso non si ha la fortuna di conoscere subito, perdendo tempo in rapporti che presentano tutti i segnali che una relazione durerà poco, ma che nel mentre, non si riescono a vedere. O che molto più semplicemente non si sanno riconoscere.

Ecco perché è bene imparare a farlo, non per precluderci la possibilità di vivere comunque la relazione (scelta totalmente personale) ma più che altro per evitare di investirci troppo tempo e lacrime, quando è piuttosto chiaro che, quella in corso, è una relazione che durerà poco. Come dire, i segnali che indicano quanto è lontano il tanto desiderato “per sempre” esistono, basta imparare a scovarli e agire di conseguenza.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Quando è il momento di chiedere “cosa siamo?” in una frequentazione?

Come capire se una relazione durerà poco

Nulla di grave, ovviamente, dopo tutto è piuttosto normale che non tutte le relazioni siano destinate a durare, l’importante però è non perderci troppo tempo, evitando di soffrire inutilmente o di incaponirsi nel tentativo di cambiare una situazione che è destinata comunque a non avere seguito. Ma quali sono, quindi, questi famosi segnali che indicano che una relazione durerà poco?

Ovviamente ce ne sono diversi e questo anche in base agli attori protagonisti della coppia e alle loro caratteristiche e personalità. Ma di fatto, ci sono dei comportamenti che potremmo definire “alert” (le famose red flags) e che dovrebbero farci scattare un campanello d’allarme nei confronti della relazione che si sta vivendo.

Stare insieme

Sembrerà banale, ma uno degli elementi imprescindibili di ogni relazione è quello di trascorrere del tempo insieme, soli. Si, unicamente voi due. Che sia casa, al parco, al cinema, durante un weekend fuori porta non conta, il desiderio di stare insieme e di ritagliarsi dei momenti unicamente per la coppia ci deve essere.

Se manca e se con voi c’è sempre la compagnia di qualche amico/a (o ancora se il/ la partner è evitante e vi preferisce sempre altre persone) è chiaro che la relazione non durerà a lungo, già dalla sue primissime battute.

Rimanere in contatto quando non ci si vede

Allo stesso modo, poi, così come ci dovrebbe essere una sana e reciproca voglia di stare insieme, ci dovrebbe essere anche il desiderio di sentirsi e di rimanere in contatto se non è possibile vedersi. Nulla di morboso o pressante, certo, ma il genuino interesse nel sapere come sta l’altro, se ha trascorso una bella giornata, il sentire la sua voce, il decidere insieme cosa fare alla prima occasione in cui vi vedrete.

Se questa voglia di contatto manca, è chiaro che manca anche la base su cui creare un rapporto serio e, quindi, la vostra relazione durerà poco.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come si costruisce davvero una relazione esclusiva

Se non si parla mai di futuro la relazione durerà poco

Non serve parlare di matrimonio per assicurarsi che la relazione che si sta vivendo duri nel tempo, ma vero è che se non si parla mai di futuro è piuttosto chiaro che la storia in corso non avrà una lunga durata. Progettare le cose da fare, un viaggio, fantasticare sul domani, sono cose assolutamente normali all’interno di una relazione, a prescindere che le si faccia o meno.

Se però non ci si concede o non si ha la voglia nemmeno di immaginare il futuro, forse sarebbe meglio mettere in conto che la relazione durerà poco, anche solo per una differenza abissale di desideri tra le parti.

Mancanza di supporto

Ed ecco uno dei maggiori segnali che dovrebbero farvi comprendere che la relazione durerà poco, o che dovreste farla terminare al più presto, la mancanza di supporto reciproco.

Se ci si rivolge solo critiche, se si sottolineano solo le mancanze dell’altro e allo stesso tempo i propri bisogni personali, se non si cerca di sostenere il/la partner nel momento del bisogno o nelle sue vicissitudini quotidiane, se si tende a sminuire l‘altro per elevare se stessi, se si vuole dominare la conversazione dimenticando di ascoltare, ecc. si stanno avendo dei chiarissimi segnali che qualcosa non va. E che la relazione, in questo modo, non solo durerà poco, ma non dovrebbe durare affatto.

Ecco perché è importante prestare attenzione al rapporto che si sta vivendo, perché anche dalle piccole cose e dagli aspetti più semplici è possibile capire come andrà a finire, decidendo se e come intervenire. Assicurandosi più felicità e meno sofferenza possibile.