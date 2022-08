I rapporti on/off sono un circolo vizioso in cui rimaniamo spesso incastrati: come uscirne e tornare a sognare l'amore (quello vero)

“Basta, è finita sul serio stavolta!”. Quante volte l’hai ripetuto? Se la risposta è tante probabilmente sei rimasta incastrata in uno dei tanti rapporti on/off, una di quelle proverbiali relazioni tira e molla. Una giostra da cui è difficile scendere e che, con il tempo, si trasforma in un vero e proprio tormento sia per te che per l’altra persona.

Ma andiamo con ordine. Quando si parla di una relazione complicata probabilmente le più "anziane" di noi penseranno a Carrie Bradshaw e il suo amato Mr Big che per sei stagioni di Sex and the City si prendono e si lasciano senza soluzione di continuità. Forse il grande regalo di autoconsapevolezza che ci ha fatto il passare degli anni è proprio questo: abbiamo finalmente capito che quella tra Carrie e Big - tanto a lungo romanticizzata - altro non era che una relazione tossica.

Due persone che si prendono e si lasciano, si amano e poi si detestano, si avvicinano e si allontanano senza mai arrivare a un punto d’arrivo. Il momento non è mai quello giusto e ci si lascia, nonostante l’amore, più e più volte. Stare lontani è impossibile, ma allo stesso modo lo è stare insieme. Il risultato è un limbo in cui ti trovi imprigionata a da cui non riesci più a uscire. Perché, anche se continui a ripeterlo alle tue amiche, sai perfettamente che questa volta non è finita sul serio.

Cos’è una relazione tira e molla

Fra le dinamiche amorose, quella della storia tira e molla è senza dubbio una fra le più comuni. Magari la stai vivendo proprio ora oppure l’hai vissuta in passato. Non riesci a stare insieme all’altro, ma nemmeno ad allontanarti per sempre. Voltare pagina è impossibile, così ci si ritrova a prendersi e lasciarsi innumerevoli volte. Il risultato è un dispendio enorme di energie emotive e nessuna prospettiva futura perché quello che manca per rendere la tua relazione felice è proprio l’idea di un domani insieme.

E se all’inizio una love story dove nulla è certo e tutto è dominato dalla passione può sembrarti esaltante, nel corso del tempo diventa logorante portare avanti un rapporto di questo tipo. Perché tanto, che tu lo voglia oppure no, tornerai sempre a percorrere lo stesso bivio e ti chiederai, di nuovo: lasciarsi oppure ricominciare con la speranza che sia la volta buona.

Perché finiamo in una relazione tira e molla

Ma perché siamo portate a vivere dei rapporti on/off? Cosa ci spinge a tornare sulla vecchia strada anche se in fondo sappiamo perfettamente che quella relazione non fa per noi? Spesso si sceglie di riprendere una love story finita perché si teme il cambiamento e non si ha né la voglia né il coraggio di ricominciare. D’altronde mettersi di nuovo in discussione e conoscere qualcuno non è semplice e spesso reputiamo più facile (e meno terrorizzante), l’idea di tornare con un ex. Con lui d’altronde tutto sembra familiare e facile, non devi nemmeno sforzarti! Se scegli di riprendere la tua relazione solo per questo motivo però commetti un errore e, ad un certo punto, vi troverete nuovamente in una situazione di stallo da cui uscirai solo con una nuova rottura.

Cosa puoi fare per uscirne

Si può uscire da una relazione on/off oppure è possibile rendere il rapporto finalmente stabile? Se hai vissuto o stai vivendo una love story a intermittenza sai bene quanto sia faticoso dal punto di vista emotivo vivere un legame di questo tipo.

Per prima cosa prendi coscienza del fatto che qualcosa deve cambiare oppure ti ritroverai sempre su una giostra da cui è impossibile scendere, se non per pochi secondi e facendosi molto male. Se non riesci in alcun modo a staccarti prova almeno a fare un passo avanti: usa i momenti in cui non state insieme per capire ciò che desideri davvero. Lui è l’uomo giusto? I tuoi sentimenti sono veri? Sei felice? Lavora su te stessa, sulle tue esigenze e sul tuo modo di vivere la coppia per provare a capire cosa non ha funzionato. Se lo farai quando tornerete per l’ennesima volta insieme potrai scegliere consapevolmente se stare con l’altro (e provarci davvero) oppure procedere da sola per la tua strada.

Ma come scrivere la parola fine una volta per tutte? Solo tu puoi capire se è il momento di farlo. Guardarsi dentro ed essere onesti con sé stessi è fondamentale. La tua vita è preziosa e non puoi sprecarla in una relazione che non ti rende felice solo perché hai paura di stare sola. Se deciderai di chiudere dovrai ripartire proprio da te, mettendoti al centro di tutto per crescere come persona e per costruire, in futuro, un rapporto sano e stabile.

Se invece vuoi provare di nuovo a vivere una relazione con la persona di cui sei innamorata prova ad analizzare il vostro rapporto e a capire che cosa non è andato le volte precedenti. Prova a comprendere cosa è andato storto, quello che vi ha ferito e che non ha funzionato. Parlato in modo sincero dei vostri desideri e bisogni, senza fuggire più, ma lavorando per il bene della coppia.