V uoi rendere migliore il tuo profilo Tinder e fare il pieno di nuove conoscenze? Ti spieghiamo come fare

Se è vero che non bisogna mai giudicare dalle apparenze, è vero anche che il nostro aspetto fisico rappresenta un po’ il nostro bigliettino da visita, soprattutto quando è l’unico mezzo che abbiamo a disposizione per farci conoscere. Ecco perché è importante scegliere le foto su Tinder, sono loro che parlano di noi.

Anche se è importante ribadire che non bisogna mai soffermarsi esclusivamente sull’aspetto fisico, non possiamo non considerare l’importanza che questo ricopre quando parliamo di conoscenze che nascono nel virtuale. Il primo approccio, infatti, è basato esclusivamente sull'apparenza. E questo è vero soprattutto su Tinder.

Ecco perché, se abbiamo scelto di utilizzare la celebre dating app per fare nuove conoscenze, è importante capire come sfruttare al meglio tutte le opportunità che abbiamo. Anche attraverso le fotografie del profilo. magari accompagnate dalle giuste frasi per bio di Tinder.

Perché le foto sono importanti su Tinder

Le foto sono l'elemento centrale di qualsiasi profilo Tinder, assieme a una breve ma accurata biografia che parla di noi. Si tratta del principale fattore che ci rende interessante agli occhi di visita il nostro profilo.

Non è solo una questione di aspetto e quindi di "superficialità", e capirlo basta fare il ragionamento inverso. Quali foto su Tinder e sulle altre dating app ti risultano più gradevoli e convincenti? Sicuramente quelle che riescono a darti un'idea abbastanza realistica della persona che c'è dall'altra parte: bene lo stesso vale più o meno per tutti.

E allora scopriamo come scegliere quali foto mettere su Tinder e sulle dating app.

Scegliere le foto su Tinder: l’originalità

Quante volte sfogliano i profili di Tinder degli altri ci siamo annoiate davanti alle solite pose? La verità è che tutti quei petti nudi, quegli sguardi ammiccanti e quelle foto impostate ci hanno annoiate. Ecco, può succedere la stessa cosa anche dall’altra parte.

Per scegliere le foto su Tinder, e farsi riconoscere nel mare magnum delle iscritte, dobbiamo essere originali. Possiamo, per esempio, inserire delle foto spontanee o dove siamo intente a fare altro. Così da far conoscere, anche se in minima parte, l'aspetto autentico di noi.

No alle gallery di soli selfie

Subiamo tutte, indistintamente, il fascino dei selfie, che è diventato a tutti gli effetti una forma di espressione comunissima dei nostri tempi, con la quale ci siamo abituati a comunicare. La tecnologia non ha fatto che inseguire questa tendenza, ed ecco che tra fotocamere frontali sempre più efficienti e filtri di ogni tipo per sentirsi belli anche dopo una notte insonne, scattare un selfie è letteralmente uno dei gesti più diffusi al mondo, e uno degli soggetti fotografici più gettonati sui social.

Scattare un selfie è un gesto facile e immediato: ecco perché la maggior parte delle persone iscritte su Tinder tende a creare delle gallerie esclusivamente costituite da selfie. Attenzione però, perché in questo modo avremo una gallery monotona e poco di impatto. Meglio variare, inserendo anche foto a mezzo busto o a figura intera: non dobbiamo essere noi a spiegarvi che più si dià un'idea completa del proprio aspetto e meglio è.

Scegliere le foto su Tinder: non ostentare

Belle macchine, gioielli vistosi, borse costosissime: è davvero questo che vuoi mostrare a un potenziale primo appuntamento? Probabilmente no. E se non è un’immagine superficiale e frivola, quella che vuoi restituire di te, il consiglio è quello di puntare sulla semplicità.

Se non sapete come fare a scegliere le foto su Tinder, lasciatevi consigliare anche dalle persone che vi conoscono di più o dalle vostre amiche. Chiedete a loro di aiutarvi a selezionare le immagini che più vi rappresentano in tutta la vostra autenticità. E poi pubblicatele. Vedrete che sarete apprezzate.

Un altro esperimento interessante è fare un piccolo test su Instagram: provate a pubblicare le stesse foto sul vostro profilo Instagram, e scoprite quali raccolgono maggiori consensi.

Attenzione alle foto in compagnia

Sono moltissime le persone che tendono a scegliere le foto su Tinder in maniera casuale e quindi errata. D’accordo, non stiamo parlando di un profilo con migliaia di follower da gestire, ma se volete fare nuove conoscenze e magari anche trovare l’amore grazie a questa dating app, dovrete impegnarvi un po’ di più.

Tra gli errori più comuni che si commettono, quando di crea un profilo su Tinder, c’è quello relativo alle foto. In molti tendono a pubblicare immagini in compagnia di altre persone. Una scelta, questa, sbagliatissima.

Non solo perché potrebbe infastidire tutte le persone che sono coinvolte nelle foto (non tutti ci tengono ad avere visibilità nelle dating app), ma anche perché così non sareste riconoscibili. E nessuno ha voglia di giocare a “Indovina chi”.

Inoltre, banalmente, potreste trovarvi davanti alla fastidiosa situazione in cui un uomo, anche solo per fare il simpatico, inizi a fare commenti su una vostra amica. Non vorrete mica che accada?

Non mettere foto false

L’ultimo consiglio su come scegliere le foto su Tinder, in realtà, è forse il più scontato, ma doveroso da inserire nella nostra lista. Indipendentemente da quello che state cercando su questa dating app, presupponiamo che l’obiettivo comune di tutte sia iniziare un rapporto, di qualsiasi entità esso sia, basato sulla fiducia.

Le foto false, quindi, non vanno mai assolutamente neanche contemplate. Non abbiate paura di mostrarvi per quelle che siete, con tuti i vostri difetti e i vostri pregi. Saranno proprio tutte quelle caratteristiche che vi contraddistinguono in maniera univoca a farvi scegliere da chi sta dall’altra parte.