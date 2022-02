L’infedeltà del tuo partner ha causato una ferita profonda nel vostro rapporto? Come si ritrova la fiducia dopo un tradimento? Ecco alcuni utili consigli per trovare la risposta che cerchi e affrontare questo periodo doloroso

Il tradimento, in qualunque sua forma, è capace di lasciare profonde ferite nell’anima, ma quando si parla del partner il dolore può coinvolgere e degradare sia l’autostima che la fiducia riposta nella coppia. Quando si parla d'amore, l'infedeltà rappresenta quasi un lutto, l’incipit di un capitolo traumatico della vita di chi lo subisce e della coppia stessa, fedifrago compreso, che spesso desidera soltanto ricostruire la fiducia persa a causa di un errore di cui è sinceramente pentito.

Ed è qui che la situazione si complica, perché se è vero che in molti casi un’infedeltà non può essere perdonata, ci sono situazioni in cui ritrovare la fiducia dopo un tradimento può davvero rinsaldare il sentimento. Ma come si ritrova la fiducia dopo un tradimento? Come si può riuscire a perdonare e a riprendere in mano la propria storia d’amore in maniera serena e rispettosa? Ecco qualche suggerimento utile da mettere in pratica.

Comunicate apertamente tra voi

Partiamo da un presupposto fondamentale: se il nostro partner ci ha tradito abbiamo il diritto di provare tutto il corollario di sentimenti confusi, dolorosi e negativi che sentiamo dentro. Abbiamo il diritto di stare male, di prenderci del tempo per riflettere, per rimuginare, arrabbiarci, sfogarci, di chiudere la porta al confronto con chi ci ha tradito sino ad ergere un vero e proprio muro invalicabile.

Ma se questo è innocuo nel breve termine, a lungo andare può portare alla disintegrazione della coppia senza nemmeno aver provato a darsi la chance di comunicare a dovere. Per questo il primo consiglio per ritrovare la fiducia dopo un tradimento è quello che di imparare a comunicare apertamente tra partner. Lo sappiamo, potrebbe risultare doloroso e scomodo, soprattutto all’inizio, ma lo dobbiamo innanzitutto a noi stesse.

Abbiamo il diritto di avere delle spiegazioni, che possono far male, ma che sono necessarie per valutare appieno la situazione e decidere se troncare la storia o darle un’altra possibilità. Ascolta le spiegazioni del tuo partner e parla apertamente di come ti senti. Cosa ti ha ferito? Che cosa provi? Cos'è che ti aspetti? Di cosa hai bisogno per riscostruire la fiducia? Parlatene, comunicate apertamente tra di voi. Fatelo nella maniera più sincera e costruttiva possibile, lo dovete a voi stessi e a tutto ciò che avete investito nel vostro amore.

Valuta se puoi perdonarlo davvero

La comunicazione non è andata a buon fine? La ferita è troppo profonda per essere rimarginata? Purtroppo non è detto che la fiducia possa essere sempre recuperata.

Valuta con consapevolezza se puoi perdonare davvero il tuo partner, se puoi continuare a riporre fiducia in lui. Valuta soprattutto se l'hai visto sinceramente pentito di un gesto che ti ha procurato così tanta sofferenza.

Altrettando importante è la valutazione di ciò che tu sei disposta a fare. Se sei tu stessa a poter perdonare, a riuscire a non trascinare per gli anni a venire il peso di un fardello di cui potresti non riuscire a liberarti. Potrebbero diventare anni di recriminazioni e dita puntate, di accuse e rimproveri che si susseguono a causa di un “fantasma” difficile da eliminare.

Circondati di persone positive

Se a causa di un tradimento i pensieri negativi opprimono la tua mente e non ti permettono di ragionare lucidamente e vivere serenamente, affidati alle persone capaci di avere un impatto positivo sulla tua vita. Amici e familiari possono aiutarti a focalizzare l’attenzione su altro, a svagarti, distrarti, ma non solo. Possono dare un punto di vista diverso sulla situazione, aiutarti a valutare ciò che è accaduto e soprattutto a non farti sentire sola.

Se infatti il tradimento non è dipeso da noi, il modo in cui vogliamo continuare a vivere la nostra vita dipende solo da noi. Ma per poter scegliere se continuarla, con fiducia, accanto al nostro partner abbiamo bisogno di avere accanto le persone che amiamo. Persone che con la loro dedizione e la loro positività possono aiutarci ad affrontare questo periodo difficile e a prendere la decisione più giusta.

Terapia di coppia

Quella che ormai è diventata un’esigenza sempre più comune per le coppie (anche in assenza di problemi legati a rapporti extraconiugali) può diventare davvero essenziale quando subentra un tradimento.

Rivolgersi a un professionista quando si provano emozioni intense e confuse tipiche di un’infedeltà, aiuta moltissimo nel processo di guarigione.

Affrontare il problema in coppia, chiarire ciò che si prova e analizzarlo insieme in una serie di sedute con uno psicoterapeuta, aiuterà ad avere una comprensione comune di ciò che è accaduto e sarà fondamentale per cercare di ristabilire la fiducia alla base di ogni solida storia d’amore che si rispetti.