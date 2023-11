R endere il sesso ancora più intimo è possibile? Sì, e può aumentare notevolmente la connessione emotiva di coppia. Ecco come e perché

Rafforzare la connessione e l’intesa di coppia rendendo il sesso ancora più intimo è possibile? Certo che sì! E anche in un relazione che si protrae da molti anni la riscoperta di una sintonia sessuale più profonda e intensa può rivelarsi un viaggio bellissimo. Gli ultimi studi in tema di sessualità e rapporti di coppia parlano chiaro: rendere il sesso ancora più intimo apporta molti benefici a livello emotivo, mentale e fisico e potenzia la connessione col partner creando uno spazio di sicurezza e fiducia davvero unico. Ma che differenza c’è tra sesso e intimità di coppia e soprattutto come riuscire a rendere il sesso ancora più intimo? Lo scopriamo subito.

Cosa intendiamo quando parliamo di intesa sessuale?

Sesso e intimità sono la stessa cosa?

Quando parliamo di relazioni di coppia e in particolare della sfera sessuale, sono tantissime le variabili che entrano in gioco. Il sesso implica tutta una serie di fattori che pesano in maniera più o meno incisiva sull'intimità tra partner e non solo. Ma in che modo sesso e intimità si condizionano e perché non sono la stessa cosa? Per rendere il sesso ancora più intimo è necessario innanzitutto comprendere questa distinzione. Con il termine sesso infatti, si intende il vero e proprio atto sessuale che coinvolge il corpo e i sensi, ma che non implica necessariamente che vi sia intimità.

L’intimità tra partner invece riguarda l’intesa e la connessione tra persone che, diversamente dal sesso, può prescindere dal rapporto fisico e non implica per forza di cose, una relazione di tipo sessuale. Quando il sesso e l’intimità sono vissuti di pari passi, parliamo di sesso intimo ed è proprio legando a doppio filo sfera sessuale e connessione profonda, emotiva e mentale tra partner, che si può rendere il sesso ancora più intimo.

Perché rendere il sesso ancora più intimo

Rendere il sesso ancora più intimo non è certamente un obbligo, ma è un buon modo per rafforzare ancor di più l’intesa di coppia e per creare uno spazio sicuro in cui potersi sentire davvero se stessi. Aumentare la sicurezza e la sintonia con il partner, vuol dire esplorare sensazioni, emozioni e vibrazioni che possono rivelarsi estremamente eccitanti. Quando il sesso valica i confini del corpo e diventa più intimo e profondo, anche la relazione di coppia ne beneficia in termini di fiducia, empatia, comprensione e conoscenza di sé e dell’altro.

Perché? Perché è proprio all'interno di questo spazio intimo che possiamo sentirci liberi di parlare dei nostri desideri, di ciò che più ci piace, del modo in cui vorremmo essere toccati e accarezzati. Un locus amoenus in cui essere semplicemente se stessi, in totale connessione col partner e liberi di portare l’intimità fisica a un livello successivo.

L’attenzione nei confronti dei bisogni dell’altro

Il sesso ha molteplici sfaccettature e, come abbiamo detto, non deve necessariamente essere legato alla connessione mentale ed emotiva. Per molti si tratta di un mero esercizio fisico, per altri è il punto d’arrivo di una relazione romantica. Insomma, ognuno vive il sesso nel modo in cui desidera e le implicazioni variano a seconda di come decidiamo di viverlo e con chi. Ma quando il sesso va di pari passo con l’intimità, ecco che anche la sfera dei bisogni del partner viene inevitabilmente toccata.

Eh sì, perché il sesso intimo non può prescindere dal desiderio di voler aumentare l’attenzione nei confronti dei desideri, delle paure, delle richieste e delle necessità di chi si ha accanto. È proprio la volontà di esserci a 360° per la persona con cui si ha una relazione che porta molte coppie a voler rafforzare la sfera dell’intimità e dell’affinità emotiva. Come riuscire a farlo? Ecco alcune suggerimenti pratici.

Come rendere il sesso ancora più intimo

Desiderate rendere il sesso ancora più intimo? Fortunatamente sono davvero tanti gli approcci da valutare per riuscirci. Il primo passo è quello di parlarne apertamente col partner. Non chiudetevi a riccio, non abbiate timori, aumentare il livello di intimità nel sesso è un modo per conoscersi ancora meglio e per potenziare la fiducia e la sicurezza relazionale.

Un altro modo molto concreto per iniziare a rafforzare l’intimità è quello di aumentare i contatti fisici.

Abbracciarsi, sfiorarsi, prendersi per mano, accarezzarsi sono tutti gesti che aumentano moltissimo il livello di intimità e che rendono i rapporti sessuali ancora più intensi e profondi. E che dire del potere della fantasia? Fantasticare insieme sui rapporti e sulle posizioni da sperimentare, creare situazioni particolari o darsi al sexting sono tutti fattori che aumentano il desiderio e l’intesa e che rendono la coppia ancora più complice e decisamente più connessa.

Altro prezioso suggerimento da tenere a mente è quello di non trascurare i preliminari. Il perché è presto detto, i preliminari rappresentano uno dei modi migliori per esplorare il proprio corpo e quello del partner con calma e attenzione e per dedicarsi con cura e dedizione a chi abbiamo accanto, aumentando e rafforzando l’intesa di coppia e rendendo il sesso decisamente più intimo e coinvolgente.