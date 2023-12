C apire se il partner ci controlla potrebbe non essere sempre facile. Mentre alcuni possono agire apertamente in modo minaccioso, altri potrebbero ricorrere a sottili manipolazioni nel tentativo di “tenerci sotto controllo”.

Come capire se il partner ci controlla? Forse tutto è iniziato con la tua ragazza o il tuo ragazzo che volevano trascorrere tutto il loro tempo con te e imparare tutti i dettagli della tua vita. È stato fantastico ricevere così tante attenzioni. Ma ad un certo punto, lungo il percorso, ha iniziato a sembrarti un po’ troppo per te. È difficile stabilire esattamente quando.

Quello che sai è che ti senti sempre più riluttante a fare certe cose da sola o a prendere alcune decisioni in modo indipendente. Ti sembra di sentire la mancanza della privacy e dell'autonomia che avevi una volta. Senti di dover calcolare ogni mossa del tuo partner in anticipo per poter sfuggire alle sue domande.

Se questo è il caso, potresti avere una relazione di controllo: questo è uno dei tanti comportamenti che non dovesti tollerare, e che rendono la relazione tossica.

Cosa accade quando il partner ci controlla?

La risposta è semplicissima: perdiamo libertà e indipendenza. Ma sebbene il controllo possa essere evidente quando il tuo partner ti chiede esplicitamente di comportarti in un certo modo, ci sono alcune tattiche di manipolazione e modi di controllo più sottili che potrebbero portarti a sentirti confusa e sopraffatta.

Imparare a riconoscere alcuni dei segnali di un partner controllante può aiutarti a prendere una decisione consapevole sulla tua relazione, altrimenti rischierai di perdere anche amicizie, hobbies, voglia di svolgere determinate attività, e, in alcuni casi più gravi, anche il contatto con la tua famiglia.

Vari gradi di controllo nella relazione: come ci sentiamo?

Alcuni dei comportamenti di controllo del tuo partner potrebbero essere così sottili o emergere così gradualmente che all’inizio possono essere difficili da rilevare. Potresti anche iniziare ad abituarti ad alcuni di essi. E poi, un giorno, potresti renderti conto che ti è impossibile uscire da questa situazione.

Non tutti i partner controllanti, però, si comportano allo stesso modo. Esistono molti gradi di controllo e il controllo può essere sottilmente integrato nella tua relazione.

Ciò che conta davvero è come ti senti riguardo a questi comportamenti. Ti fanno sentire insicura e a disagio? Questo potrebbe essere di per sé un segnale di allarme. Ognuno di questi comportamenti da solo potrebbe non significare nulla in particolare. Ma se il tuo partner si comporta ripetutamente in questo modo e non tiene conto dei tuoi interessi, bisogni e opinioni, potrebbe star cercando di controllarti.

Segnali che il partner ci controlla

Quelli di seguito sono segnali da tenere d'occhio sempre. Vediamoli insieme:

Prende decisioni per te

Il primo segnale di un partner che ci controlla è il fatto che cerchi di prendere decisioni per noi. C’è una linea sfocata tra attenzione e pressione. Ma potrebbe prendere il sopravvento quest'ultima se il tuo partner prende abitualmente decisioni per te.

Forse insiste sempre per portarti ovunque, o ruba tempo ai tuoi programmi. Potrebbe anche prendere accordi con i tuoi amici senza chiedertelo prima. Se non d'accordo con il modo in cui ti vesti, potrebbe dirtelo, oppure iniziare lentamente a "cambiare il tuo guardaroba" acquistando abiti specifici come regali.

È iperprotettivo

I partner controllanti sono iperprotettivi: è vero, prendersi cura di te non equivale a controllarti, anche se a volte potrebbe essere difficile per te distinguere. Un partner potrebbe essere iperprotettivo se ti chiede con chi sei uscita, si arrabbia se non rispondi subito a una telefonata o si comporta in modo geloso nei confronti dei tuoi amici e della tua famiglia. Qualcuno arriva a sostenere che tu sia al sicuro solo quando è nei paraggi. Un partner controllante potrebbe essere presente ai tuoi appuntamenti medici, prepararti una dieta speciale o consigliarti contro quel collega che non gli piace.

Ti fa gaslighting

Una persona che controlla può avere difficoltà ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Potresti affrontare un partner controllante che ribalta la situazione. Potresti persino ritrovarti a scusarti per qualcosa di cui non sapevi di doverti pentire.

Ti critica su ogni cosa

Non manca poi la critica, che può consistere nel fare battute su di te di fronte ad altre persone, denigrare il modo in cui ti vesti o sottolineare sempre gli errori. Con il passare del tempo, le critiche costanti possono erodere il tuo senso di fiducia in te stesso e potrebbero anche portarti ad agire in determinati modi per evitare di essere criticato.

Cerca di isolarti

Arriviamo poi ad uno dei segnali più allarmanti, e che troppo spesso si sottovaluta: il comportamento isolante, come chiudere la conversazione quando condividi storie su altre persone o alzare gli occhi al cielo quando rispondi alle telefonate.

Può anche essere più evidente. Un partner controllante potrebbe lamentarsi di quanto tempo trascorri con altre persone, come amici o familiari. Arriva persino a umiliare i tuoi cari o dire che hanno una cattiva influenza su di te. Potrebbe anche agire in certi modi creando attriti quando i tuoi amici o la tua famiglia sono nei paraggi.

Ci sono partner che possono anche isolarti richiedendo la tua attenzione in caso di crisi, per impedirti di portare a termine i piani con altre persone. Potrebbero riservarti il ​​trattamento del silenzio ogni volta che scegli di trascorrere del tempo con qualcun altro.

Invade la tua privacy

Un partner controllante potrebbe richiedere di vedere la tua cronologia chat recente o potrebbe leggere il tuo diario mentre sei al lavoro. Potrebbe anche chiederti costantemente cosa stai pensando o come ti senti, o monitorare la tua attività, ad esempio seguirti con l’auto o tenere traccia di ciò che stai facendo attraverso i social media.

C'è chi chiede o pretende di avere le tue password dicendo che se non hai nulla da nascondere non devi temere. Hai diritto alla tua privacy e chiedere di non farlo è un segno di un partner controllante.

Infine, se dici "no" a qualcosa, un partner che ti controlla potrebbe provare a dissuaderti. Questo vale anche per i confini fisici. Ad esempio, pianifichi con qualcun altro e fai sapere al tuo partner che non sarai disponibile, ma il tuo partner si presenta a casa tua senza invito.