U na persona narcisista potrebbe avere l'ardire di tornare nella nostra vita, ma ecco come fare quando questo tipo di persone ritornano a farsi sentire

Com'è che si dice? A volte ritornano. Ebbene sì, il ritorno del narcisista è un grande classico. Specie quando riusciamo a tagliare in tempo (ma anche quando il legame si è trascinato pure troppo) può capitare che le persone che ci hanno scombussolato la vita con il loro atteggiamento tossico possano tornare a creare un altro po' di scompiglio. Questo succede soprattutto con il narcisista, quella persona che crede che tutto giri attorno a lei e che molto spesso crea molti danni nelle vite delle altre persone.

Chiaramente tutte le persone possono tornare, ma il narcisista rientra in scena per una serie di motivi ben definiti e connessi agli specifici tratti della sua personalità. Ecco perché è importante capire quali sono le mosse di chi si comporta in questo modo e che cosa fare in questi casi, perché è molto facile cadere nella trappola insidiosa del revival. Scopriamo insieme come comportarsi in questi casi e quali sono le "armi" da utilizzare.

Ogni narcisista ha il suo copione

Le persone con tratti della personalità narcisistici possono avere la tendenza a voler tornare in scena. Se questo accade però il vero motivo non è l'essersi reso conto di amare l'altra persona, ma ha più a che fare con il tornare ad avere il controllo dell'altro, o quantomeno tornare ad avere un'influenza nella sua vita.

Alla luce di tutto questo, possiamo dire che il narcisista segue un pattern molto preciso, talmente accurato e prevedibile da essere molto semplice da notare (almeno dall'esterno). Si tratta di uno schema di comportamento che può essere definito anche "copione".

Può accadere che ci siano una serie di gesti del tipo: messaggi nel cuore della notte, oppure mazzi di fiori, inviti a cena, promesse enormi che non verranno mai mantenute. Per esempio, se amate la musica, potete star certe che il narcisista si presenterà alla vostra porta con due biglietti per il concerto della vostra band preferita (uno per voi uno per lui), magari in prima fila o nel pit. Se ci troviamo di fronte ad una persona particolarmente abbiente, aspettatevi anche dei regaloni enormi o dei viaggi organizzati apposta per voi.

In definitiva, questi gesti piccoli o grandi sono solo un modo subdolo per attirare nuovamente accanto a sè l'altra persona, per poi tornare a fare le stesse identiche cose di prima, ovvero dileguarsi nel nulla tenendo l'altr* sulla corda.

Ma non tutti i ritorni sono uguali

Le promesse e le aspettative sono le stesse, ma le modalità del ritorno variano da persona a persona. Alcuni si limitano ad un messaggio su Whatsapp, i più romanticoni possono anche spingersi a scrivere una mail farcita di complimenti e di scuse, ma non si andrà mai oltre "l'amore" epistolare. Questo tipo di approccio viene chiamato ritorno a basso impegno e a bassa frequenza, ottimo per attrarre le persone più sensibili e deboli.



Dopo qualche messaggio e qualche conversazione nel cuore della notte, è probabile che queste persone tornino a fare finta che l'altra persona non esista. Magari lasciando sempre qualche piccola traccia della propria aleatoria presenza, magari visualizzando le stories su Instagram o lasciando like tattici ai post sui social. Questo orbiting è finalizzato a capire se l'altro è ancora controllabile o se al contrario è andato davvero avanti e c'è qualcun altro nella sua vita.



Se il bersaglio del narcisista non reagisce, c'è da aspettarsi che i tentativi di contatto si moltiplichino, sempre restando però nell'ambito dei social o della messaggistica. In questo caso parliamo di ritorno a basso impegno ma ad alta frequenza, proprio perché si rimane nella sfera del virtuale, ma in questo caso il narcisista è molto più presente.



Ma ecco che arriviamo ai narcisisti più audaci e frizzantini, quelli che si fanno vivi molto poco, ma quando succede lo fanno in grande stile. Vi inviterà a cena nel vostro ristorante preferito o vi chiederà di andare insieme a quella mostra che tanto volevate vedere. Se si sentono particolarmente ispirati e spendaccioni, si spingeranno anche a regalarvi metà della vostra wishlist di Amazon.

Poi però ecco tornare il nulla cosmico. Sparirà nel nulla come Milord in Sailor Moon. Questo viene definito impegno a bassa frequenza ma ad alto impegno, quindi c'è un certo dispendio di energie ma accade molto raramente, quanto basta per tenere in pugno l'altra persona.



Infine, arriviamo a quelli che non vogliono proprio mollare l'osso. Fra di voi è finita, non vi frequentate da un bel po', ma il narcisista ha voglia di tornare a giocare con voi. Magari gli avete fatto capire più volte che non c'è trippa per gatti e quindi lui sente di star perdendo il controllo su di voi. In questo caso passa all'attacco inondandovi di attenzioni.

Aspettatevi di tutto, dagli inviti frequenti alle vere e proprie proposte di matrimonio. Una volta che questo love bombing va a segno, anche dopo mesi, il narcisista sparirà meglio di Houdini mandando nuovamente in fumo le vostre speranze.

Come comportarsi al ritorno del narcisista?

Il ritorno di un narcisista non è forse la regola ma è fortemente probabile, proprio perché per questo tipo di persona non è facile accettare che l'altro abbia deciso di non avere più niente a che fare con loro. Può accadere anche dopo mesi o addirittura anni, ma prima o poi succederà, e allora come comportarsi con il narcisista?



In questi casi la soluzione è solamente una, ovvero sparire. Voi non avete bisogno di questo genere di persone, quindi chiudete ogni contatto, iniziate a bloccarli sui social e a ignorarli anche nella vita reale. Il vostro valore non dipende da nessuno, tanto meno da un narcisista.



Purtroppo, a prescindere dal coinvolgimento della "vittima", questo ritorno è semplicemente un gesto strumentale per tornare a sperimentare la sensazione di controllo sull'altra persona. Non vogliono impegnarsi in nessun modo, ma sono convinti di poter fare quello che vogliono. Se vi trovate alle prese con una situazione di questo tipo la cosa da fare è sicuramente prendere saldamente in mano la vostra vita e andare avanti per la vostra strada.