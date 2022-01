È una sottile eppure potentissima forma di manipolazione, quella del ricatto emotivo. Fa leva su ciò che hai di più caro, ovvero l’affetto, e minaccia di privartene

Non è sempre vero che il ricatto emotivo sia da associare a una coppia di partner. Questa modalità manipolativa, sempre esecrabile, può essere messa in pratica da qualsiasi persona con cui stiamo intrattenendo una relazione stretta. Si pensi per esempio ai genitori.

Il ricatto non è sempre manifesto, ma le conseguenze delle affermazioni del manipolatore aleggiano nell’aria e ci gravano addosso in maniera insopportabile. Se credi di esserne vittima, sappi che l’unica strada è quella dell’azione.

Aspettative disattese

Il ricatto emotivo avviene quando veniamo manipolate a credere che verremo punite per aver disatteso le aspettative di qualcuno che abbiamo vicino. La minaccia può essere diretta, e più facile da riconoscere, oppure velata e lasciata intendere. Non ha importanza: quello che conta è come queste affermazioni, queste minacce, possono arrivare a condizionare il nostro comportamento.

Il ricatto ci fa fare, per sua natura, cose che normalmente non faremmo. E ci costringe ad essere la persona che non siamo, minacciandoci con una privazione vitale: l’affetto di una persona a cui teniamo.

Il profilo del ricattatore emotivo

Il ricattatore, di solito, è una persona a cui siamo molto legati e che ha capito come ragioniamo. Ha compreso le dinamiche con le quali funzioniamo in quanto esseri umani, e ha trovato una falla in cui farsi breccia. Se ti sembra un comportamento da approfittatore, è perché di questo, proprio, si tratta.

Un partner, un parente molto caro, un amico, ha trovato nel nostro modo di rapportarci un piccolo difetto, e ha deciso di sfruttarlo a suo vantaggio. Fare leva sulle debolezze di qualcuno è, per definizione, riprovevole.

Il ricattatore non è sempre consapevole di trovarsi nei panni del carnefice, ma non per questo dovrà essere trattato da vittima. Molto spesso si diventa ricattatori emotivi dopo che si ha subito lo stesso trattamento in età infantile, e si sono sperimentate le devastanti conseguenze. Lo si diventa per paura e bassa autostima.

Il ricattatore ti vede e sa che sei più forte, e per questo si sente tanto insicuro da farti abbassare al suo livello.

Come funziona il ricatto emotivo: un esempio

Facciamo un esempio pratico di ricatto emotivo. Lucia e Federico stanno insieme da 2 anni. Un giorno, Federico dice a Lucia che dovrebbero iscriversi alla stessa facoltà universitaria, così potranno stare insieme anche dopo le scuole. Lucia gli confessa di non essere particolarmente interessata a quella facoltà, e che preferirebbe iscriversi invece a giurisprudenza. Federico dichiara: “Se ti iscrivi a giurisprudenza non possiamo stare insieme tutti i giorni, e allora non so più cosa pensare della nostra relazione”.

Un ricatto emotivo più velato potrebbe essere quello in cui, dopo che Lucia ha espresso la sua preferenza, Federico comincia a parlarle molto di Roberta che, guarda caso, si iscriverà alla sua stessa facoltà. Lucia non vorrebbe essere lasciata o messa in secondo piano, e al tempo stesso non vuole rinunciare alle sue prospettive future per fare un’università che nemmeno le piace. Se Lucia accetta di iscriversi alla facoltà di Federico, sta soccombendo a un ricatto morale per paura di essere lasciata. Un’altra dinamica potrebbe essere quella per cui Federico dichiara: “Se non ti iscrivi alla facoltà con me, non andrò all’università”. Questa forma di autopunizione ti comunicherà chiaro e tondo che loro soffriranno, e la colpa sarà solo tua.

Queste dinamiche possono verificarsi in scala più piccola e in scala più grande. Possono essere più o meno velate. Il risultato, però, è che il ricattato farà qualcosa che diversamente non avrebbe fatto per paura di perdere un affetto.

Quello che dici tu “non è normale”

Il ricattatore è un asso nel farti credere che il modo in cui ragioni da sempre è sbagliato. Il ricatto emotivo si basa sul fatto che solo il ricattatore sa cosa è meglio per te. No, tu non sai cosa è meglio per te, solo lui o lei lo sanno. Questa persona mette in discussione la tua percezione di quello che sta accadendo (gaslighting).

Vi è inoltre sempre una grande differenza tra quello che il ricattatore sta facendo, e il tono amorevole e premuroso con cui ti comunica quello che intende fare. Viene naturale per una vittima di questo ricatto sentirsi confusa, disorientata, arrabbiata. E senza sapere davvero perché.

Cosa fare davanti a un ricatto emotivo?

Prendere consapevolezza che si è vittime di un ricatto emotivo non è sempre facile, ma una volta che ci sei riuscita è il momento di passare all'azione e reagire. Ecco qualche consiglio su come comportarsi in questa situazione.

Se senti di stare vivendo in un rapporto dalle dinamiche viziate, è giunto il momento di affrontare a viso aperto il problema. Una persona che minaccia di toglierti il suo affetto non smetterà da un giorno all'altro di usare questa dinamica contro di te. Se ci tieni davvero, devi parlargliene.

Non aver paura di chiedere aiuto a uno psicoterapeuta, soprattutto se la persona che ti sta ricattando è molto importante per te (ad esempio partner o genitori). Se ritieni che ne valga la pena, convinci il tuo partner a entrare in terapia di coppia.

Le scelte di vita che prendi "a causa degli altri" non saranno mai 100% le tue. Puoi imparare a conviverci, vero. Puoi adattarti. Ma ricordati che la persona più importante della tua vita sei tu. Non scendere a compromessi con nessuno se non lo vuoi. Specialmente se dietro questo compromesso si nasconde un ricatto.

Se in una relazione ti senti costantemente sotto pressione, minacciata e posta in una condizione di obbedienza, dovrai imparare a spezzare questa routine con le tue forze mentali. Non avere paura di chiedere aiuto.