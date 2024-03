S apete cosa è una safe word e che importanza ha in un rapporto sessuale? Vediamo le varie funzioni di questa parola che vi farà sentire al sicura anche durante le pratiche più estreme.

Cosa significa "safe word"

Quando si decide di praticare determinate pratiche sessuali, estreme o meno, è molto comune optare per una safe word, e anche molto consigliato farlo. La letterale traduzione di "safe word" in italiano è "parola di sicurezza". Stiamo parlando di una parola di stop, un segnale che una delle due parti (in particolare quella sottomessa, nel caso ci sia) lancia all’altra per fermare l’atto sessuale quando avverte di non poter andare avanti. In altre parole: si tratta di un modo per segnalare che il consenso che è stato dato all'inizio dell'atto è venuto meno.

Se non vi è ancora chiaro il significato di safe word, o se volete sapere quando e come usare una safe word nel modo giusto, continuate a leggere.

Che cosa è la safe word e perché si usa nel sesso

Una parola di sicurezza è uno strumento progettato per l'uso negli spazi sessuali (solitamente in quelli kink e di sottomissione) per mantenere tutti i partecipanti il ​​più sicuri possibile. Durante i rapporti sessuali possono esserci parole sicure per indicare la necessità di fermarsi immediatamente, la necessità di rallentare o di controllare, ci sono safe word non verbali alternative per quando il gioco perverso impedisce di parlare.

Sebbene le parole sicure siano pensate principalmente come qualcosa da usare negli spazi di pratiche più estreme, incorporarle nella vita sessuale quotidiana può essere una buona pratica per chiunque, comprese le persone che non sono interessate ad esplorare certe pratiche, perché vi farà sentire più serene in ogni rapporto. Le safe word forniscono un modo semplice, rapido e chiaro per comunicare esattamente ciò di cui hai bisogno in questo momento, con possibilità minime di errori di comunicazione.

Esempi di safe word: verbale

Proprio come abbiamo detto sopra, non esiste un solo tipo di parola sicura. Alcuni momenti richiedono parole sicure verbali, altri richiedono parole sicure non verbali e diverse preferenze informano le persone sulle decisioni su quali parole sicure siano le migliori per loro.

Nei rapporti di sottomissione o di giochi sessuali che esulano dal rapporto tradizionale, c'è qualcosa chiamato non consenso consensuale. Ciò significa che, mentre tutte le persone coinvolte nell’atto hanno acconsentito con entusiasmo a tutto ciò che accadrà, stanno mettendo in scena una fantasia di non consenso, che può rendere inefficaci il “no”, lo “smettila” o il “non fare” come parole di sicurezza. In questi tipi di scenari, utilizzare una parola sicura che non sia correlata al sesso o alla scena in cui ti trovi può essere una buona scelta. Possono essere parole come il nome di un frutto, di una città, di un oggetto, insolite da nominare durante un rapporto sessuale, e che quindi il partner riconoscerà come un vero “smettila, fermiamoci”. La chiave è scegliere una parola che normalmente non diresti durante il sesso o durante il gioco erotico.

La safe word non verbale

Ci sono momenti, durante determinate pratiche sessuali e fetish, in cui la possibilità di parlare può essere limitata; tuttavia, ciò non significa che le parole sicure non siano necessarie. Anzi, può essere particolarmente cruciale stabilire segnali sicuri quando un metodo di comunicazione è stato eliminato dal gioco. I segnali di sicurezza non verbali possono essere cose come: strizzare una parte del corpo, schioccare le dita, pizzicare, battere un piede. Ovviamente, questi sono solo esempi, ma ogni coppia può decidere il proprio segnale di stop non verbale.

Sistema del semaforo nel sesso

Un'altra varietà di safe world è il così detto sistema del semaforo. Usare questo metodo può essere uno strumento utile, in quanto non salta direttamente da "sì, mi fa bene" a "fermati adesso" e ti dà una parola specifica da usare quando vuoi che il tuo partner rallenti un po' senza porre fine alle cose completamente. All'interno del sistema semaforico la parola verde vuol dire “va tutto bene, continua così”, giallo significa “devi rallentare, iniziare a concludere” e rosso “ferma tutto immediatamente”.

Puoi anche trovare modi per alterare il sistema del semaforo per il gioco non verbale. Se di solito tocchi la gamba del tuo partner per segnalare la tua parola sicura, tre tocchi potrebbero significare verde, due tocchi potrebbero essere gialli e un tocco (il più veloce e semplice) segnalerebbe rosso.

Decidere una safe word

Esiste una forma di safe word che ha più senso per te? Se stai partecipando a un gioco che può limitare la tue capacità di parlare, sarebbe importante avere una safe word non verbale.

Ad alcune persone piace scegliere sia una safe word verbale (o il sistema del semaforo) sia una safe word non verbale che può essere utilizzata come riserva. Il sesso può evocare forti emozioni e alcune persone possono non parlare quando sono estremamente eccitate o emotivamente sopraffatte. Avere un'opzione secondaria per una safe word non verbale può aiutare a mantenere tutti al sicuro e a proprio agio, anche se non sei impegnato in giochi perversi. Ricorda: la tua parola sicura dovrebbe essere facile da pronunciare, non avere un suono simile a quello che potresti dire durante il sesso/il gioco e non dovrebbe essere facile da interpretare male affinché sia ​​una parola sicura efficace.