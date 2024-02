I sensi di colpa ci vengono spesso celati dal partner, per vergogna, insicurezza, o persino perché "inutili": quali sono i segnali che ti rivelano che il partner è afflitto da sensi di colpa?

Il senso di colpa nelle relazioni è abbastanza comune. Si manifesta nelle nostre relazioni più strette, come quelle con il partner, un genitore o un amico intimo, e può essere giustificato o ingiustificato. A volte è solo una nostra proiezione verso l’altro, e ci convinciamo di essere in errore. Non solo, il senso di colpa spesso è proprio causato dal partner stesso, che ci “manipola” sottolineando una nostra mancanza (vera o presunta) nella relazione, inducendoci a sentirci in colpa.

Ma come facciamo, invece, a capire quando l’altro si sente in colpa per qualcosa che ha fatto e che, in alcuni casi neanche sappiamo (come una bugia o un tradimento)? Come capire se il partner ci sta nascondendo qualcosa? Ci sono una serie di segnali, evidenti o impercettibili, che ci permettono di comprendere che il partner è afflitto da sensi di colpa. Andiamo a vedere quali sono.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Queste sono le strategie che funzionano per riconoscere i bugiardi

Il partner cambia comportamento

Il più grande segno di sensi di colpa di un partner è un cambiamento drastico nel suo comportamento: può apparire più presente, vi riserva attenzioni come mai prima, oppure vi ignora, diventa aggressivo, o vi sembra improvvisamente distante e diverso dal solito.

Siamo portati a pensare che il distacco, l’aggressività, la passività del partner siano gli unici indici del senso di colpa latente e nascosto, ma anche l’eccessiva presenza dovrebbe farci riflettere.

Un altro segno comune del senso di colpa, infatti, è rappresentato dal fatto che improvvisamente vi riempia di attenzioni extra, di complimenti e di regali, accetti di fare cose che di solito si rifiuta di fare (dallo shopping a una cena fuori o un cinema) e sembri essere disposto ad accontentarvi in ogni modo.

Perché farlo senza alcun motivo di punto in bianco, e cambiare senza che neanche glielo abbiate chiesto? Si sente in colpa perché vi sta nascondendo qualcosa. Dunque, la sua coscienza lo obbliga a rimediare, attivando dei meccanismi di preservamento della vostra relazione, e di assecondamento nei vostri confronti.

Gesti fisici che indicano sensi di colpa

Il partner che prova sensi di colpa, magari per un tradimento o una menzogna, ha la tendenza evitare il contatto visivo, quasi per paura che possiate leggere nei suoi occhi ciò che ha fatto o che non vi ha detto.

Può sentirsi a disagio nell’abbracciarvi o baciarvi, come se non “meritasse” quel tipo di attenzioni, o per sfuggire a un avvicinamento tale che potrebbe fargli confessare tutto. Si tratta di una strategia di difesa, spesso inconsapevole, che fa scattare un meccanismo per evitare la realtà, l'ammissione della sua colpa e la gestione del problema in una conversazione sincera e leale.

Questo avviene anche quando il senso di colpa è per cose banali, per le quali potreste persino non prendervela (come l’aver rotto qualcosa in casa), ma l’insicurezza del partner è tale da spingerlo a evitare quasi ogni contatto fisico con voi. Insomma, si vergogna, e persino un vostro sguardo potrebbe ledere il suo equilibrio, qualunque sia la causa dei sensi di colpa.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Le persone passivo aggressive possono farci del male: ecco come si riconoscono e gestiscono

Cambia in camera da letto

Un cambiamento improvviso può includere anche ciò che avviene tra le lenzuola. Potrebbe evitare il contatto fisico anche a letto, se già vi sta evitando altrove, o provare una irrefrenabile voglia di avere rapporti con voi, per sfogare il suo nervosismo o compensare ciò in cui sta mancando nei vostri confronti.

Accetta tutto senza reagire

Come attaccare qualcuno se ci sentiamo in colpa? È praticamente impossibile da fare, la nostra coscienza ci impedisce (quasi sempre) di infierire sul comportamento del partner, se noi per primi siamo in difetto verso questa stessa persona. Essere geloso, aggressivo, intransigente farebbe sentire il partner ancora più in difetto.

Crede che, lasciandovi delle libertà extra e diventando più comprensivo, lo sarete anche voi a vostra volta una volta scoperto cosa ha fatto o non detto. Un meccanismo egoistico, nonostante l’apparente “generosità”, poiché questa non è incondizionata, ma subordinata al senso di colpa. Solo voi che conoscete bene la persona che avete accanto siete in grado di accorgervi che c’è qualcosa che stona in questa improvvisa apertura e relax verso ogni vostra azione, anche verso quelle che di solito provocavano davvero fastidio a lui/lei.

Geloso del suo cellulare

Se il vostro partner non è mai stato geloso del suo cellulare, lo ha sempre lasciato in giro o aperto, non ha mai nascosto le sue chat, e improvvisamente sembra nascondere tesori inestimabili in esso, c’è qualcosa che non va.

Potrebbe anche essere preso dalla preparazione di una sorpresa, di un viaggio, di una festa di compleanno, e sentirsi in colpa perché lo sta facendo alle “vostre spalle”, anche se per voi, ma in ogni caso questo è un inevitabile sintomo che qualcosa non lo fa essere sereno. Perché improvvisamente nascondere il cellulare e tenerlo sempre in mano, se fino al giorno prima non gli era mai interessata tutta questa privacy?