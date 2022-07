Q uanto dicono di noi le persone con cui abbiamo avuto una relazione? Moltissimo, e possono aiutarci a fare introspezione. Ecco come e perché

Tutte le relazioni dicono qualcosa di noi e possono rivelare dei dettagli importanti sulla nostra personalità e sul periodo che stavamo attraversando nel momento in cui siamo stati insieme a una determinata persona.

Basta una piccola introspezione e la voglia di scoprire qualcosa di più per analizzare le relazioni passate e trarne anche insegnamenti molto utili, per migliorare e crescere.

Usare le relazioni come spunto di riflessione

Ogni relazione che abbiamo con gli altri può diventare uno strumenti molto utile ed efficace per imparare a conoscerci in profondità: attraverso i rapporti con le altre persone infatti esprimiamo molto della nostra personalità e del nostro carattere, spesso anche in modo inconscio, senza filtri e censure.

Ovviamente è molto difficile essere dei giudici imparziali quando ci osserviamo all'interno di una relazione, ma la distanza temporale potrebbe aiutare a dare un esame un po' più oggettivo di come siamo fatti realmente e di come ci relazioniamo con gli altri, nel bene e nel male.

Infatti, anche il concetto stesso di introspezione si fonda sull'idea di capire e analizzare come appariamo agli altri, dall'esterno - quindi cercare di comprenderlo attraverso le relazioni passate ha più senso di quanto si potrebbe pensare.

Ovviamente, così come analizziamo noi stesse all'interno di una relazione, dobbiamo ricordare che anche il partner farà lo stesso e avrà una sua interpretazione ai nostri comportamenti: se abbiamo una relazione equilibrata e aperta, in cui possiamo parlarci e confrontarci, conoscere queste impressioni è un ottimo spunto di crescita.

Cosa possono dire di noi le relazioni che abbiamo avuto

Ogni relazione che abbiamo è ovviamente a sé ma non è raro che spesso tendiamo a seguire dei veri e propri pattern comportamentali nei rapporti, dei modelli di comportamento che si ripetono, e a cercare dinamiche che possono essere simili: capita di chiedersi perché abbiamo sempre a che fare con dei narcisisti o persone tossiche.

Potrebbe non essere un caso, ma anzi la spia di un qualche problema irrisolto che sarebbe bene invece analizzare in profondità e magari affrontare con l'aiuto di uno psicologo.

Tutte le relazioni che abbiamo avuto dicono qualcosa di noi; dal nostro primo fidanzato alle superiori, fino a quello attuale, guardando in prospettiva possiamo imparare molto da come ci siamo comportate, dalla nostra personalità in un dato momento o dalle nostre reazioni a date situazioni.

Ad esempio se tendiamo ad avere sempre relazioni con persone molto problematiche, potremmo chiederci se non abbiamo qualche piccolo problema di autostima, o non nascondiamo un disagio più profondo. Altrimenti se cerchiamo partner più "malleabili" potrebbe essere che siamo noi ad avere un carattere molto forte e volitivo e che tendiamo a cercare un rapporto in cui ci sentiamo di avere sempre il massimo controllo, magari non sempre in modo sano.

Anche non riuscire a essere fedeli nelle proprie relazioni, oppure continuare a cambiare partner potrebbe essere la spia che fatichiamo, per un qualche motivo o per un trauma irrisolto, a legarci e fidarci degli altri e potrebbe essere un ottimo spunto per analizzare più a fondo questo nostro comportamento. Spesso si incontrano persone che hanno stili di attaccamento davvero complessi. Ad esempio, chi inizia una relazione e poi fa di tutto farsi lasciare dal partner, esasperandolo, perché sotto sotto non crede di meritare il suo amore.

Anche le relazioni con i familiari e gli amici possono dire molto di noi: questo ovviamente non significa che ogni rapporto vada analizzato nei minimi dettagli, anzi. È molto importante vivere i rapporti con serenità, senza guardare al microscopio ogni singolo atteggiamento e cercare significati reconditi in ogni relazione.

Scoprire cosa dicono di noi le relazioni è un ottimo modo per imparare qualcosa di più su di noi e sul nostro carattere, ma senza esagerare: se ci rendiamo conto di aver solo rapporti con persone tossiche ovviamente è la spia di un disagio più grave, ma se abbiamo relazioni sane e soddisfacenti, possiamo pensare che tutto sommato abbiamo una vita emotiva piuttosto equilibrata.

L'autenticità alla base delle relazioni

Per poter usare le relazioni che abbiamo avuto come fonte di introspezione e per imparare qualcosa di più su di noi, ovviamente è fondamentale essere il più autentici possibile. Inutile cercare di analizzare comportamenti che non erano genuini e onesti.

Questo è tuttavia un requisito fondamentale a prescindere: autenticità, onestà e trasparenza devono essere, insieme al rispetto, le basi di ogni tipo di rapporto che abbiamo, sia in coppia che con amici e famiglia. Quando questo non accade, le cose si possono complicare e ci si può trovare in relazioni tossiche che ci fanno vivere male e potrebbero avere anche conseguenze gravi sulla nostra salute psicofisica.

Riconoscere eventuali comportamenti derivanti da traumi, spesso anche da traumi vissuti durante l'infanzia, che possono influenzare le nostre relazioni non è facile ma accettare di iniziare un percorso di introspezione e magari anche di terapia può fare la differenza.