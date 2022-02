P erché una relazione appagante può non essere felice? Nonostante la bellezza che ci circonda, possiamo comunque sentirci insoddisfatte. E i motivi sono molteplici

Capita molto spesso in una relazione di coppia, soprattutto se di lunga durata: con il partner ci sentiamo a nostro agio, la routine quotidiana ci regala quella tranquillità emotiva che abbiamo sempre pensato di volere...eppure non ci sentiamo felici. Ma come può una relazione appagante non essere felice?

La stabilità, l'equilibrio, la tranquillità che ci regala una relazione di coppia può non essere abbastanza e non darci la felicità che desideriamo. Analizziamo più a fondo questo annoso (e molto diffuso) problema, cercando di capire perché nonostante la serenità e l'equilibrio che traiamo da una relazione stabile spesso non riusciamo a sentirci realmente felici.

Non accetti che ci sia un problema

Per capire perché non sei felice nella relazione che stai vivendo è indispensabile accettare e riconoscere il fatto di non esserlo. Sembra facile ma non lo è affatto. Riconoscere di non star vivendo una relazione positiva è spesso molto difficile, soprattutto se il loop negativo continua da diverso tempo, magari anni. Con il tempo si inizia ad accettare lo status quo, allontanando in un angolo remoto della mente la reale insoddisfazione, perché è molto più facile far finta di non avere un problema piuttosto che affrontarlo.

Inoltre, molte donne e uomini hanno spesso paura di veder cambiare lo stato della loro relazione, anche se non traggono reale piacere da essa. In questo modo, infatti, non avrebbero più il totale controllo e verrebbe meno quel senso di stabilità che anche la relazione più monotona sa regalare. Fingere di essere felici è quindi molto più comodo che affrontare direttamente il problema e prendere seri provvedimenti.

Mancanza di complicità

Uno dei motivi più comuni per cui non ci si sente felici in una relazione è la mancanza di complicità. All'inizio di una storia è difficile accorgersi di non avere molto in comune con il proprio partner, perché si è abbagliati dalla forza dell'innamoramento iniziale. Con il tempo, però, la vera personalità del partner viene fuori e spesso le differenze con il vostro modo di essere sono davvero troppo profonde. Vi ritroverete quindi a litigare per ogni minima cosa e la vostra serenità relazionale vacillerà.

La scelta giusta sarebbe quella di aprirsi al partner, parlando con lui di ciò che proprio non funziona nella relazione, anche mettendo nero su bianco tutti i dubbi. Tuttavia, per evitare litigi e incomprensioni spesso si sceglie di tacere, accentando a malincuore anche ciò che proprio non si riesce a sopportare. Con il tempo, però, il vaso traboccherà e non ci sarà più modo di porre rimedio ai malintesi.

Il consiglio è quindi quello di essere sempre sinceri e aperti con il partner sulle vostre emozioni e sui vostri sentimenti. Per rafforzare il vostro legame, inoltre, cercate di condividere più esperienze e variate il più possibile le attività ricreative da svolgere. Non date tempo alla monotonia di sedimentare!

L'abitudine ha preso il sopravvento

Se vivete un senso di infelicità all'interno della vostra relazione e non capite perché, può essere molto utile fare un passo indietro e prendere le distanze dal partner (per un po' o in via definitiva). Secondo gli psicologi, infatti, la lontananza del partner può farci capire quanto in realtà teniamo all'altra persona e può anche aiutarci a fare chiarezza su ciò che non va all'interno della relazione.

In questo modo potrete inoltre capire se sei ancora innamorati o meno e se avete voglia di lottare per preservare la storia con il partner.

Mancanza di desiderio

Può capitare, soprattutto nelle relazione di lunga durata, che il sesso perda la sua attrattiva con il passare del tempo. Non è insolito che in questi casi i rapporti sessuali tendano a diradarsi e a diventare sempre più meccanici e privi di vera passione. È importante, in questo caso, non prendere sotto gamba il problema: l'allontanamento fisico è infatti il preludio dell'allontanamento emotivo e può renderci profondamente infelici e insoddisfatti.

La cosa da fare in questo caso è dare pepe al rapporto. E non si parla solo di provare nuove posizioni a letto, ma di vivere esperienze emotivamente gratificanti insieme al partner, che rinvigoriscano l'amore che provate l'uno per l'altra. Attenzione però a non passare troppo tempo insieme al partner: conservare una vita propria e il proprio giro di amici è indispensabile affinché il rapporto non scada nell'abitudine. Dopotutto è logico: come si può desiderare una persona se si passa tutto il tempo insieme a lei?

Potresti non guardare le cose dalla giusta prospettiva

Per concludere, ricordatevi di cambiare sempre la prospettiva da cui guardate la vostra storia d'amore. Innanzitutto dovreste chiedervi se l'infelicità che nella vostra relazione non sia dovuta ad altro. Per esempio, a cause personali che vi impediscono di godervi appieno il rapporto con la persona amata. State attenti a vagliare ogni possibile causa del vostro malessere, così da evitare di compromettere la vostra relazione.